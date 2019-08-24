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Espreso.tvОбществоКогда замираешь с десницей на сердце ... Топ-восьмерка самого интересного о Гимне Украины

Когда замираешь с десницей на сердце ... Топ-восьмерка самого интересного о Гимне Украины

Песня "Ще не вмерла України і слава, і воля" стала одним из главных символов нашего государства, наряду с Флагом и Гербом. Как создавался наш Гимн, что в нем такого, что окрыляет целый народ, - в разведке Еспресо.TV

На днях, работая за компьютером, слушала сквозь открытое окно, как играют дети: возгласы, смех, беготня - дети есть дети. И вдруг кто-то из них завел несложно: "Ще не вмерла України...". И так же несложно, так же по-детски, но очень искренне, подхватили это пение другие дети - и понеслось на всю улицу! Кажется, что все, кто из своих домов услышал этот детский хор, подбежали к своим окнам, чтобы просто посмотреть на это приятное зрелище. В такие моменты не возникает сомнений: Украине - быть!

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Быть - если растет такое поколение, которое не только не боится, а в лучшие мгновения жизни может свободно исполнить свою песню-святыню. Ибо оно ничего противозаконного не делает, а просто прославляет свою землю.

А между тем создание Гимна Украины не овеяно такой свободой - автора слов Павла Чубинского "за вредное воздействие на ум простонародья" было отправлено на проживание в Архангельскую губернию под надзор полиции. Но - обо всем по порядку в нашей подборке интересных фактов об этом символе украинской государственности и независимости.

1. Рождение будущего Гимна. Звезда Чубинского

Как все гениальное, рождение Гимна произошло просто и интересно. Глубокой осенью в киевской квартире на Большой Васильковской 122 (ныне - 106) проходила вечеринка. Ее хозяин - Павел Чубинский - известная личность в богемных киевских кругах: в 23 года он уже доктор юридических наук, журналист, автор публикаций в популярном журнале "Основа", его гости - сербские студенты - спели патриотическую песню "срце бије и КРО лије по своју слободу ", послушав которую, Павел Чубинский схватил карандаш и записную книжку, побежал в свой рабочий кабинет и менее чем за час вернулся уже с готовым будущим Гимном.

Польские студенты также буди на вечеринке, и с этим фактом объясняют еще и такую версию, что на Чубинского в процессе создания песни оказала влияние и "Еще Польска не згинела".

Конечно, слава песни быстро докатилась до полиции, и Павел Чубинский был наказан: его отправили на жительство в Архангельскую губернию.

Павел Чубинский.

2. Признание и официальные версии

Первая официальная публикация поэзии Павла Чубинского появилась в журнале "Мета" в 1863 году, в номере 4. И выглядела она так:

Ще не вмерла Україна,

И слава, и воля!

Ще намъ, браття-молодці,

Усміхнеться доля!

Згинуть наші вороги,

Якъ роса на сонці;

Запануємъ, браття й ми: У своїй сторонці.

Душу, тіло ми положимъ: За свою свободу: И покажемъ, що ми браття: Козацького роду.

Гей-гей, браття миле,

Нумо братися за діло!

Гей-гей пора встати,

Пора волю добувати!

Наливайко, Залізнякъ: И Тарас Трясило: Кличуть насъ изъ-за могилъ: На святеє діло.

Изгадаймо славну смерть: Лицарства-козацтва,

Щобъ не втратить марне намъ: Своєго юнацтва.

Душу, тіло ми пложимъ: За свою свободу: И покажемъ, що ми браття: Козацького роду.

Гей-гей, браття миле,

Нумо братися за діло!

Гей-гей пора встати,

Пора волю добувати!

Ой Богдане, Богдане: Славний нашъ гетьмане!

На-що віддавъ Украіну: Москалям поганимъ?!

Щобъ вернути іі честь,

Ляжемъ головами,

Назовемся Украіни: Вірними синами!

Душу, тіло ми пложимъ: За свою свободу: И покажемъ, що ми браття: Козацького роду.

Гей-гей, браття миле,

Нумо братися за діло!

Гей-гей пора встати,

Пора волю добувати!

Наші браття Славяне: Вже за зброю взялись;

Не діжде ніхто, щобъ ми: По-заду зістались.

Поєднаймось разомъ всі,

Братчики-Славяне:

Нехай гинуть вороги,

Най воля настане!

Душу, тіло ми пложимъ: За свою свободу: И покажемъ, що ми браття: Козацького роду.

Гей-гей, браття миле,

Нумо братися за діло!

Гей-гей пора встати,

Пора волю добувати!

Друг и единомышленник Павла Чубинского Николай Лысенко сразу же положил эти стихи на музыку, затем музыку на эти стихи создал и Кирилл Стеценко. Однако окончательно песня-гимн "Ще не вмерла Україна" утвердилась в сознании украинского народа именно в соавторстве Павла Чубинского и Михаила Вербицкого.

3. Композитор отец Вербицкий

Отец Михаил (Вербицкий), известный в то время композитор, почитал выдающиеся слова в журнале и сразу загорелся идеей создания соответствующей музыки.

Поэтому Гимн "Ще не вмерла Україна" в 1865 году уже был опубликован с нотами.

Михаил Вербицкий.

"Ще не вмерла Украина" впервые начал использоваться как государственный гимн в 1917 году, но законодательно не был утвержден. В царской России песня впервые была опубликована 1908 году в антологии "Украінська Муза".

4. Официальный Гимн Карпат

В 1939 году "Ще не вмерла Україна" утвержден гимном Карпатской Украины.

5. Советизация песни

Даже как вариант гимна для Украины, в то время как создавались гимны для каждой республики, "Ще не вмерла Україна" в Советском Союзе не рассматривался. Украина должна быть "між рівними - рівна, між вільними - вільна", и в контексте должна была звучать коммунистическая партия.

Поэтому автором советского гимна для УССР стал Павел Тычина со стихом "Живи, Україно, прекрасна і сильна"  (музыка Антона Лебединца), который существовал в 1949-1991 годах.

6. "Ще не вмерла Україна" Чубинского и Вербицкого звучала во время провозглашения Акта Злуки.

7. Утверждение Государственного Гимна в независимой Украине

Проект закона "О Государственном Гимне Украины" предложил в 2003 году тогдашний президент Леонид Кучма. Соцпартия и Компартия отказались от участия в голосовании.

Государственный Гимн Украины (до 6 марта 2003 года)

Ще не вмерла України ні слава, ні воля.

Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб'ється, згомонить степами,

України слава стане поміж ворогами.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

6 марта 2003 года Законом Украины "О Государственном Гимне Украины" утвержден текст Государственного Гимна Украины, в основу которого положена песня "Ще не вмерла України і слава, і воля"  на музыку Михаила Вербицкого со словами первого куплета и припева произведения Павла Чубинского.

Официально утвержденный Государственный Гимн Украины состоит только из одного куплета и припева:

"Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду".

8. Юбилейная монета

В 2005 году введено юбилейную монету номиналом 10 гривен "Государственный Гимн Украины" (серия "Возрождение Украинской государственности"), посвященную государственному символу и выпущенную в честь 140-й годовщины его первого публичного исполнения.

Юбилейные монеты.

Во время всенародных потрясений, на волнах революций национальная песня объединила миллионы украинцев и до сих пор согревает наши сердца.

"Гимн Украины - удивительный. Это уникальное произведение: это - Гимн Украины, но в нем есть признаки литургического начала. В нем затонула какая-то память о литургии, о всенощной. В этом простом напеве как будто дует ветер, словно ветви деревьев поют, - описывает свои особые впечатления от нашей главной песни известный композитор Валентин Сильвестров.

С праздником, певческий народ! Пусть никто не наступит на горло нашей песни!

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