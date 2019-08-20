Виталий Портников: Путин не изменит условий

20 августа, 2019, 12:05

Портников Виталий

На встрече президентов Франции и России Владимир Путин вновь повторил условия, при которых может состояться встреча лидеров стран в "нормандском формате"

Это полная имплементация решений, которые предоставят автономию оккупированным районам Донбасса и амнистия лидеров боевиков. Если упростить эти условия российского президента, мы увидим, что Путин хочет сохранения полного контроля над Донбассом (а, возможно, и расширения территории контроля, ведь не случайно же он упрощает порядок выдачи паспортов). Да, Донбасс номинально будет считаться украинской территорией, но на самом деле будет государством в государстве. Путин хочет избежать ситуации, при которой в случае урегулирования конфликта территория Донбасса возвратится под контроль Киева. Но при этом ему нужно, чтобы марионеточные "политики" оккупированного региона принимали участие в управлении Украиной - вот зачем ему нужна амнистия.

При этом условия Путина - это не условия окончания войны. Это всего лишь условия, на которых он согласен встретиться в «нормандском формате». И уже понятно, что эти условия не изменятся - потому что Путину совершенно незачем их изменять. Более того, он может рассчитывать, что западные участники "нормандского формата" будут оказывать давление не на него, а на украинского президента Владимира Зеленского. Потому что если и Зеленскому, и Макрону для доказательства своей политической состоятельности нужна встреча в "нормандском формате", то пусть украинский и французский президенты и разбираются между собой. А Путин может подождать.

Не случайно опытная Ангела Меркель не участвует в этом балагане надежд, потому что прекрасно осознает его обреченность на неудачу. Эммануэль Макрон ведёт себя совершенно иначе, хотя и он уже стал высказываться относительно самой возможности проведения встречи в «нормандском формате» более осторожно, чем в недавнем прошлом. Возможно, встреча с Путиным в форте Брегансон продемонстрировала французскому президенту всю тщетность его усилий по изменению позиции российского коллеги.

Но тогда тем более остаётся коллега, чью позицию можно изменить - украинский президент. Сам факт того, что Макрон говорил о смене власти в Украине как о некоем «новом факторе» в разрешении конфликта - так, как будто Украина не жертва, а участник войны и окончание конфликта действительно зависит от позиции ее президента, а не от позиции президента России - уже говорит о манипулятивности подходов французского президента и его готовности использовать неопытность Зеленского для достижения собственных политических целей. А то, что в кулуарах Брегансона французские дипломаты рассказывали журналистам о том, что Зеленский сделал некие новые - и никому пока не известные - предложения, с которыми Путин может согласиться - доказывает, что манипуляции "доброжелателей Кремля" на Западе не знают никаких «красных линий».

Потому что единственное предложение, которое Зеленский может сделать Путину и с которым российский президент согласится - это безоговорочная политическая и военная капитуляция Украины перед врагом.