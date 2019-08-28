10 фактов из жизни Нестора Шуфрича

28 августа, 2019, 13:02

Сергей Руденко

Давний соратник Медведчука и Януковича Нестор Шуфрич - претендент на пост главы парламентского Комитета по вопросам свободы слова в новой Верховной Раде

29 августа начинает свою работу новоизбранная Верховная Рада Украины. Среди первоочередных ее вопросов - формирование руководящих органов парламента. Среди претендентов на должность в новой Раде - давний соратник Медведчука и Януковича - Нестор Шуфрич. Он претендует на должность главы парламентского Комитета по вопросам свободы слова.

Еспресо.TV решило напомнить о десяти фактах из жизни Нестора Шуфрича

1. 53 года. Родился в Ужгороде. Нестор Иванович гордится своими предками. Он говорит, что его дед фактически организовал банковскую систему на Закарпатье. "Он руководил крупнейшим венгерским Агробанком и был настолько известным финансистом, что с приходом советских войск за ним из Лондона прислали самолет для эвакуации. Но дед тогда лететь отказался, заявив, что останется на родине", - рассказывает Нестор Иванович. Отец Шуфрича - чемпион Украины по большому теннису. Долгое время его родители были официальными владельцами большого бизнеса.

2. В 1992 году окончил Ужгородский государственный университет. По образованию - историк. В 1989-1998 годах - советник кооперативного объединения "Ретро", заместитель директора, директор, президент СП "Вест-Контрейд".

3. В 1998 году впервые был избран народным депутатом Украины в Закарпатском избирательном округе №70 и присоединился к СДПУ (о). С тех пор в парламентских кулуарах шутили, что у Нестора Ивановича есть мобильный только с одной кнопкой - для приема звонков от Виктора Медведчука.



Нестор Шуфрич и Виктор Медведчук

4. В 2004 году, во время выборов главы государства, Шуфрич был представителем кандидата Виктора Януковича. Именно 15 лет назад Нестор Иванович бросился в драку в ЦИК с оппонентами, среди которых был и пятый президент Украины Петр Порошенко.

5. Дважды избирался в Верховную Раду по списку Партии регионов. Дважды во времена Януковича был министром по чрезвычайным ситуациям и занимал должность заместителя секретаря СНБО. Во второй раз, в 2010 году, Нестор Иванович лишился министерского портфеля из-за конфликта с тогдашним главой Администрации президента Сергеем Левочкиным. Годом ранее после заседания фракции ПР Шуфрич ударил верного помощника Януковича. Левочкин вспомнил ему через год.



Нестор Шуфрич - в первом ряду Партии регионов

6. В 2005 году против Нестора Шуфрича было возбуждено 18 уголовных дел. Однако ни одно из них так и не попало в суд. Его обвиняли в злоупотреблении служебным положением, нарушении законодательства при добыче газа, незаконной приватизации объектов недвижимости, подкупе избирателей.

7. 16 января 2014 г. голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. На досрочных выборах в Верховную Раду в 2014-м баллотировался по спискам партии "Оппозиционный блок". В ноябре 2017 г. вступил в партию "За жизнь", основанную бывшим членом "Оппоблока" Вадимом Рабиновичем. От ОПЗЖ Шуфрич баллотировался в Верховную Раду девятого созыва.

8. В СМИ и в политических кулуарах очень долго обсуждалась тема отношений Юлии Тимошенко и Нестора Шуфрича. По одной из версий, они долгое время встречались. Сам Нестор Иванович не подтверждает этого, но и не опровергает. На вопрос "Украинской правды", любит ли он Юлию Владимировну, он ответил уклончиво: "Трудно ее любить за то, что она сделала на Майдане. Я убежден, что Майдан - это на 99% последствия ее деятельности". Впрочем, все остальные высказывания свидетельствуют о том, что Нестор Иванович увлечен Юлией Владимировной.



2001. Юлия Тимошенко в Печерском райсуде. Нестор Шуфрич на заднем плане

"Если кто-то спросит, кто в нашей стране "Мисс Парламент" или "Мисс Революция", то я скажу без сомнения, Юлия Тимошенко".

"Тимошенко проявила себя как талантливый руководитель и организатор".

"Тимошенко - блестящий экономист и менеджер, и это нужно признать".

В декабре 2007 года Михаил Бродский публично заявил о том, что роман между Нестором Шуфричем и Юлией Тимошенко длился восемь лет. Нестор Иванович довольно жестко отреагировал на эти слова: "К Моне я отношусь двояко. Бродский не состоялся в политике, а теперь ему не дают покоя лавры Шекспира... Но, к сожалению, поэма о Ромео и Джульетте уже написана - и совсем не Бродским".

9. Нестор Иванович утверждает, что он имеет зеленый пояс по каратэ.

В 2008 году Шуфрич публично вызвал на поединок тогдашнего руководителя Государственного управления делами Валерия Гелетея. Однако этот бой так и не состоялся. Зато Нестор Иванович поспарринговал на телекамеры со своим тренером.

30 сентября 2014 г. зеленый пояс не спас Шуфрича в Одессе. Там он попал под руку активистов.

10. Кума Нестора Шуфрича - жена Медведчука - Оксана Марченко. Она в июле 2017 г. вместе с боксером Владимиром Кличко крестила дочь Марию Нестора Ивановича и его третьей жены Екатерины.