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Espreso.tvКультураУспех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень

Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень

Все книги этого обзора дарят встречу или с неизвестной в Украине сенсационной прозой, только что переведенной для нашего читателя, или нетрадиционной трактовкой известных исторических сюжетов. В любом случае, в конце лета стоит подытожить определенный опыт, и развлекательное чтиво лучше подойдет именно для этого

Виржини Депант. Вернон Субутекс # 1 - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

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Этот роман, а также его автор - литературные сенсации Франции. Книга разошлась миллионным тиражом, 45-летняя писательница стала финалисткой Букеровской премии 2018 года, первой феминисткой, провокаторшей и главным персонажем литературного андеграунда.

По роману снят шаровой телесериал, а сама книга утвердила за автором славу литературной панк-иконы, которая началась с романа "Трахни меня" (1993). На этот раз, а именно в истории о Верноне Субутексе, автор доказала свое главное преимущество - стремительно сатирический ритм письма - до поразительного совершенства. По сюжету, герой романа, до недавнего времени владелец музыкальной лавки, который никогда не верил, что всю жизнь придется продавать пластинки и футболки с рок-звездами, неожиданно получает сомнительную свободу. А именно - распродает весь товар, становится неуловимым персонажем, точнее, нищим, медленно спускается на самое социальное дно. Конечно, секс, драгз и рок-н-ролл при этом добавляются, хотя на волне безденежья мужчина с ностальгией вспоминает времена, когда прекрасно знал, «как дешево съездить на концерт The Stooges в Ле-Мана или как проиграть сто евро в покер ». Впрочем, жизненной мудрости а ля Буковски ему все равно не занимать. "Жизнь часто играет на два тайма: - убежден наш герой, - в течение первого оно тебя укачивает, заставляя думать, что ты всем управляешь, а в течение второго, когда ты расслабляешься и сочиняешь оружие, застает врасплох и наносит удар".

Павел Гюлле. Мерседес Бенц. С багажником. - Л .: Издательство Анетты Антоненко, 2019

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Автора этой книги - выдающегося польского прозаика, драматурга и сценариста - критика называет последним классиком польской литературы ХХ века В самом же романе рядом «параллельных» сюжетов связано два города, два ключевых персонажа несмотря на кучу других героев, событий и приключений, трагедий и драм , а именно - Львов и Гданьск, между которыми пролегла вся история ХХ века от 1920-х до 1990-х. И большинство событий, которые сочетали города, впоследствии оказались под оккупацией (соответственно, "советов" и немцев), были мирового уровня - вроде львовских соревнований на воздушных шарах, которые были нагло оборванные приходом советских войск в Галицию.

"І хоч я не мав із цього приводу щонайменших патріотичних фобій, - розмірковують у романі, - мені все ж таки було чогось шкода, бо міста́, які ми отримали навзамін, було дощенту зруйновано, було спалено, як Ґданськ і Вроцлав, зґвалтовано та споневажено, тим часом Львів і Вільно, вимордувані совєтською окупацією, комуністичними брудом і лишаями, вціліли, їхнє нове існування можна порівнювати з пацієнтом, який відновлює після тифу сили й давнішню вроду, тоді як Ґданськ і Вроцлав потребували ампутації кінцівок, пересадки серця, заміни нирок і печінки, протезування зубів та ще й тривалої терапії зламаного хребта, який склали дослівно з уламків, але який не міг гарантувати повноти життя, так само, як і численні пересадки шкіри, не згадуючи вже з делікатності про штучне око і протези замість пальців".

Филипп К. Дик. Полное собрание короткой прозы. Том 1. - М .: Издательство Жупанского, 2019

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В творчестве этого культового американского писателя-фантаста поражает то, как его творчество до сих пор продолжает влиять на всю мировую фантастическую и довколафантастичну литературу и кино. В первый том полного собрания его короткой прозы вошли рассказы, написанные в период 1947-1952 годов: от первых литературных опытов, таких как "Стабильность", "Руг", "Маленькие повстанцы", и к широко, в частности по экранизациям, рассказов "Время расплаты "и" Вторая модель ", которые считаются не только своеобразной визитной этого автора, но и на многие годы вперед сформировали целые сюжетные направления в фантастической литературе и кино. "Путешествие рассказами Филиппа Дика, которую вы вот-вот начнете, это путешествие прогрессирующим сомнения в реальности чего, - предупреждает переводчик сборки, Виталий Корсун. - Мы привыкли к тому, что мир существует сам по себе, а мы - только участники этого бесконечного цикла изменений, однако Дик нарушает эту аксиому и ставит в центр субъекта мировосприятия. и этот сдвиг фокуса открывает неочевидные ранее вещи, ведь как можно говорить о какой-либо объективность мира, если каждый видит его по-разному ".

Дейвид Патрикаракос. Война в 140 знаках.Як социальные медиа меняют конфликты в XXI веке - М .: Yakaboo Publishing, 2019

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Автор этой книги развивает тезис самого Бодрийяра, который в своей работе «Войны в заливе не было» показывал, как телевидение формирует виртуальную реальность благодаря яркой картинке для обывателя, который не встает с дивана. Ведь он, работая в конфликтных зонах Восточной Европы и Ближнего Востока, делает реальные репортажи, в которых не только описание мест или встречи с людьми, но и анализ новых форм войны.

В частности, в Украине он понял, что природа конфликтов изменилась, и возможно, важнее победа в войне слов и нарративов, чем то, кто мощное оружие.

"Листая новости в Twitter, - пишет он, - я снова видел, как прокремлевские аккаунты как раз сплотились, выставляя потерю Славянская в лучшем возможном свете. Боевики не отступали, а просто  "стратегически передислоковувались", битва против" фашистской хунты "в Киеве продолжалась ". "Хотим мы этого или нет, - замечает по этому поводу Сергей Плохий, историк, профессор Гарвардского университета, - но все мы уже в кибер-траншеях новой глобальной войны и должны научиться воевать и жить в ее мире".

Дэвид Дестен. Эмоциональный успех: Как получить желаемое и необходимое от жизни с помощью трех ключевых эмоций. - М .: Фабула, 2019

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Эта книга о том, как достичь успеха и не потерять полноты жизни, колеблясь между ежедневным удовольствием и далекой целью. Ведь, когда речь идет о мелких ежедневных целях, большинство людей не придерживается своих планов где-то на 20%, убеждают нас, и этот процент быстро растет, если они заняты, устали или находятся в стрессовом состоянии. Поэтому, с одной стороны, хорошо стремиться развить настойчивость и силу воли, чтобы достичь успеха. А с другой, действительно ли это нужно? Автор, известный профессор психологии, демонстрирует способ, благодаря которому можно достичь компромисса, опираясь не столько на силу воли и самоконтроль, как на силу наших эмоций. И выделяет при этом три главных эмоции - сочувствие, благодарность и гордость.

"Добродетели не являются независимыми и никогда не должны быть такими, - говорит он. - Подобно тому, как страх, гнев и отвращение стимулируют поведение, является базовой для отрицательных черт характера (фанатизм, агрессивность, нечестность), социальные эмоции способствуют тому, что привлекает к нам других людей ". Поэтому такая стратегия - важнейшее условие внутреннего благополучия, подтверждена результатами увлекательных психологических экспериментов, которые позволяют по-новому взглянуть на то, как работает человеческое сознание.

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