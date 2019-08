6 августа, 2019, 13:16

Антин Борковский

Приветствую в стране победы политического пролетариата, в стране, где уже фактически устанавливается моновласть, без полномочий со стороны оппозиции, мощных и влиятельных. С другой стороны, Никита Потураев на высших курсах повышения политической квалификации в отеле "Риксос" недавно заявил избранным депутатам, что они политически никто без партии и, соответственно, без Владимира Зеленского.

Что я сейчас вижу в этом раскладе? Первое, то, что сказал Потураев, на самом деле горькая, но правда. И я, например, не представлял бы, чтобы донецким, времен Чечетова, кто бы пришел и сказал: "Знаете, вы здесь никто", хотя они и считали никем людей, у которых нет хотя бы "ярда" в долларах. То, что это было сказано прямым текстом почти двум сотням депутатов, на самом деле правда. Вы знаете, что парадоксально, у нас даже не монопартийная, а монобрендовая ситуация. На самом деле нет такой партии. Это не секрет. У меня сейчас молния не ударит, земля подо мной не развернется, потому что я говорю правду: партии нет, есть проект и, действительно, бренд. Некоторые структуры на местах проводили эксперимент, когда ставили под брендом "Слуга народа" несуществующего персонажа и этот персонаж выигрывал выборы.

Социология показывала, что любой, ну там бабуин, наклей ему на красный зад зеленую лейбу "Слуги народа" и он будет в парламенте. И это сработало. Мы можем объяснять, почему это сработало, но на самом деле признаем очевидный факт - даже нет бренда никакой партии, есть феномен Зеленского. Парламентские выборы были третьим туром, и этого не скрывали. Любой, кто получил этот бренд мог выиграть у людей, поражение которых была неслыханное для нас с вами еще пару недель назад. Я не буду длинный список перечислять людей, которые десятками лет окучували и приватизировали свои округа, но эта вещь произошла.

Задача Зеленского была получить максимальное количество голосов в парламенте, но, я думаю, что даже они не ожидали, что и мажоритарка, которую они хотели закрыть - помните, у Зеленского предложение было без мажоритарки - закрытые партийные списки - чтобы мажоритарка дала ему больше голосов, чем партийный список. И поэтому он стремился достичь максимальной возможности в Верховной Раде. Он ее достиг. Что это означает с точки зрения украинцев? Украинцы сказали: "да, тебе надо Верховная Рада, ответственность - вот на, имей". И дали всю ответственность не "Слуге народа", а именно Зеленскому. Мало того, я хочу сказать, что Офис президента Зеленского и не делает вид, что какие-то решения будут приниматься в Раде. Поэтому, с точки зрения ответственности, у нас уже классическая французская система, президентская республика. Вся ответственность за любые решения, сейчас лежит на Зеленском и его внутреннем круге, который может включать там определенных людей и из Офиса президента и, наверное, определенных людей из Совета.

Команда Зеленского пытается говорить, что мы будем работать в треугольнике, что не он будет единолично, но это лукавство. На самом деле вся полнота, вся ответственность лежит сейчас на этом Зеленском, коллективном или индивидуальном. И, говоря о возможности, открывает очень широкие возможности.

Но в то же время - это открывает и коридор определенных угроз. Потому что мы понимаем, если, не дай Бог, выяснится, что Владимир Зеленский - самодур или просто неквалифицированный, или просто не сможет удержать всю полноту государственной власти на себе, тогда начнутся неприятные и негативные сценарии. Так называемые черные поросята полетят и в его зеленый город. Мы понимаем, что оппозиция у нас еще недостаточно и четко сформирована и мы понимаем, что особенно полномочий у них не будет.

Вы правы об оппозиции. Я просто представляю, что я гордый депутат гордой фракции "Голоса" или гордой "Батькивщины". На что я реально могу влиять при такой конструкции? Очень мало на что. Мало того, давайте говорить, что часть оппозиции на себя натянул Медведчук с Рабиновичем - истинно православную оппозицию. И в такой кампании, с такой противной оппозицией мало кто будет объединяться, не захочет там быть ни Порошенко, ни Вакарчук, ни Тимошенко. У нас снова будет такая истинно православная, исконно руская путинская-Рабинович-медведчуковская оппозиция и демократическая проевропейская. Это факт. Но на самом деле настоящая ответственность сейчас снова ложится на кого? - нас с вами. То есть - независимая пресса ...

... Ну, мы оказались, извините, в ситуации так называемого информационного унитаза, когда пророссийские среды готовы заливать мегатонны разной грязи, дерьма, фантазий и конспирологии в уши украинцев. И это все дело поливать развлекательными шоу. Соответственно, наши доблестные сограждане полностью растеряны и дезориентированы. А потом тот или иной персонаж будет делать свои пять копеек и что-то пытаться политически акцентировать.

Савик Шустер возвращается в новую Украину, где нет коррупции, где наступила светлая эра. На канал "Украина".

Аага, входим в эпоху благоденствия.

Просто двигаемся семимильными шагами. Но давайте говорить о более серьезных вещах. Давайте представим: какие сейчас приоритеты для команды Зеленского? Что для него самое важное? Я вам по секрету скажу: запланированный визит за океан к Трампу. Давайте, первая реакция, которая, помните, чем нас пугали порохоботы и шоколадные ясновидящие? Зеленский, как только изберется, будет нас тянуть в Россию. Проанализируйте все его визиты, все, что он говорил и о визите в Штаты, я просто знаю, что уже все Офис находился у американского посла. Все очень готовятся. Примерно визит будет в сентябре, в начале сентября. Там ставки чрезвычайно высоки. Почему? Станьте теперь на место Зеленского, когда он не просто президент, а он и премьер, и спикер. И всего, от погоды до чистоты воды в кранах, отвечает он один. Без преувеличения. Нет такой части украинской политики, за которую не отвечает, не влияет Зеленский. Для политика, который получил такое хозяйство ... Представьте себе, вы бизнесмен, вы пришли на фирму. Первое - это бюджет. За что живем, где деньги? Мы чувствуем, что ни Бойко, ни Медведчук с Рабиновичем, никакие Медведевы никакие деньги президенту не дадут. Скидки на тарифы, на те газы, ну, знаете, не смешите, потому что даже украинские чиновники говорили, что уже сейчас покупают с европейского рынка дешевый газ. То есть все. Газ выветрился, ни одного предложения, даже теоретического со стороны Путина и России, и медведчкистов русского мира - нету. Все деньги, все возможности или инвестиции - на Западе. Причем на Запад Зеленский совершил вояж дважды к Макрону и к Меркель - они ключевые игроки. Но сейчас у него супер гипер важный визит - Трамп. Трамп сам по себе ...

И в то время люди от Джулиани разговаривают с Кличко и, вероятно, говорят: "не оскорбляйте нашего дорогого киевского мэра. Не отнимайте у него полноты полномочий".

Я был одним из украинцев, который провел много часов в его квартире - резиденции в 2004 - 2005 году. И я знаю его возможности, авторитет. Знаю, что его несколько раз привозили с Брайтон Бич в Киев. Но он не тот игрок, о котором можно говорить, что он определяющий. Я здесь больше бы говорил о Волкере. Волкер - очень мощный игрок, который очень хорошо знает Украину, который пользуется уважением и демократов, и республиканцев, и, рассматривающий для Украины сложные вопросы, - это отношения с Россией и судьба оккупированных территорий. Волкер слов не подбирает, он с Зеленским имел несколько встреч. Я его знаю лет двадцать, потому что могу сказать, что те люди, которые реально определяют политику, - это не Джулиани, это такие люди, как Волкер.

Джулиани может говорить о каких-то своих определенных связях и, между прочим, это не Джулиани скажет Зеленскому, это киевляне скажут Зеленскому, что "не вам определять, кто у нас будет мэр". И здесь уже сделана определенная ошибка. Потому что рейтинг Кличко, после того, как его начали прессинговать публично, у него рейтинг начал расти. Эта тема одной общине не нравится, если кто-то вместо тебя будет решать, кто будет мэром города. Поэтому - это мы уберем, и скажем дальше Вашингтон - это не просто же резиденция Трампа, это же еще и центральный офис Международного валютного фонда, Всемирного банка и всех финансовых институтов. Все деньги там. Инвестиции там. Теперь Зеленский, который до этого обещал определенные вещи, определенные реформы, встаньте на его место, у него вообще нет никакой возможности пообещать и не сделать.

Нет, у него есть другая возможность - мы же знаем, как закончилась карьера одного из предыдущих президентов. Есть и другие примеры в мировой истории, которые заключаются в политическом кредо: "срубить бабла по-легкому и потом уехать куда-то!"

Ну, во-первых, уже меньше мест, куда выезжать, во-вторых, а у кого ты сейчас срубишь бабла по-легкому? У нас сейчас в России ты не рубишь. Давайте не говорить абстрактно, вот например, валютный фонд. Так, Порошенко кормил, Гройсман гордился реформами, но ты можешь откладывать реформы, но ты не можешь изменить, например, цену газа или цену нефти. Ты знаешь, что эти вещи не будут дешеветь, они будут только дорожать. Далее, по России. Мне очень странно, когда мы воюем за какие-то перспективы, чтобы мы были транзитерами российского газа. Это страна - наш враг на долгие-долгие годы вперед и расчет на то, что враг нам будет помогать зарабатывать несколько миллиардов даже на нашей трубе - довольно странный. То есть любые расчеты на то, что мы можем как-то там, за счет визитов Бойко, Медведчуков, Рабинович построить какую-то перспективу - очень странный. Зеленский это не может не понимать. Когда мы говорим о международных институтах, они уже знают нас, как облупленных. Миссия валютного фонда находилась столько раз ... И что я слышу, например, от человека, которого называют кандидатом на премьерство Алексея Гончарука, которого я знаю, мы с ним были в определенных турах во время того, как они разворачивали "Силу людей", знаю положительно. Куча людей, которых я знаю, говорят о том, что это совсем другая генерация. Его точно не назовешь классическим украинским политиком. О чем он говорит сейчас? Он говорит о том, что сейчас ведутся интенсивные переговоры, чтобы в Украине провести, Господи прости, земельную реформу. И при чем провести не просто, а к концу этого года. И они со Всемирным банком, а я хорошо это знаю, Всемирный банк еще в 1995-1996 году предложил семь законопроектов по земельной реформе, я был тогда директором международного департамента Нацбанка. С учетом лучшего мирового опыта. Когда нас там Тимошенко, Ляшки и другие радикалы пугают земельной реформой, то, скажу: в мире только несколько стран, где земля изъята из экономического оборота. Надо понимать, речь не идет о продаже земли, речь идет о том, что в Украине существует квазисобственность на землю и земля давно уже распределена между гигантскими "фермерами", колхозниками. Алексей Гончарук говорит о том, что они выбирают три сценария или несколько сценариев. Радикальный сценарий земельной реформы позволит ВВП страны вырасти в год на 3 процента. Только земельная реформа даст 3 процента. У нас там сейчас четыре, - так почти удвоить экономический рост страны. Мягкая реформа даст 0,5 процента. Но что-то мне подсказывает, что будут искать наиболее эффективную реформу. Это уже сейчас на наших глазах происходит и эти 254 голоса, они проголосуют. Потому что то, с чего мы начали - это политическая сила, которая на самом деле попала в парламент благодаря президенту и, если президент и его команда принимает такое решение, они проголосуют. И они говорят, что надо проголосовать до конца года, поскольку, правильно говорят, потому что дальше уже возможностей не будет. То есть у них есть ряд вещей, если они эти вещи сделают, за это уже можно дальше им ...

... Но есть еще вопрос так называемых изменений в Конституцию. И здесь они не дотягивают. И есть огромное опасение, что дружеское токсическое плечо может протянуть партия Медведчука ...

А зачем оно им?

... Вместе с тем, трудно сказать, какую позицию, например, займет партия Вакарчука "Голос". Мы еще не знаем, потому что политики не обнародовали своих четких планов по дальнейшей коалициады конституционной. И что, например, потребует партия Медведчука, я могу себе приблизительно представить. Речь идет, не дай Бог, конечно, но о федерализации или других форматах. Чего может хотеть Вакарчук - я не знаю.

Смотрите, такие вещи просто убийственные для команды Зеленского, там - люди, которые считают последствия. Они умеют считать. В чем для нас с вами преимущество? Мы с вами не будем долго страдать. Потому что, как только там в начале сентября они собрались, только сформирована Рада и правительство - все: там сразу включается таймер, и к "оливье" они должны провести кучу вещей. И каждая вещь будет определять их дальнейшую судьбу. Смотрите: на ваших плечах - страна. Вы всего отвечаете, вы последствия просчитываете. Какие будут дополнительные баллы, рейтинги от поддержки Медведчука - очень сложно сказать. Я не знаю, какие будут. Я думаю, что Зеленский раз и забрал у Медведчука серьезную часть избирателей, и так по-настоящему раздражает и Медведчука, и Кремль.



Второе - Зеленский не может не понимать, что у него нет шансов говорить без партнерства с Соединенными Штатами. Я не говорю - Нормандский формат, потому что Макрон и Меркель - они откровенно уставшие, они истощены, на них давит бизнес. Единственный способ Зеленского иметь вес - это, чтобы рядом с ним сидел такой переговорщик как Волкер и были Соединенные Штаты. Причем там не надо особых каких-то соглашений. Нужен успешный визит. И я хорошо знаю американцев, они - люди, которые много выстраивают на доверии. И то, что скажут американские инвесторы, то, что скажет Европейская ассоциация бизнеса, скажет American Сhamber of Commerce - это 800-600 организаций ...

Но может быть как с Богданом. Американцы сказали - ну, не берите вы Богдана на эту должность. А наши ррраз - и взяли. Именно Богдана. Ну вот, не было других кандидатур. Вот может быть так же и в случае с конституционным большинством. Тоже скажут - ну, не берите вы Медведчука по тех и других вопросах в голосовании. А потом рррраз - и как в Украине бывает - на следующее утро взяли и все дружно закнопкодавили.

Я могу такую вещь сказать, что каждый политик имеет право на политическое самоубийство. Вот ты ему не запретишь. Мы не можем запретить политикам кончать жизнь политическим самоубийством. Эти сценарии, которые вы говорите, - это гарантированное самоубийство, поэтому я говорю о других вещах. Потому что мы же понимаем, что Зеленский, он говорил, что не будет пяти лет, но ему нужно давать результаты до нового года. Олигархи, если он начнет настоящую борьбу с коррупцией, то есть, если будет такой премьер, если там не будут решать люди Коломойского, - Коломойский уже откровенно раздражается, - другие олигархи будут недовольны. У него в "Слуге народа", мы знаем, - есть группы влияния. Но это такое дело. Вероятно сказали этим группам влияния, примерно следующее: "Знаете, вы там могли что-то обещать, но вы будете проводить политику президента". Им прямым текстом это Потураев и пояснил, что "если вы там захотите, чтобы какая-нибудь "Укрнафта" или еще что-то Коломойского имела эксклюзивные права, то забудьте, не вам это решать". С Банковой говорят совсем другие вещи. Но для того, чтобы состояться, чтобы быть успешными, нужны инвестиции. В Украине возможен успех команды Зеленского при одном условии, что, первое, что об этом всем скажет украинский бизнес и иностранный бизнес в стране: "Знаете, здесь такие условия, сюда пойдут инвестиции". Если на этом построить следующие действия, и команда Зеленского об этом говорила, и надо говорить о чем - первое, судьи с Окружной, которых сейчас вызывают в прокуратуру, этот судебный беспредел, который у нас начался, должен остановиться. Зеленский обещал и его команда обещала - перезагрузка судебной ветви по-настоящему. Это - первая вещь, потому что без этого вообще не о чем говорить.

Но помните, у нас такой персонаж Портнов. И анекдот, помните, "а руки, вот они где". То есть, и никто ничего не сможет доказать. Но все равно будут решать в тот или иной способ. Судьи не будут пытаться поднимать трубку и не будут говорить по телефону, так будут писать шифрованные записки и передавать их с помощью таксиста. Ну, мы же знаем ... это же постсоветское общество.

Это пока нескольким судьям не объяснят, на что они должны ориентироваться. Это вообще интересная тема. Вот вы подняли тему Богдана. Я когда-то говорил, что есть два типа руководителей. Одни реально работают как руководители канцелярии, которая обеспечивает работу. А другие - вице-президент. Богдан, очевидно, - вице-президент. И все остальное, все, что вы говорите о Портнове - это не результат знакомства или поддержки Зеленского Портновым. А это результат того, что именно Богдан, и ходят слухи, я думаю, правомерны, что Богдан очень настойчиво хотел, чтобы Зеленский дал Портнову какую-то должность. Зеленский отказался. Так вот я хочу вам сделать очевидный для меня прогноз, что с определенным временем, а за Богданом еще же стоит Коломойский, с определенным временем Богдан наберется как первая ступень ракеты определенного негатива и отпадет вместе с Портновым, и вместе с Коломойским. Это мой личный прогноз для Зеленского, который станет политиком. Если он оставит эти вериги на своих ногах, то он не станет политиком, и его карьера скоро закончится.

Они станут якорями и могут его потянуть за собой в синее или Черное море.

На дно! Если бы ... На дно этого моря. Для меня это совершенно очевидно. И поэтому все эти вещи, которые мы говорим о Волкере, назначении Богдана .... Американцы тоже понимают, что Богдан нужен Зеленскому, потому что он единственный, кто был на разных Печерских холмах. Но то, что они сделали эту информацию публичной, так ну откуда утечка информации? Давайте напомним еще раз господину Коломойскому об утечке информации о том, что он обвиняется в отмывании почти 500 млрд долларов! 500 млрд долларов!

Не миллион?

Нет, не миллионов! Меня услышьте. Миллиардов! Я спрашивал у американцев. В серьезных американцев. То есть, понимаете, это даже не те мелочи, которые у Фирташа. И иметь такой выброс от ФБР - это очень серьезная тема. Поэтому Коломойский быть на линии ожидания, и эта линия Коломойский-Богдан и Портнов, точнее Коломойский-Портнов-Богдан очень токсичны. И просто придет время, когда Президенту с большой буквы и без иронии Зеленскому нужно будет эти щупальца отрезать. Это неизбежно, если Зеленский хочет сохраниться. И даже есть законы политики, я повторю - если ты зависишь от кого-то, кто сделал тебя президентом, и кто реально был для тебя самым сильным и умным, первое, что ты делаешь, - ты такого человека убираешь с ближней окрестности. Это делала Меркель, повышала - и ты потом шел куда-то в никуда. Например, у Меркель была великолепная семерка - это были люди, ее друзья, она из них была наименее конкурентоспособной. Они сделали ее канцлером, она знала, что они гораздо умнее, и она одних по одному их всех разбросала. Президент - это кукушка. Она выбрасывает других из гнезда. И для меня очевидно, что Зеленскому надо в первую очередь будет отмежеваться от этой линии. Знаете, это как игра "морской бой": бах, Богдан - накрыл, Портнов - накрыл, Коломойский - убил!" И этот трехпалубный токсический танкер просто утонет. Это понимание. Но я объясняю логику, почему я так считаю. Зная, как там смотрит мир западный, зная логику американцев, могу сказать, что это уже не будет позиция Волкера или не Волкера. Это - очевидный сценарий. это очевидная цена вопроса поддержки! А между прочим, они сейчас говорят об Антимонопольном комитете как ключевом. И это очень правильно. Потому что в Украине разные вещи происходят именно там, где есть монополия. Мы имеем такие цены, Роттердам-плюсы, которые должны стать минусами, имеем монополии на авиаперевозках, где мы платим за внутренний рейс втрое дороже, чем за международный. Все это - результат искажения монополии. И они об этом говорят. И правительство это точно будет делать. Вот, зная Гончарука, я абсолютно уверен. И нет никаких других возможностей. Чтобы Вы понимали, что Гончарука откровенно называют недругом Коломойского, потому Гончарук работал в Национальном банке, а Вы знаете отношения Нацбанка и Коломойского. Тема "Привата" была еще в середине девяностых годов. Для Нацбанка это просто колоссальный раздражитель, потому что Нацбанк мог забрать лицензию у "Привата" еще в девяносто пятом году за грубейшее нарушение валютного регулирования. Поэтому если еще премьер относится к откровенным оппонентам, то просто говорить о том, что можно будет воспроизвести схемы, очень сложно.

Искренне надеюсь, что президент Зеленский, оказавшись в роли Гамлета, сделает правильный выбор в ситуации "to be or not to be". И все же не пойдет на дно, а будет пытаться как-то ослабить внешние воздействия на украинский государственный аппарат.

И внутренние олигархические. Просто этот коллективный Зеленский, сейчас у него единственный шанс выжить - это такая политика. Иначе - якорь на ноги и на дно.