Виталий Портников: Интересы олигархии и охлократии совпали

28 августа, 2019, 14:55

Портников Виталий

Когда Игорь Коломойский был непубличным бизнесменом, а затем и непубличным главой администрации Днепропетровской области, он мог казаться непосвящённым одним из самых компетентных и адекватных людей в стране

Его редкие интервью - получить их было серьезным успехом для журналистов - должны были только укрепить уверенность в этой компетентности и адекватности. Коломойский говорил так редко, что было даже и не очень важно, что он говорит. Каждая его цитата была на вес золота.

Сейчас Игорь Коломойский разговаривает ежедневно, наслаждается плодами собственной победы. И каждый может сам убедиться в том, насколько он адекватен и компетентен во всем, что не касается его непосредственной прибыли. И дело здесь отнюдь не только в Коломойском. Если бы любой из украинских олигархов заговорил, было бы тоже самое. И если бы заговорил с такой частотой любой из больших бизнесменов современного мира - только тех, кто сам заработал своё состояние, а не получил его по наследству - было бы тоже самое. Наши отличаются от западных тем, что не столько заработали, сколько выгрызли. Но это - подробности, на Западе тоже выгрызали пару столетий назад. А Украина пока что живет в далеком прошлом.

Нужно понять одну простую вещь. Человек потому и становится миллиардером, что в жизни его интересуют только деньги. Только. Деньги. И все. Там, где заканчивается прибыль, заканчивается жизнь. При этом он уверен, что все остальные люди устроены точно также - просто не умеют зарабатывать. То, что другими людьми могут руководить другие цели и идеи, они понять совершенно не способны. Коломойский никогда не поймёт, что люди могут выходить на Майдан не только ради хорошей богатой жизни и не только ради абстрактной справедливости - а проще говоря ненависти к тем, кто богаче, а в первую очередь ради Украины. Украины как страны и цивилизации, а не корыта. Но самое опасное - так это то, что Коломойский никогда не поймёт Путина. Он не поверит, что Путин одержим не просто властью, но имперской идеей, восстановлением государства, которое погибло в 1991 году. И эта идея для него гораздо важнее, чем благосостояние России, отмена санкций и прибыли российских бизнесменов.

Коломойский недооценивает Путина именно потому, что мыслит в категориях бизнеса, а не политики. Точно также не понимает Путина Дональд Трамп. Ничего нового в этом нет. В конце 30-х годов влиятельный американский бизнесмен Джозеф Кеннеди точно также недооценивал Адольфа Гитлера и верил, что с диктатором можно договориться. Это непонимание реальности стоило ему политической карьеры. Старший сын бизнесмена погиб на фронте, но средний стал президентом США. Воспитанный в логике своего отца, он точно также недооценил Никиту Хрущева, Фиделя Кастро и других авторитарных правителей своего времени. «Карибский кризис» чуть было не привёл к третьей мировой войне. Но эта история ни одного бизнесмена ничему не научит, потому что бизнесмены не читают исторических книжек. Они в лучшем случае читают книжки о бизнесе. И еще они думают, что самые умные - иначе откуда бы у них были бы миллиарды? И окружающие их люди тоже так думают.

Когда люди с такой самооценкой отвечают только за свой бизнес, это в худшем случае может привести к банкротству, к несчастью тысяч, но не миллионов людей. Когда бизнесмены начинают заниматься большой политикой, их ответственностью становятся целые государства, которые лихорадит. Когда бизнесмены не хотят реальной ответственности, но пытаются править с помощью связей и ресурсов, это расшатывает государственные институции.

В 2014 году интересы украинских олигархов, которые хотели демонтировать криминальный режим и украинских государственников, которые хотели строить свою страну, временно совпали - и Украина получила шанс, которого у нее не было на протяжении всех лет независимости. В 2019 году временно совпали интересы украинской олигархии, которая испугалась Украинского государства и украинской охлократии, которой никакое государство не нужно вообще.

Такое совпадение интересов может привести только к большой катастрофе для государства и народа.