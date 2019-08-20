"Овцы" и "чабаны" в голове Бужанского

20 августа, 2019, 12:30

Лариса Волошина

Партия "Слуга народа" выразила позицию по поводу слов своего депутата Максима Бужанского в адрес журналистки "Нового времени" Ольги Духнич

"Мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были, хоть и чрезмерной и неэтичной, но достаточно понятной реакцией на оценочные суждения в отношении личных чувств, которые избранній народный депутат якобы имеет к СССР и определенным украинским политикам. Поэтому мы просим представителей средств массовой информации воздерживаться от такого рода оценочных суждений", - заявили в партии.

Поэтому имеем официальную реакцию, в которой критике журналистки и якобы допущенным ею "такого рода оценочным суждениям" уделяется едва ли не больше внимания, чем тому факту, что народный избранник публично назвал женщину "тупой овцой". Значит ли это, что правящая партия скорее осуждает журналистку, намекая, что она "сама нарвалась"? Кто знает. Но то, что новоизбранная власть снова напускает тумана, это уже очевидно.

Оценочным суждением считаются высказывания, не содержащие фактических данных. Это может быть критика, оценка чьих-то действий, или употребление языковых оборотов, гипербол, аллегорий, сатиры. Такие суждения не нужно опровергать или доказывать их правдивость. Они являются выражением свободы слова. Поэтому слова Ольги Духнич о том, что Максим Бужанский является "ностальгирующим по СССР и временам Виктора Януковича" не содержат ничего, от чего ей нужно было бы воздержаться, или что она должна доказывать как объективный факт. По крайней мере так говорит закон Украины "Об информации", согласно которому никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений. Также закон отмечает, что обида не может считаться оценочным суждением. Она является "унижением чести и достоинства личности, выраженной в неприличной форме". В Украине даже есть закон о дифомации, на основании которого пострадавшая сторона может подать в суд и отсудить себе немалую компенсацию, если пострадали ее чувства и репутация. Пленум Верховного Суда определяет оскорбление как унижение чести и достоинства потерпевшего "путем высказывания нецензурных или грубых слов, совершением непристойных или насильственных действий (жеста и др.)", а также путем дачи непристойной оценки "личных качеств или поведения потерпевшего в форме, которая резко противоречит принятому общению между людьми".

Такой себе Р.А. Стефанчук в Юридической энциклопедии (том 4, с. 228) четко объясняет термин "оскорбление" как "умышленное унижение чести и достоинства лица, выраженное в неприличной форме. Это употребление инвективной (резкой, бранной) лексики, применение неприличных жестов, мимики и т.д." . Может, партии "Слуга народа" перед тем, как делать официальные заявления, стоит поинтересоваться у Руслана Алексеевича Стефанчука - представителя президента в Верховной Раде, кто же этот научный деятель, который делает акцент на том, что характерным признаком оскорбления является то, что оно наносится пострадавшему именно благодаря неприличной форме высказывания или действия? Может, не стоит поспешно судить, кто чьи чувства задел в публичном конфликте между журналистами и депутатами из вот-вот правящей партии?

Оскорбила ли журналистка господина депутата, назвав его "ностальгирующим по СССР"? Нет. Оскорбил ли господин депутат журналистку, назвав ее "тупой овцой"? Вполне возможно. Но тогда партия должна поучать не журналистов, как им делать их работу, а своих депутатов. А еще извиняться перед госпожой Ольгой и всем журналистским цехом в ее лице, чтобы дело не дошло до суда. Вместо этого есть целый флеш-моб от ценителей Бужанского, они называют "тупыми овцами" целые редакции и профессиональные союзы.

Итак, то, что однопартийцам Бужанского кажется довольно понятной реакцией, является недопустимым высказыванием, за которым будут следовать дальнейшие оскорбления. Ситуация выходит из-под контроля. Несмотря на то, что в официальном заявлении партии говорится, что "Слуга народа" считает недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины, в том числе и представителей средств массовой информации, есть еще один момент. "Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского в отношении журналистки журнала "Новое время". Руководство партии и фракции "Слуга народа" принесло госпоже Духнич извинения", - рассказали в партии. Но в официальном сообщении содержится информация, которая не соответствует действительности. Речь о том, что Ольга допустила "оценочные суждения в отношении личных чувств, которые избранный народный депутат якобы имеет к СССР, и определенных украинских политиков". Но это не так. Если бы журналистка оценивала чувства господина Бужанского, она бы сказала, что его ностальгия является "тупой", "странной", "алогичной". Ничего подобного не было. Ольга как раз воздержалась от оценки чувств депутата. Более того, никоим образом не высказалась об умственных способностях тех, кто на 28-м году независимости Украины героизирует Сталина и имеет симпатии к экс-президенту. Получается, что в своем официальном сообщении партийцы "Слуги" солгали? С этим что делать? Извиняться? Опровергать? Звать кого-то из Стефанчуков (не то представителя президента, не то научного деятеля), чтобы дал свою профессиональную оценку допустимости распространения недостоверной информации на официальном ресурсе? А может лучше прекратить вольную трактовку слов, законов, реальности и начать чувствовать ответственность за себя и за страну? Так будет гораздо проще не входить в скандал. Может, даже удастся восстановить доверие к государственным институтам. В правовом государстве власть отличается от граждан тем, что может позволить себе гораздо меньше. А спрашивают с нее гораздо жестче. Понимание себя и своего места в едином государственно-общественном организме. Вот чего не хватает "новым". Поэтому они быстро становятся похожими на "старых".