Как пророссийские силы Украины играют против Порошенко и Зеленского

8 августа, 2019, 14:48

Николай Княжицкий

Вчера мои коллеги обсуждали получения повесток на допрос в ГБР. Предмет с первого взгляда абсурден. Но то, что дело инициировали Шуфрич и Нимченко (читай - Медведчук) за раз иллюстрирует, что оно направлено не только против Порошенко, но и против Зеленского

Расследование ГБР уголовного дела вроде бы против Порошенко и коалиции, которая 3 года назад назначала Правительство Гройсмана, является красноречивым чертой хаоса, в который погрузилась современная Украина после выборов. И то, что ГБР вместо простой правовой оценки данному вопросу решила выполнять чьи-то политические задачи и вызывать на допросы депутатов и бывшего президента, - это свидетельство или непрофессионализма следователей, или наоборот сознательных действий против основ государства, в том числе действующего президента Зеленского.

Базовый вопрос, на который должен ответить следователь - была ли коалиция, которая назначала Гройсмана в 2016 году? Ответ на этот вопрос давно дал Конституционный Суд, который в нескольких своих решениях четко указал, что каких-либо доказательств прекращения коалиции нет и не может быть. Так как законодательство несовершенно. Именно поэтому, в известном деле о роспуске парламента КСУ лишь указал, что в законодательстве отсутствуют основания для прекращения коалиции, а потому лучшим способом решить вопрос конституционности указа по мнению суда является проведение досрочных выборов. Оставим на совести судей такую формулировку, но против основного тезиса сложно спорить: доказательств прекращения коалиции нет и не может быть.

Иными словами, ГБР просто нечего расследовать, поскольку все, что нужно было установить в этом деле, указано в решении Конституционного Суда. Но если, по всей видимости, решение суда ГБР по каким-то соображениям не устроили, то за объявленной целью "расследования уголовного дела" на самом деле скрывается что-то другое, никак не связанное с законными функциями самого ГБР.

Теперь попробуем определить, что на самом деле хочет установить ГБР, если вопрос отсутствия коалиции уже решен судом. Посмотреть конституционность решения Конституционного Суда? Или, возможно, превышение полномочий Зеленским, когда он обнародовал указ о роспуске Верховной Рады, ведь Конституционный Суд не подтвердил, что у него были для этого основания? Или поставить под угрозу все решения действующего правительства за все время его существования, ведь если назначение незаконно, то незаконны и решения?

Не надо долго объяснять, кому может быть выгодна атака на двух украинских президентов, народных депутатов проукраинского большинства и действующего Кабмина. Украинская-российская война потому и считается гибридной, что Россия нас атакует не только на фронте. Украину атакуют и в глубоком тылу, людьми, которые могут работать на государственных должностях и одновременно действовать по кремлевскими методичкам и разрушать основы Украинского государства. И если целью Кремля был и остается развал Украины, то взятие "на крючок" из-за вымышленных уголовных дел не только Порошенко, но и Зеленского, как раз этой цели четко отвечает. А незаконность всех без исключения решений вроде "незаконно избранного" правительства отбросит Украину экономически на годы назад.

Очевидно, ГБР должно прекратить заниматься продвижением пророссийской политики, и перейти к выполнению своих прямых функций, ради которых оно создавалось. Ведь любой сознательный человек понимает, что когда вместо расследования действительно сложных преступлений ГБР бросило все ресурсы на расследование инициированного соратниками Медведчука Фейка, это означает, что либо в Украине все настоящие преступления раскрыты, либо что-то есть более важное за раскрытие преступлений.