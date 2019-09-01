И в "радості", и в "радости". Окончательная редакция правописания - возвращение национального лица или повод для споров?

2 сентября, 2019, 12:51

Татьяна Зинченко

Новые-старые языковые правила: что повлекло их появление, какие основные изменения и как они будут воплощаться в жизнь

Итак, этим летом, а именно 3 июня 2019 года, на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук был опубликован финальный текст новой редакции Украинского правописания. И с этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции закона во всех сферах жизнедеятельности.

Было бы странно, если бы этот факт был сразу воспринят как аксиома и не подвергся критике со стороны как пылких защитников языка, так и желающих просто подискутировать. Но для дискурса нужно, как минимум, владеть ситуацией. В этом обзоре мы просмотрим основные изменения, которые все-таки были утверждены, и послушаем мнения специалистов как собственно о целесообразности этих изменений, так и о путях их воплощения.

25 человек работали в Национальной комиссии по вопросам правописания в течение 2015-2018 годов. В ее состав входили языковеды и филологи ведущих отраслевых научных учреждений, преподаватели вузов Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова.

Правописание с национальным лицом

Доктор филологических наук Александр Пономарев свое мнение по поводу утверждения новой редакции правописания выразил так: "К сожалению, в новой редакции" Украинского правописания" не достигнуто всого, что я хотел, но то, что достигнуто, я поддерживаю, потому что эти изменения хоть частично возвращают нашему правописанию его национальное лицо ".

"Украинское правописание, как и правописание любого языка - дело привычки и потребления. Споры вокруг того или иного правила будут возникать постоянно, но смысл они имеют лишь в случае, когда спорят языковеды, которые придерживаются разных взглядов на то или иное языковое явление ( что вполне нормально). Споры теряют смысл, если идут по принципу "возьмите и мой кувшин на вашу капусту", то есть дискуссия продолжается во имя дискуссии. Поэтому, какими бы активными и продолжительными дискуссии не были, победит узус, то есть практика использования. особенно актуально это в отношении случаев, которые сейчас получили вариантность (любові-любови, лаурет-лавреат), поскольку больший вес и значимость приобретет та форма, которой более массово пользуются. А для того, чтобы грамотно пользоваться, нужно знать, как можно и нужно пользоваться, то есть знать правописание. В этом вся соль и суть ", - говорит Алина Акуленко - телеведущая, кандидат филологических наук, одна из постоянных организаторов" Диктанта национального единства ".

Алина Акуленко на лекции, посвященной утвержденным языковым изменениям.

Надо ли было начинать? Смысл изменений правописания

Для чего было просматривать эти правила? В комиссии по правописанию объясняют, что такая языковая ревизия состоялась с целью отреагировать на изменения в современной культурно-письменной практике, опредения правила написания новых заимствованных слов, новых имен, устранения устаревшие формулировки и упрощения и, где это возможно, унифицирования орфографических нормх.

Александр Пономарев: "Основания такие: в 1933 году коммунистический режим запретил украинское правописание и заменил его обрусевшим. К сожалению, не все удалось вернуть, но то, что вернули, следует поддерживать".

Алина Акуленко: "Предыдущее правописание было временным, но им пользовались в течение 30 лет. Многие уже и забыли, что он создавался для переходного периода. Только теперь взялись завершить дело, которое должны уладить еще в процессе провозглашения независимости Украины. Оно необходимо, потому что в советские времена вся политика упорядочения украинского правописания направлена на максимальное сближение с русским языком. Затем планировали довести их сходство и украинский совсем исключить из употребления. Поэтому до 1990-х годов украинцы пришли с фактически русицицированным правописанием. Но тогда не было политической воли для восстановления его украинских норм ".

Как говорится: ни прибавить, ни убавить: язык, как и народ, общество, человек, развивается, меняется, ширится. Фиксировать эти изменения необходимо хотя бы потому, чтобы придерживаться языковой парадигмы, не выдумывать правила на каждый день, беречь его чистоту и не превращать его в повод для бесконечных споров в обществе. Пример для нас - языки других народов мира, правила в которых - общепризнанные и сомнениям не подлежат.

Конституция языка. То, что надо знать каждому!

"Правила языка - это определенным образом его конституция, - объясняет Алина Акуленко. - Украинское правописание является нормативным документом, поэтому нет вариантов "пользоваться "или" не пользоваться ". Язык очень гибок. Нужно только им пользоваться, постепенно переходить на новые правила. Никто же не говорит, что с завтрашнего дня писать только так. Должен пройти длительный период, чтобы увидеть влияние нового правописания. Убедиться, какие изменения ему необходимы, а какие - лишние. Тогда ненужные стоит убрать ".

Утверждены языковые изменения можно условно разделить на две большие группы:

1. Собственно изменения в написании слов (без вариантов).

2. Вариантные дополнения к действующей норме.

Первая группа. Что принято без вариантов.

1. Исправлена ошибка в написании слова проєкт (с производными), поэтому они будут писаться по аналогии со словами об'єкт, суб'єкт, траєкторія.

2. Избегать двойного йотирования, то есть в словах иноязычного происхождения, которые имеют корень -ject-, йотированных будет один: плеєр, конвеєр, феєрверк, Соєр.

3. Буквосочетание ck, которые в иностранных передают [k], воспроизводим украинской буквой к (без удвоений): Ді́кенс, Бу́кінгем, Стокго́льм, Ше́рлок.

4. Написание слов слитно:

- слова с первым иноязычным компонентом, определяющим количественный проявление чего-либо: архі-, архи-, бліц-;

- слова с первым иноязычным компонентом анти-, контр-, вице-, экс-, лейб, обер - контрудáр, віцепрем’є́р, віцекóнсул, ексчемпіо́н, ексмінíстр;

- сложносокращённые слова (смешанные и составляющие аббревиатуры) и производные от них: адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір.

4. Слово пів в понимании половины теперь писать отдельно: пів віку, пів дороги, пів яблука, пів хвилини, п пів Києва, , но одним словом - как целостное понятие: півострів, півзахисник, півмісяць

5. Российские фамилии и наши - не одно и то же!

Российское фамилия Донской на украинском будет звучать Донський, Трубецкой - Трубецький,

исключение - Лев Толстой.

6. Изменения в отдельных словах: сохраняем подвоение, если совпадают согласные: священник (как писатель).

7. Большая буква

- названия товарных знаков, марок изделий - марка "Жигули" (с маленькой буквы, если употребляется как общее название, например: "приехал на старых" жигулях ");

- в религиозных названиях:Господь, Бог, Всевишній; Матір Божа; Великдень;

- в названиях больших праздников: День Независимости Украины.

Вторая группа: варианты, в которых допускается вариантность правописания

Какой вариант из этих правил выбирать - зависит от решения говорящего. Мы интуитивно выбираем то, что ближе нам, а время и эти нормы расставит на места, то есть со закрепит ту, которая окончательно прижилась.

1. Слова иноязычного происхождения

- букву g рекомендуют передавать через ґ, а h через г: Гарсія і Ґарсія, Гегель і Геґель, Гете і Ґете, Гуллівер і Ґуллівер;

- в заимствованиях из греческого и латинского языков также ввели двойное написание: аудиторія и авдиторія, аудієнція и авдієнція, лауреат и лавреат, пауза и павза, фауна и фавна;

- в словах греческого происхождения th в подавляющем большинстве случаев передаем буквой т: антологія, бібліотека, естетика, математика, ритм, тромб, Прометей, Текля.

2. Украинские давно усвоенные слова

- в начале слова пишем і, однако некоторые слова имеют варианты с гласным и: і́рій і и́рій, і́род і и́род.

3. Вариантные формы родительного падежа

Существительные третьего склонения, оканчивающиеся на ть с предыдущим согласным, а также существительные кров, любов, осінь, сіль, в родительном падеже единственного числа имеют окончание -і или -и.

Итак, теперь можно писать: безкрайності и безкрайности, меншості и меншости, свіжості и свіжости, ра́дості и ра́дости, любо́ві и любо́ви, Білору́си и Білору́си.

Індик с нами! И дияконеса

"Индик", который был с нами в процессе обсуждения изменений, благополучно остался "індиком", то есть в том варианте, в котором он существовал ранее.

Но новые правила образования феминитивов, которые также были на остре обсуждения, утвержденные: с помощью суффиксов -к, -иц(я), -ин(я) та -ес. Например, авторка, дизайнерка, директорка, редакторка, філологиня, дияконеса.

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"Мы ко всему привыкнем, потому что человек - такое существо, что привыкает ко всему", - заключает Алина Акуленко. Главное, отмечает филологиня, лелеять в себе любовь. "Язык - это любовь. Что есть, то есть. А Украинское правописание как-то уже осилим", - убеждена она.

Оптимизм языковеда должен быть передан всем украинцам: и тем, кто воспринял новые-старые языковые правила, и тем, кто до сих пор по ним спорит. Спорит - значит они важны. Язык - не только важен, он - наиболее важен для сообщества, которое именуется народом. Уважать его, защищать и любить - это не требование к каждому человеку, а его жизненная позиция.

Напоследок предлагаем вам тест - проверить свои знания языка. Проверить - есть определить свои горизонты языкового полета и новые их высоты. Чем грамотнее наша речь, тем мы сильнее. Давайте ставать сильнее!