Чем военная драма "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" отличается от российского сериала?

29 августа, 2019, 07:00

29 августа в прокат выходит лента с длинным названием "Иловайск 2014 Батальон" Донбасс "

Сразу предупрежу: будут спойлеры, но это необходимость. В конце концов, история эта основана на реальных событиях, поэтому с сюжетом зрители знакомы даже не читая синопсиса.

После аннексии Крыма и начала войны россияне начали молниеносными темпами снимать об этом фильмы. Популярными они ни были, скорее наоборот получали горы насмешек в соцсетях и от видеоблоггеров. Впоследствии начали снимать и мы, несколько выдержав паузу. Поэтому у нас есть, например, "Киборги", которые тоже кому-то могли показаться несовершенными, но кинохламом их назвать явно будет преувеличением.

Впрочем, вот что интересно. Если взять практически любой украинский игровой фильм о войне и выключить звук, то вполне можно подумать, что это среднестатистический российский или украинский сериал (они между собой не слишком отличаются). Стилистика будет максимально идентичной. Это ощущение может продолжаться даже тогда, когда звук включите, ведь похожими окажутся музыка и диалоги (фразы типа "мы вернемся, слышишь, мы обязательно вернемся»).

"Иловайск 2014. Батальон" Донбасс "исключением, по моему мнению, не стал. От сериала или "не блокбастерного "боевика производства РФ фильм отличается разве частично украинский (в фильме много героев говорят по-русски) и идеологическим моментом. Для большой части зрителей, к стати, это не имеет особого значения, даже такие вещи остаются незамеченными. Но для киноманов, кинокритиков это, конечно, существенный недостаток. это называется "не кино", то есть в работе нет такой важной кинематографичности, магии.

Но хочу сразу успокоить людей, которые занимаются деньгами налогоплательщиков. Эта лента не снята на государственные средства. Люди, для которых тема боев за Иловайск была важной (в том числе командир штурмовой группы добровольческого батальона "Донбасс" Тарас Костанчук одновременно исполнитель одной из главных ролей), просто сделали все своими силами. Лично у меня это всегда вызывает уважение и снимает много зрительских претензий. Как говорил наш гарант: "Я никому ничего не должен". За свой счет люди имеют право снимать как им заблагорассудится в рамках действующего законодательства.

А захотелось им снять еще и без нескольких важных эпизодов. В фильме не вспоминают батальоны, которые дезертировали из своих мест (самовольно вышли из зоны АТО более полутора тысяч военных), конфликты с высшим руководством, его неудачные приказы и отставку министра обороны Валерия Гелетея. То есть все острые углы забрали. А практика показывает четкую тенденцию: не хочешь рассказывать историю правдиво - будешь рассказывать ее скучно.







Сейчас "уборка острых углов" - одна из основных болезней украинского кино. Это касается исторических событий и фигур. Авторы от всего сердца стремятся отойти от образа "памятников", но почти каждый раз что-то идет не так. В людях и в ситуациях всегда будет что-то неприятное, некрасивое, неудобно, но именно оно делает людей людьми, а истории драматическими и увлекательными.

Но справедливости ради стоит написать и следующее. Все-таки прогресс в наших киноделов есть. Так еще лет шесть назад и ранее нам часто показывали невероятно карикатурных персонажей: очень плохой-плохой и очень хороший-хороший. Сейчас уже такого почти не найти. "Иловайск 2014 Батальон" Донбасс "хоть и похож на сериал, фильм этот я даже осмелюсь назвать во многих моментах пропагандистским, но совершенно очевидно, что авторы не хотели плоских людей в кадре. И в определенной степени своей цели они достигли.