Опасный прецедент, или Как "слуга народа" борется за округ на Львовщине

2 августа, 2019, 13:54

Представитель ЗЕкоманды, один из кандидатов в нардепы по 119-му избирательному округу Орест Кавецкий, похоже, решил всерьез затянуть подведение итогов выборов по округу. На помощь зеленому кандидату неожиданно пришел Львовский окружной административный суд

О том, почему этот прецедент опасен, читайте ниже.

Борьба за победу в 119-м одномандатном избирательном округе на Львовщине (Бродовский, Жовковский, Радеховский и часть Каменка-Бугского района) не сбавляет обороты. Как доказательство - создание прецедента Львовским окружным административным судом, когда без особых на то оснований им выносится решение провести повторный пересчет голосов на шести избирательных участках этого округа.

Почему так произошло?

Представитель зеленой команды, который занял второе место, на самом деле проиграл не так уж и много - всего 140 голосов. Однако понятно для всех, кто хоть немного знает об избирательном законодательстве, - пересчет голосов невозможен, поскольку для этого отсутствует перечень оснований.

Почему перерасчет голосов не отвечает Закону о выборах?

Потому что Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» предусматривает исчерпывающий перечень оснований, когда окружная избирательная комиссия обязана провести повторный пересчет голосов - часть 10 статьи 94 Закона (здесь благодарность за краткое изложение главе одной из избирательных комиссий).

☑️Если были нарушения, которые ставят под сомнение результаты подсчета голосов, - эти нарушения должны быть подтверждены заявлениями или жалобами, которые подтверждены соответственно оформленными актами и доказательствами;

☑️Если протоколы и бюллетени транспортировались в ОИК с нарушениями (без сопровождения полицейского или не достаточного количества членов УИК)

☑️Когда имеются признаки вскрытия протоколов или бюллетеней;

☑️В случае невозможности устранения неточностей в протоколе без пересчета.

Ни одна из этих причин не была подтверждена в жалобах кандидатов (составленных, кстати, «на коленке» наскоро), которыми завалили избирательную комиссию через сутки после проведенного голосования.

Но не это самое главное, пусть там черт с жалобами. Важное ноу-хау - судьи Львовского окружного административного суда, рассматривая требования истцов по делу, решили собственно, не обязать окружную избирательную комиссию 119-го избирательного округа повторно рассмотреть жалобы. На что имели, кстати, вполне законное право. Суд решил, что «формальный подход» окружкома к рассмотрению жалоб кандидатов является основанием ... для назначения повторного пересчета голосов. Как «надлежащее реагирование» на жалобы в окружной избирательной комиссии (в решении суда не указано, как именно должны реагировать) может поставить под сомнение результаты подсчета голосов на избирательных участках, где в протоколы не добавлено ни одной жалобы или актов о нарушениях, - остается загадкой .

Что примет во внимание апелляционная инстанция?

Конечно, кандидат в народные депутаты Михаил Бондарь, который занял первое место, обратился с апелляционной жалобой на решение суда в Восьмой апелляционный административный суд. И коллегия из трех судей: Сергея Кузьмича, Василия Улицкого и Руслана Шавеля будет решать: создавать ли опасный прецедент, при котором суд, а не система избирательных комиссий, будет решать по своему усмотрению провести повторный пересчет голосов или нет. Или пойдут по пути, которым уже неоднократно шли административные суды в подобных делах, - отменят решение первой инстанции. В открытом реестре немало таких решений. Вот выдержка одного из них (постановление Винницкого апелляционного админсуда от 07.11.2014 (802/3865/14-a): «основания для повторного подсчета голосов, определенные ч. 10 ст. 94 Закона N 4061-VI, являются исключительными и их список не подлежит расширению».

Ну, либо апелляционная инстанция должна установить следующие обстоятельства:

- имеющиеся жалобы, подтвержденные соответственно оформленными актами;

- эти жалобы подтверждают нарушение требований Закона при подсчете голосов избирателей;

- указанные нарушения ставят под сомнение результаты подсчета голосов избирателей.

Вместо заключения

Уже завтра (срок избирательного процесса короткий) мы узнаем вердикт апелляционной инстанции. Общался с представителями Михаила Бондаря - никто не боится повторного пересчета голосов. На этих участках в районных центрах были десятки наблюдателей от разных кандидатов, их посещали международные наблюдательные миссии, поэтому никаких оснований волноваться за результаты в 119-м избирательном округе нет. А вот технология затягивания, подкрепленная судебной практикой, на перспективу может сделать немало проблем на других выборах кандидатам, против которых будут бороться с помощью судебной системы. Поэтому такие прецеденты - очень и очень нежелательны в контексте перспективы проведения внеочередных местных выборов.