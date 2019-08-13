Три праздника - один Спас. О Библии, иконах, яблоках и меде

13 августа, 2019, 21:51

Татьяна Зинченко

Маковей, Преображение Господне или Яблочный Спас, Успение Пресвятой Богородицы или Первая Пречистая - что же мы празднуем в августе? О переплетение библейских легенд с народными обычаями, о наполнении праздничных корзин и душ и о христианском симбиозе трех Спасов - в исследовании Еспресо

Август богат урожаем и праздниками. Они глубоко религиозные, очень поэтичные и вкусные, имеют много названий и в смысле празднованием становятся поводом для жарких споров со стороны религиозных деятелей, историков и особенно ревностных защитников древних народных традиций. Потому что, как минимум, сочетание двух миров, то есть сочетание древних народных традиций и христианских легенд, не во всем имеют точки пересечения.

Это и неудивительно: венец лета знаменовался сбором урожая и благодарностью за плоды еще с давних, с дохристианских времен, поэтому уже там зародилось очень много традиций и обычаев. А с принятием христианства появились животворные библейские легенды, которые выводят эти праздники за рамки гастрономических плоскостей.

Христианский симбиоз трех Спасов

Поставь Бога на первое место - и все станет на свои места, - говорят мудрые люди. И правильнее в данном случае не скажешь, потому что как бы мы не называли эти праздники - Первым, Вторым, Третьим Спасом или иными названиями - на первом месте будет Бог и спасение, о котором в эти дни особо упоминается в праздничных богослужениях. Поэтому о трех крупнейших праздника августа по порядку.

14 августа - Вынесение Честного и Животворящего Креста Господня, Спас на воде, или же Маковея или Первый Спас. Успенский пост

Праздник символизирует крестный ход, с которым в этот день выносили Честной Крест Господень, на котором был распят Спаситель, в Константинополе - из императорского дворца в храм Святой Софии. Библейские переводы связывают это событие с византийским царем Мануилом, которому пришлось в этот день выйти на войну против сарацин. И, конечно, с небесной помощью победить.

В народе этот день называют Первым Спасом или Медовым, потому что хранители народных обычаев только с этого дня начинают есть мед после освящения его в церкви. Они полагают, что именно с этого дня мед в ульях приобретает свои пиковые качества и его можно собирать. Верили, что освященный мед станет по-настоящему целебным.

Название "Маковей" этот день получил несколько позже, так как на эту дату также приходится честь семи Великомучеников Маккавеев. При этом связь мака, который в букетике освящают в этот день в храме, с мучениками Маккавеями чисто звуковое и никакого отношения к празднованию памяти святых мучеников не имеет.

Сделайте к этому дню букет-Маковейчик - из мака, цветов, полевых трав, колосьев, и освятите его в церкви - будет собственный оберег. Можно и купить - главное, какие мысли вложить в душистое зелье.

А еще в этот день пекут пироги с маком - шулики или ломанцы, которые поливаются медом.

Существует и другая легенда об этом дне: в древности, в разгар страшной эпидемии, жители Константинополя вынесли из храма Святой Софии частицу креста, на котором был распят Иисус Христос, и освятили водоемы и колодцы. И случилось чудо - болезнь, скосившая тысячи жизней, отступила.

Древние летописи подают еще и такие свидетельства: именно в августе князь Владимир крестил Киевскую Русь. Вот почему Первый Спас в народе часто называют Спасом на воде, Мокрым Спасом и считают воду святой.

В народе говорят, что Первый Спас - это проводы лета. В этот день начинают улетать ласточки.

19 августа - Преображение Господне, Второй Спас, Великий Спас, Яблочный Спас

Третий по величине и почитанию праздник православных: очень знаковый, поэтичный и символичный - Спас. Преображение - важное событие в земной жизни Иисуса Христа - произошло незадолго до Его страстей и описано в Евангелиях как явление божественного величия и славы Спасителя перед тремя ближайшими учениками - Петром, Иаковом и Иоанном - во время молитвы на горе Фавор.

Преображения состояло не в изменении Божественной природы Христа, а в проявлении Его Божества в природе человеческой. Согласно Иоанну Златоусту, Преображение произошло, "чтобы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами".

Его лицо просияло, и именно тогда апостолам открылись свет и слава Божества и послышался голос Отца со светлого облака Святого Духа: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".

В христианстве освящение плодов в день праздника Преображения приобрело особое символическое значение: в Преображении Христа показано то новое, преобразованное и благодатное состояние, которое человек и мир обретают Воскресением Христа и которое осуществится в воскресении всех людей. И вся природа, которая пришла в расстройство с того момента, когда в мир через человека вошел грех, теперь вместе с человеком ждет грядущего обновления.

Народ называет этот день еще и Яблочным Спасом, вкладывая в это понятие светское значение, связанное с праздником урожая. Это подтверждает обычай освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, венки сжатых колосьев, пчелиные соты и тому подобное.

Настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ м. Полтавы отец Александр Дедюхин в своей проповеди объяснил все, что касается яблок, в общем плодов, с точки зрения религиозных писаний.

"Нет никаких уставных и канонических запретов на потребление плодов яблони. Даже открою тайну: в Эдемском саду змей искушал Адама и Еву вовсе не яблоком, там был совсем другой плод. Какой - неизвестно. Яблоки абсолютно невиновны, - объясняет святой отец. - А еще одним открытием, безусловно, будет для вас то, что в чине освящения плодов на Преображение, вообще о яблоках речь не идет! Вот текст этой молитвы.

"Боже Премудрый и Всемогущий Создателю мира Ты создал небо и землю и все, что на них. Ты вырастил деревья и травы и увенчал их красными цветами, а из них овощам соизволил вызреть на утеху и потребление рода человеческого и всякого живого существа Твоего. Сам Господи, благослови † начатки плодов этих, подай богатый урожай на них в этом месте, по всей Украине нашей и на всем свете Твоем. Тех, кто работает возле них, благослови в добром здравии и покое собрать и использовать их, а всех люди Твоя благослови потреблять эти дары Твои на здоровье телу, душе во спасение, чтобы благодарны Тебе были и в честь и во славу Твою потреблять их сподобились".

Здесь речь идет не только о яблоках, а о совершенно всех плодах, которые Господь вырастил на "радость и потребления рода человеческого". Молитва напоминает, что все плоды, выросшие в наших садах и огородах - это благословение Божие, и благодарные верующие приносили в храм эти плоды для освящения и из чувства благодарности Богу.

Этому радовалась вся Церковь (как собрание верующих), возносила молитвы и потребляла с благодарностью.

Евангелие нас уверяет: "Ешьте все, что на торгу товары, без малейшего сомнения, для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее." (1 Кор.10.25-26).

Яблок и других плодов это также касается. Не слушайте и не следуйте московским суевериям и предрассудкам. У них даже пророк Илья гопником выставлен, потому что, видите ли, он в воду писает. Воспитанные и вежливые люди так не делают, запомните.

Ну а если хотите что-то хорошее и вкусное принести освятить в храм Божий - пожалуйста, только делайте это не из рабского страха наказания, а из чувства благодарности свободных людей. А еще запомните: не существует ни медового, ни яблочного, ни еще какого-нибудь Спаса. Потому что Спас - это Спаситель наш Иисус Христос, и ничто и никто другой", - отметил настоятель храма ..

Приметы на Спаса:

Пришел второй Спас - бери рукавицы про запас.

Прошел Спас - держи кожух про запас.

До Спасовки пчела работает на пана, а после Спасовки на себя.

Если в Спасовку будут большие ветры, то зима будет с метелями и сильными морозами.

Если в Спасовку на деревьях желтеют листья, это предвещает раннюю осень.

Если на Спас нет дождя, то это примета, что будет хорошая сухая осень. Дождей немного будет.

Перед Третьим Спасом, а именно 28 августа, большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы, или Первая Пречистая. В этот день завершается Успенский пост. Некоторые считают его продолжением Великого поста.

Успение Пресвятой Богородицы - день окончания земной жизни святой Девы Марии и переселение ее в жизнь небесную. По христианской традиции называется успением, а не смертью.

Что касается народных традиций этого дня, то в течение осеннего периода есть три "Пречистые", о которых в народе говорят так: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья снегом покрывает". Поэтому в период "Первой Пречистой" происходит озимый посев. Считается, что начинается молодое бабье лето.

29 августа (16 по ст. ст.) Празднуется третий Спас - память Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Третий Спас (ореховый, хлебный, но очень редко).

У христиан этот день знаменует перенос из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа.

Рассказывают, что месопотамский царь был тяжело болен проказой. Узнав об умении Иисуса исцелять, он послал своего художника, чтобы тот написал портрет Спасителя, чтобы образ Его вылечил царя. Но у мастера ничего не получилось. Тогда Иисус взял чистое полотно и вытер им лицо. На полотне воплотился Его нерукотворный образ, который исцелил царя. К сожалению, реликвия была похищена в 1204 году во время крестного хода, и следы ее затерялись.

Бог уже ответил, а мы напоминаем - Его слушайте

Эта почти цитата из Священного Писания - ответ нам на все наши споры о названиях праздников. В эти дни произошли важные события, связанные со Спасителем и спасением. Поэтому праздников в августе много, но название всех трех праздников происходит от имени Иисуса Христа - Спаситель (сокращенно Спас), которое предсказывал архангел Гавриил во время Благовещения. И как чествовать эти большие праздника - очень личное дело каждого. Пусть святятся меды, яблоки, другие дары огородов и полей! Пекутся пироги, поминаются те, кто отошел за предел, звучат искренние молитвы. Как благодарность небесам и как просьба благословения. Светлых праздников!