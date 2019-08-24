Когда замираешь с десницей на сердце ... Топ-восьмерка самого интересного о Гимне Украины
На днях, работая за компьютером, слушала сквозь открытое окно, как играют дети: возгласы, смех, беготня - дети есть дети. И вдруг кто-то из них завел несложно: "Ще не вмерла України...". И так же несложно, так же по-детски, но очень искренне, подхватили это пение другие дети - и понеслось на всю улицу! Кажется, что все, кто из своих домов услышал этот детский хор, подбежали к своим окнам, чтобы просто посмотреть на это приятное зрелище. В такие моменты не возникает сомнений: Украине - быть!
Быть - если растет такое поколение, которое не только не боится, а в лучшие мгновения жизни может свободно исполнить свою песню-святыню. Ибо оно ничего противозаконного не делает, а просто прославляет свою землю.
А между тем создание Гимна Украины не овеяно такой свободой - автора слов Павла Чубинского "за вредное воздействие на ум простонародья" было отправлено на проживание в Архангельскую губернию под надзор полиции. Но - обо всем по порядку в нашей подборке интересных фактов об этом символе украинской государственности и независимости.
1. Рождение будущего Гимна. Звезда Чубинского
Как все гениальное, рождение Гимна произошло просто и интересно. Глубокой осенью в киевской квартире на Большой Васильковской 122 (ныне - 106) проходила вечеринка. Ее хозяин - Павел Чубинский - известная личность в богемных киевских кругах: в 23 года он уже доктор юридических наук, журналист, автор публикаций в популярном журнале "Основа", его гости - сербские студенты - спели патриотическую песню "срце бије и КРО лије по своју слободу ", послушав которую, Павел Чубинский схватил карандаш и записную книжку, побежал в свой рабочий кабинет и менее чем за час вернулся уже с готовым будущим Гимном.
Польские студенты также буди на вечеринке, и с этим фактом объясняют еще и такую версию, что на Чубинского в процессе создания песни оказала влияние и "Еще Польска не згинела".
Конечно, слава песни быстро докатилась до полиции, и Павел Чубинский был наказан: его отправили на жительство в Архангельскую губернию.
Павел Чубинский.
2. Признание и официальные версии
Первая официальная публикация поэзии Павла Чубинского появилась в журнале "Мета" в 1863 году, в номере 4. И выглядела она так:
Ще не вмерла Україна,
И слава, и воля!
Ще намъ, браття-молодці,
Усміхнеться доля!
Згинуть наші вороги,
Якъ роса на сонці;
Запануємъ, браття й ми: У своїй сторонці.
Душу, тіло ми положимъ: За свою свободу: И покажемъ, що ми браття: Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!
Наливайко, Залізнякъ: И Тарас Трясило: Кличуть насъ изъ-за могилъ: На святеє діло.
Изгадаймо славну смерть: Лицарства-козацтва,
Щобъ не втратить марне намъ: Своєго юнацтва.
Душу, тіло ми пложимъ: За свою свободу: И покажемъ, що ми браття: Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!
Ой Богдане, Богдане: Славний нашъ гетьмане!
На-що віддавъ Украіну: Москалям поганимъ?!
Щобъ вернути іі честь,
Ляжемъ головами,
Назовемся Украіни: Вірними синами!
Душу, тіло ми пложимъ: За свою свободу: И покажемъ, що ми браття: Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!
Наші браття Славяне: Вже за зброю взялись;
Не діжде ніхто, щобъ ми: По-заду зістались.
Поєднаймось разомъ всі,
Братчики-Славяне:
Нехай гинуть вороги,
Най воля настане!
Душу, тіло ми пложимъ: За свою свободу: И покажемъ, що ми браття: Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!
Друг и единомышленник Павла Чубинского Николай Лысенко сразу же положил эти стихи на музыку, затем музыку на эти стихи создал и Кирилл Стеценко. Однако окончательно песня-гимн "Ще не вмерла Україна" утвердилась в сознании украинского народа именно в соавторстве Павла Чубинского и Михаила Вербицкого.
3. Композитор отец Вербицкий
Отец Михаил (Вербицкий), известный в то время композитор, почитал выдающиеся слова в журнале и сразу загорелся идеей создания соответствующей музыки.
Поэтому Гимн "Ще не вмерла Україна" в 1865 году уже был опубликован с нотами.
Михаил Вербицкий.
"Ще не вмерла Украина" впервые начал использоваться как государственный гимн в 1917 году, но законодательно не был утвержден. В царской России песня впервые была опубликована 1908 году в антологии "Украінська Муза".
4. Официальный Гимн Карпат
В 1939 году "Ще не вмерла Україна" утвержден гимном Карпатской Украины.
5. Советизация песни
Даже как вариант гимна для Украины, в то время как создавались гимны для каждой республики, "Ще не вмерла Україна" в Советском Союзе не рассматривался. Украина должна быть "між рівними - рівна, між вільними - вільна", и в контексте должна была звучать коммунистическая партия.
Поэтому автором советского гимна для УССР стал Павел Тычина со стихом "Живи, Україно, прекрасна і сильна" (музыка Антона Лебединца), который существовал в 1949-1991 годах.
6. "Ще не вмерла Україна" Чубинского и Вербицкого звучала во время провозглашения Акта Злуки.
7. Утверждение Государственного Гимна в независимой Украине
Проект закона "О Государственном Гимне Украины" предложил в 2003 году тогдашний президент Леонид Кучма. Соцпартия и Компартия отказались от участия в голосовании.
Государственный Гимн Украины (до 6 марта 2003 года)
Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
6 марта 2003 года Законом Украины "О Государственном Гимне Украины" утвержден текст Государственного Гимна Украины, в основу которого положена песня "Ще не вмерла України і слава, і воля" на музыку Михаила Вербицкого со словами первого куплета и припева произведения Павла Чубинского.
Официально утвержденный Государственный Гимн Украины состоит только из одного куплета и припева:
"Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду".
8. Юбилейная монета
В 2005 году введено юбилейную монету номиналом 10 гривен "Государственный Гимн Украины" (серия "Возрождение Украинской государственности"), посвященную государственному символу и выпущенную в честь 140-й годовщины его первого публичного исполнения.
Юбилейные монеты.
Во время всенародных потрясений, на волнах революций национальная песня объединила миллионы украинцев и до сих пор согревает наши сердца.
"Гимн Украины - удивительный. Это уникальное произведение: это - Гимн Украины, но в нем есть признаки литургического начала. В нем затонула какая-то память о литургии, о всенощной. В этом простом напеве как будто дует ветер, словно ветви деревьев поют, - описывает свои особые впечатления от нашей главной песни известный композитор Валентин Сильвестров.
С праздником, певческий народ! Пусть никто не наступит на горло нашей песни!
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