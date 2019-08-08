Поколение X, Y. Z - 5 книг, которые приближают будущее

8 августа, 2019, 13:05

Игорь Бондарь-Терещенко

В книгах этого обзора нам в который раз напоминают, что в будущем настоящее вознаграждение ждет не тех, кто может умело пользоваться социальными сетями, поскольку этому легко научиться. Особыми становятся те, кто способен глубоко мыслить и создавать уникальные идеи.

Дэвид Стиллман, Иона Стиллман. Поколение Z на работе. - М .: Фабула, 2019

Эта книга о том, как следующее поколение меняет сферу трудовых отношений. Неужели речь снова о милениаливе? «Нет, это не милениалы, - возражают авторы. - Собственно, они довольно сильно отличаются. Хотите верьте, хотите - нет, и милениалы выросли.

Бейонсе уже давно не певица-одиночка, а настоящий магнат шоу-бизнеса. Бритни с Джастином разбежались, полечили раны и даже стали родителями. Всего, по данным журнала Time, 47% милениалив имеют детей. Они имеют недвижимость, завершили обучение и строят карьеру ». Поэтому время неустанно движется вперед, старейшие из тех же милениалив уже стоят на рубеже 40-летие и на сцену выходит новый главный персонаж - поколение Z. По расчетам демографов, в ближайшие годы люди, родившиеся в 1995-2012 гг., будут составлять треть населения . И не пора поближе познакомиться с поколением Z - первым поколением, которое родилось в цифровую эру?

Франсиско Хавьер Соберон Майнеро, Моника Бергна. Одинаковые или разные? Геномика. - Л .: Издательство Старого Льва, 2019

Эта интересная и практическая книга рассказывает о ДНК, геноме и генах - одни из самых загадочных феноменов современной науки.

В свое время стало известно, что человек состоит из миллиардов клеток и в каждой - есть ядро с образованным ДНК геномом. Именно ЦК явление ученые называют молекулой жизни с инструкциями для каждого индивида. Какие они, эти инструкции * Это советы или правила? Поэтому авторы недаром в начале переспрашивают, знает ли читатель о том, что все мы, живые существа, имеем общий клеточный язык? Это значит, что мы - люди растения - имели когда-то общего предка. Мы имеем общую часть нашей ДНК с нашими соседями, в частности обезьянами и даже мухами. Но что делает нас такими разными?

Кэл Ньюпорт. Не беспокоить. Как сфокусироваться в информационном шуме. - М .: Виват, 2019

В этой книге нам раз напоминают, что в современном мире настоящая вознаграждение ждет не тех, кто может умело пользоваться социальными сетями, поскольку этого легко научиться.

Особыми становятся те, что способны глубоко мыслить и создавать уникальные идеи. Для этого, убеждает автор, важно уметь погружаться в задачи и фокусироваться. Он дает советы, как сделать глубокое фокусировки основой для выполнения любых задач, дозировано воспринимать информацию, разумно пользоваться социальными сетями, изменить свои привычки, чтобы сконцентрироваться на работе и добиваться успеха. Ведь сосредоточенность рядом с гаджетами, глубина мысли в условиях информационного взрыва, уединение в мегаполисах выглядят как парадоксальные и невозможные явления современности. Но именно уединения, углубления и сосредоточенность позволяют и жить полноценно, и создавать что-то действительно новое. Книга приглашает всех неравнодушных к собственной жизни поверить в то, что в современном мире это возможно.

Крис Фрит. Формирование ума: как мозг создает наш духовный мир. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

Благодаря автору этой книги, известному британскому нейрофизиологу, мы узнали, что такое шизофрения и аутизм с точки зрения современной нейробиологии.

В основе же книги - новые открытия в изучении когнитивных наук и мозга. В целом это попытка дать ответ на вопрос что такое наше сознание? Как на самом деле мозг создает реальность и наш духовный мир. Автор уверен, что классическое разделение на физическое и психическое мира - это иллюзия, ошибка, предрассудок. Таким образом мозг играет с нами, предлагая очередную иллюзию, ведь все мы знаем о мире - то есть о "физическом" и "психическом" мире - проходит сквозь наш мозг. И не следует забывать, что наша связь с внешним, физическим миром не так проста и непосредственна, как связь с миром внутренним, миром психики и идей. Она гораздо сложнее, но и волшебнее, потому что наш мозг не просто избавляет от скучных дел. "Он создает" меня ", который входит в социальный мир, - уточняет автор. - Более того, именно благодаря мозга я могу делиться своим внутренним миром с друзьями и, соответственно, создавать нечто большее, чем то, что каждый из нас способен сделать самостоятельно . Предлагаемая книга описывает, как мозг все это делает волшебным ».

Сьюзен Фовлер. Нацелены на результат. Что на самом деле мотивирует людей. - М .: Наш Формат, 2018

Автор этой книги убежден, что необычные вещи существуют даже на производстве, где традиционная система мотивирования работников ... не работает.

То есть система наград и наказаний может давать только временные результаты, вместо этого нужно нечто большее, чтобы зарядить работников положительной энергией и настроить на стабильную работу и лучшие результаты. Действительно, почему мотивация деньгами не дает желаемого результата? Почему ценности компании не становятся ценностями для работника? И как можно научиться мотивировать? "Конкуренция и соревнования - не лучший способ привлечь подчиненных к добросовестному труду, - убеждают нас в этой книге. - Стоит понять: несмотря на практическую пользу денег и неизменное стремление людей зарабатывать больше, денежные вознаграждения далеки от реальных причин привязанности работников к работе". Далее автор определяет главные мотивационные ориентиры, которые помогут найти действенные и одновременно справедливы пути для эффективной работы и создать среду, которая будет способствовать раскрытию потенциала любой команды.