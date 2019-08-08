Виталий Портников: Макрон не поможет Зеленскому

8 августа, 2019, 12:04

Портников Виталий

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге президенту Зеленскому обсудить с Владимиром Путиным возможности конкретных результатов по работе в "нормандском формате"

Французский лидер сказал об этих намерениях в ответ на звонок Зеленского после нового обострения на Донбассе. Однако на какой-либо конкретный результат украинскому президенту рассчитывать не стоит.

Не стоит хотя бы потому, что Макрон банально использовал его звонок для очередного подтверждения целесообразности своего общения с Путиным накануне саммита "большой семерки" во французском Биаррице. Россию, как известно, из этого формата переговоров исключили. Зато теперь хозяин саммита Макрон пошёл на беспрецедентный жест. Он принимает Путина в своей резиденции - и может обсудить с ним не только вопросы двусторонних отношений, но и повестку дня саммита "семерки". Так сказать, для продолжения диалога. И звонок Зеленского Макрону очень помогает в демонстрации разумности такого намерения - вот ведь, и украинский президент тоже хочет, чтобы я поговорил с Путиным. Я и поговорю.

Но на самом деле отказ от изоляции российского правителя, готовность принимать его в резиденции французского президента и расточать ему улыбки - не в интересах Украины, и не в интересах Франции. Не в интересах Украины просто потому, что Путин расценивает любой прорыв своей изоляции как возможность действовать на постсоветском пространстве по своему усмотрению. И не в интересах Франции потому, что умиротворение агрессора рано или поздно приводит к проблемам для тех, кто этим умиротворением занимается. Сама история Франции - блестящий пример правильности этого утверждения, Макрон мог бы ее почитать на досуге вместо встречи с Путиным.

Но вместо изучения уроков недавней французской истории мы видим хладнокровное использование президентом Франции неопытности президента Украины и непонимания Зеленским ситуации, в которой оказалась наша страна. Непонимание того, в частности, что Макрон, который стремится к взаимопониманию с Путиным, не может ни повлиять, ни надавить на Путина.

Повлиять на Путина может только сам Зеленский. Позиция российского президента изменится, если украинский президент перед ним капитулирует. Условия для такой капитуляции Путиным озвучены и он просто ожидает, что Зеленский их выполнит. И позиция российского президента изменится, если Зеленский будет решительно сопротивляться российской агрессии, требовать от западных партнеров не влиять на Путина, а отказываться от диалога с Путиным, вводить более жесткие санкции против России, содействовать усилению украинской армии.

Зеленскому нужно было бы требовать от Макрона не повлиять на Путина, а отменить приглашение Путину приезжать во Францию. Вот если бы это действительно произошло, Путин мог бы решить, что ситуация развивается не по его плану.

А пока что все идёт именно так, как хотели бы в Кремле.