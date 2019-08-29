Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции

30 августа, 2019, 07:00

Автор одной из книг этого обзора недаром напоминает о том, как мигранты не всегда осознают, что для того, чтобы реализоваться в Западной Европе, весьма не похожей на Украину, - может уйти много лет

Неудивительно, что в конце истории, как вариант, рассматриваются реализации также в Америке или в других местах. Кроме того, рассказывается о том, как это бывало в прошлые "эмигрантские" времена.

Салман Рушди. Золотой дом. - Л .: Издательство Старого Льва, 2019

Это последний на сегодня роман известного писателя, в котором изображена масштабная картина жизни США, на фоне которой, в свою очередь, автор описать самые острые проблемы, о которых трудно смолчать.

Гендерная, расовая самоидентификация, любовь, отношения в семье, политика, преступления и наказание, эмиграция - Рушди размышляет над тем, что определяет современность, создавая особую атмосферу Нью-Йорка, города, где может случиться что угодно. По сути, это разыгранная в декорациях Нижнего Манхэттена античная трагедия, щедро приправленная аллюзиями к древним мифологий, текстов западного канона литературы и современной поп-культуры. На страницах романа, временным фоном для которого служит президентская каденция Барака Обамы, разворачиваются истории слепой, жертвенной и неверной любви, поисков неуловимых идентичностей и бегства от них, а еще - расцвета бомбейской киноиндустрии, организованной преступности вместе с расследованием криминальных схем и соображениями об авторском кино .

София Яблонская. Далекие горизонты. - М .: Родовид, 2019

Это третий роман о путешествиях 1934-1935-х годов украинской парижанки, которая до того уже объездила со своим фотоаппаратом полмира, и теперь описывает собственную кругосветное путешествие. роман напоминает своеобразный путевой дневник, в который автор обращалась, чтобы схватить самые интересные моменты путешествия: зафиксировать особые места, описать исчезающие народности, доверить самые интимные переживания, например встречи с вьетнамским князем, и мысли о колонизационных процессов, которые она наблюдала, путешествуя голландскими и французскими колониями. После мрачного Китая она мечтала найти "рай на земле", и ими стали острова Французской Полинезии, и в частности Таити. Но даже в раю обычно вполне «земные» расценки. "- Скажите, пожалуйста, я смогу найти общий язык с туземцами На двирце, при найме автомобиля или лошади? .. - По-сиямски или маляйски. - А если кто не знает ни одного, ни другого языка? - Так деньгами, - ответил ничем не смущен капитан ".

Василий Махно. Окрестности и пограничья. - М .: Yakaboo Publishing, 2019

Начинается этот сборник эссе по тому, как «Нью-Йорк отбивался от весенних ветров, а Тони отбивался от меня", ведь ее автор - тернопольской поэт, уже два десятилетия живет в Америке, поэтому упомянутый герой живет на 39 улице в Манхэттене и " должен иметь отношение к Фердинанда Респалдизы, полковника кавалерии, последнего господина села Базар ".

То есть речь о том, в какие бы края не заносило автора, и какими бы экзотическими были названия его рассказов - "Францоз из Черткова", "Зеленые собачьи дни" или "Желудок верблюдицы" - это всегда спасение именно "украинского" мира во всех его «заморских» разновидностях. Поэтому вполне в духе современных интеграции, реноваций и другой внешней политики, он остается украинским, то бишь европейским поэтом, творчество которого соединяет, как говорится, страны и континенты.

"За столько раз, что я перелетал Атлантический океан, - рассказывает автор, - мне всегда хотелось почувствовать в легких щекотание европейского воздуха вместе с сигаретним дымом в аэропортах или перемешанным запахом, который удерживают выгоревшие под солнцем полосы трав или размокшие глина с черноземом, если выпадет снег. И если в Украине майское тепло уже нагрело землю, то в Европе непрерывно шли дожди "».

Оксана Лозинская. Путь к себе. Откровенно. - Брустуров: Дискурсус, 2019

"Эта книга - о самореализации и успехах, взлетах и падениях, личностном и профессиональном росте. Это моя откровенная история о том, как не потерять себя на жизненном пути, - пишет автор и добавляет: Никогда не сомневайтесь в себе, никогда не бойтесь упасть. Не бойтесь делать ошибки: они учат нас правильно поступать в следующий раз и видкристализовуваты свой профессионализм ".

В целом это история молодой украинской эммигрантки и интеграции в Нидерландах. Оксана Лозинская рассказывает о собственном опыте обучения и преподавания в голландских вузах, о системе нидерландской высшего образования и проектно-исследовательскую деятельность, о культурном шоке, о эмоциональном выгорании как диагнозе и его лечении в Нидерландах, о медитации и ее влияние на самочувствие человека, о погружении в нидерландский язык и культуру.

"Когда ожидания во многом не совпадают с реальностью - и так на работе и вне ее, включая личную жизнь, - есть высокие шансы выгореть, временно потерять ощущение и понимание реальности. Выгорание (на английском burn out, а нидерландской overspannen zijn) 2 в Нидерландах и западном мире в целом считается серьезным диагнозом ".

Люба Алексеенко. Анонимные алкоголики, или Как жить в другой стране. - М .: Брайт Стар Паблишинг, 2018

"Мы едем в чужую страну, где в год становимся няньками, - рассказывает автор этой книги. - Меня лично этот год убил интеллектуально. Я провела год с детьми, играя, но не развиваясь. И именно поэтому я считаю героическими тех девушек, которые едут в год просто быть няней ".

В целом это история о жизни за рубежом, о том, как героиня ищет там друзей, привыкает к законам другой страны, учится жить по ним, приспосабливается к обществу, ищет и теряет работу, путешествует, вспоминает родину.

"Здесь, в Германии, я увидела, что все мы, эмигранты, болеем ностальгией, - говорит она. - Мы всегда хотим вернуться туда, где нам было хорошо, но никогда не возвращаемся, потому что знаем реальность. То есть мы, как анонимные алкоголики, которые хотят вернуться к бутылке, но не делают этого ".