 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураПуть к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции

Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции

Автор одной из книг этого обзора недаром напоминает о том, как мигранты не всегда осознают, что для того, чтобы реализоваться в Западной Европе, весьма не похожей на Украину, - может уйти много лет

Неудивительно, что в конце истории, как вариант, рассматриваются реализации также в Америке или в других местах. Кроме того, рассказывается о том, как это бывало в прошлые "эмигрантские" времена.

Салман Рушди. Золотой дом. - Л .: Издательство Старого Льва, 2019

Это последний на сегодня роман известного писателя, в котором изображена масштабная картина жизни США, на фоне которой, в свою очередь, автор описать самые острые проблемы, о которых трудно смолчать.

Гендерная, расовая самоидентификация, любовь, отношения в семье, политика, преступления и наказание, эмиграция - Рушди размышляет над тем, что определяет современность, создавая особую атмосферу Нью-Йорка, города, где может случиться что угодно. По сути, это разыгранная в декорациях Нижнего Манхэттена античная трагедия, щедро приправленная аллюзиями к древним мифологий, текстов западного канона литературы и современной поп-культуры. На страницах романа, временным фоном для которого служит президентская каденция Барака Обамы, разворачиваются истории слепой, жертвенной и неверной любви, поисков неуловимых идентичностей и бегства от них, а еще - расцвета бомбейской киноиндустрии, организованной преступности вместе с расследованием криминальных схем и соображениями об авторском кино .

София Яблонская. Далекие горизонты. - М .: Родовид, 2019

Это третий роман о путешествиях 1934-1935-х годов украинской парижанки, которая до того уже объездила со своим фотоаппаратом полмира, и теперь описывает собственную кругосветное путешествие. роман напоминает своеобразный путевой дневник, в который автор обращалась, чтобы схватить самые интересные моменты путешествия: зафиксировать особые места, описать исчезающие народности, доверить самые интимные переживания, например встречи с вьетнамским князем, и мысли о колонизационных процессов, которые она наблюдала, путешествуя голландскими и французскими колониями. После мрачного Китая она мечтала найти "рай на земле", и ими стали острова Французской Полинезии, и в частности Таити. Но даже в раю обычно вполне «земные» расценки. "- Скажите, пожалуйста, я смогу найти общий язык с туземцами На двирце, при найме автомобиля или лошади? .. - По-сиямски или маляйски. - А если кто не знает ни одного, ни другого языка? - Так деньгами, - ответил ничем не смущен капитан ".

Василий Махно. Окрестности и пограничья. - М .: Yakaboo Publishing, 2019

Начинается этот сборник эссе по тому, как «Нью-Йорк отбивался от весенних ветров, а Тони отбивался от меня", ведь ее автор - тернопольской поэт, уже два десятилетия живет в Америке, поэтому упомянутый герой живет на 39 улице в Манхэттене и " должен иметь отношение к Фердинанда Респалдизы, полковника кавалерии, последнего господина села Базар ".

То есть речь о том, в какие бы края не заносило автора, и какими бы экзотическими были названия его рассказов - "Францоз из Черткова", "Зеленые собачьи дни" или "Желудок верблюдицы" - это всегда спасение именно "украинского" мира во всех его «заморских» разновидностях. Поэтому вполне в духе современных интеграции, реноваций и другой внешней политики, он остается украинским, то бишь европейским поэтом, творчество которого соединяет, как говорится, страны и континенты.

"За столько раз, что я перелетал Атлантический океан, - рассказывает автор, - мне всегда хотелось почувствовать в легких щекотание европейского воздуха вместе с сигаретним дымом в аэропортах или перемешанным запахом, который удерживают выгоревшие под солнцем полосы трав или размокшие глина с черноземом, если выпадет снег. И если в Украине майское тепло уже нагрело землю, то в Европе непрерывно шли дожди "».

Оксана Лозинская. Путь к себе. Откровенно. - Брустуров: Дискурсус, 2019

"Эта книга - о самореализации и успехах, взлетах и падениях, личностном и профессиональном росте. Это моя откровенная история о том, как не потерять себя на жизненном пути, - пишет автор и добавляет: Никогда не сомневайтесь в себе, никогда не бойтесь упасть. Не бойтесь делать ошибки: они учат нас правильно поступать в следующий раз и видкристализовуваты свой профессионализм ".

В целом это история молодой украинской эммигрантки и интеграции в Нидерландах. Оксана Лозинская рассказывает о собственном опыте обучения и преподавания в голландских вузах, о системе нидерландской высшего образования и проектно-исследовательскую деятельность, о культурном шоке, о эмоциональном выгорании как диагнозе и его лечении в Нидерландах, о медитации и ее влияние на самочувствие человека, о погружении в нидерландский язык и культуру.

"Когда ожидания во многом не совпадают с реальностью - и так на работе и вне ее, включая личную жизнь, - есть высокие шансы выгореть, временно потерять ощущение и понимание реальности. Выгорание (на английском burn out, а нидерландской overspannen zijn) 2 в Нидерландах и западном мире в целом считается серьезным диагнозом ".

Люба Алексеенко. Анонимные алкоголики, или Как жить в другой стране. - М .: Брайт Стар Паблишинг, 2018

"Мы едем в чужую страну, где в год становимся няньками, - рассказывает автор этой книги. - Меня лично этот год убил интеллектуально. Я провела год с детьми, играя, но не развиваясь. И именно поэтому я считаю героическими тех девушек, которые едут в год просто быть няней ".

В целом это история о жизни за рубежом, о том, как героиня ищет там друзей, привыкает к законам другой страны, учится жить по ним, приспосабливается к обществу, ищет и теряет работу, путешествует, вспоминает родину.

"Здесь, в Германии, я увидела, что все мы, эмигранты, болеем ностальгией, - говорит она. - Мы всегда хотим вернуться туда, где нам было хорошо, но никогда не возвращаемся, потому что знаем реальность. То есть мы, как анонимные алкоголики, которые хотят вернуться к бутылке, но не делают этого ".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

29 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать