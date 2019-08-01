Николай Княжицкий и Владимир Вятрович: Реванш зависит от нашей готовности не допустить его

1 июля, 2019, 12:37

Антин Борковский

Николай Княжицкий, глава Комитета по вопросам культуры и духовности, соавтор Закона о языке, и Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, о наступлении реванша, судебных манипуляциях, молчании политических ягнят и возвращении людей Януковича в Украину

"Извините за такое нелитературное слово, на самом деле, уже идут по" беспределу "

Антон Борковский: В Украине продолжаются чрезвычайно динамические процессы. С одной стороны, люди Медчедчук взяли уже третий телеканал, а с другой стороны, мы видим, что производят украинские суды. И, возможно, эта тенденция будет продолжаться. Ну, пока, они посягнули на такую символическую вещь: речь идет о переименовании улицы Шухевича и Бандеры назад.

Владимир Вятрович: Извините за такое нелитературное слово: на самом деле идут по "беспределу". Решение Киевского окружного суда не имеет никакой юридической основы под собой. Суд по представлению госпожи Бережной длился три года. Три года цирка и театра, когда каждое второе заседание заканчивалось вызовом скорой для дам Бережной, которая просто не имела аргументов и постоянно говорила, что у нее поднялось давление, что ей стало плохо и так далее. Были и другие подобные вещи. Никаких аргументов за три года со стороны обвинения не было сформулировано. Поэтому я не представляю, какие аргументы могут быть в решении суда. Мы будем подавать апелляцию.

А.Б .: Но если они могут обжаловать такое решение, они могут начать возвращать, по решению суда, памятники Ленину, или заставить местные какие-то власти их заново отливать.

В.В .: Боюсь, что завтра может появиться какое-то решение, какого-то окружного или другого суда, которое отменит акт провозглашения независимости 24 августа 1991 года, если мы будем дальше так двигаться. Но, мне кажется, что эти господа, которые решили вернуть в Украину методы Януковича, я непосредственно связываю это с возвращением в Украину господина Андрея Портнова, который имел и имеет, к сожалению, еще влияние на судейскую власть, так вот они просчитались, они не учитывают, что все-таки - это Украина не 2013 года и Украина не 2010 года. Украина после Майдана другая и, я убежден, будет очень решительный ответ на такого рода шаги. Решительный ответ в разных планах, то есть мы будем работать в судах, отстаивать это, мы будем работать через парламентские трибуны, очевидно, что будем работать на улицах, очевидно, что будем призывать людей защищать эти базовые для нас вопросы идентичности на улицах.

А.Б .: Почему они сознательно идут на какое-то обострение?

Николай Княжицкий: Они не идут на обострение, они убеждены, что они смогут вернуть Украину снова в лоно Российской империи и Советского Союза, ведь пример с позорным решением суда, касающееся имен возвращения Ватутина и Московского проспекта улицам Бандеры и Шухевича не редкость. Перед этим мэр Харькова Кернес так же пытался вернуть имя Жукова и отменить переименование в честь генерала Григоренко. Посмотрите на эти лица. Что объединяет Бандеру, Шухевича и генерала Григоренко? Бандера и Шухевич боролись сначала с Польшей, затем с Советской империей различными методами, порой жестоко. Генерал Григоренко - советский генерал, который был участником Второй мировой войны, который не принял тех основ Советского Союза, которые были, и выступил против них. Человек, который был правозащитником, координатором Украинской Хельсинской группы. Их объединяет то, что все они выступали за независимую Украину.

"Не буду удивляться, если завтра будут отменять названия Тараса Шевченко, потому что наши суды смотрят не только на то, кто ими управляет со старой братии Януковича, которая сейчас вернулась, но и на политическое руководство"

А.Б .: И они были антикоммунистами ...

М.К .: Они были антикоммунистами. В данном случае, мы, конечно, говорим о российском реванше и этот российский реванш проявляется повсюду. Мне очень жаль, что такого очень много. Мы "Европейская солидарность" и я, и Володя, и другие наши представители, откровенно говорим о том, что это - позорно, но мы видим, как другие политики, часть из которых называет себя демократическими, молчат, вообще ничего не говорят. Поэтому и это тоже решение не на пустой почве появилось. Мы же помним, что новоизбранный президент Зеленский говорил, мол, у нас много улиц Бандеры и Шухевича. Он сказал, что у нас много улиц Тараса Шевченко. Я не буду удивляться, если завтра будут отменять названия Тараса Шевченко, потому что наши суды смотрят не только на то, кто ими управляет со старой братии Януковича, которая сейчас вернулась, но и на политическое руководство. Поэтому, мне кажется, здесь была бы также очень важна позиция и президента Зеленского.

Мы помним, только после своего избрания, он, и Владимир Вятрович это отметил тогда и поддержал такое решение, когда он опубликовал фотография 8 мая с ветераном УПА и с ветераном Красной Армии, воевавших с фашизмом во время Второй мировой войны. Это был правильный шаг.

В.В .: Я бы хотел поддержать господина Николая в том, что избиратели должны требовать от тех политиков, которые участвуют сейчас в избирательном процессе очень четко определиться относительно событий, которые происходят сейчас. В том числе и относительно попытки переименования Бандеры и Шухевича. Потому что это, опять таки, не просто изменение каких топонимов, эти фигуры являются абсолютно символическими и это переименование ...

А.Б .: Это - маркеры, определенные маркеры ...

В.В .: Отношение к этим маркеров должно украинским избирателям показать, кто из политиков, участвующих сейчас в выборах, действительно, кто украинский, а кто антиукраинский. Нам, наверное, не нравится, что мы на 28 году независимости Украины до сих пор выбираем между проукраинскими и антиукраинскими политиками, до сих пор этот антиколониальный дискурс. У нас нет дискуссии о том, какой должна быть Украина: более либеральной, более национальной, более капиталистической или какие-то другие вещи. До сих пор наша дискуссия сводится к тому, Украина должна быть украинской, или она перестанет быть. И вопрос о Бандере или Шухевича - это, собственно, тем маркером, который вам, уважаемые избиратели, покажет, этот политик видит Украину украинской или он готов Украину превращать в некий придаток к России.

"Вакарчук, позиционирующий себя, как собственно, проукраинский кандидат обязан проявить свою позицию"

А.Б .: Действительно, а где реакция? Есть часть украинских политиков, которые уже высказались, в том числе и вы, но есть часть так называемого болота, которое молчит. На что они надеются? Или это просто перекрашены комсомольские деятели, которые пытались спекулировать на ценностях Майдана и украинской независимости?

В.В .: Мне кажется, что успех Зеленского, который сумел выиграть выборы просто молчанием, многим вскружил голову. То есть, очень много новых политиков считают, что отмолчаться - это выигрышная стратегия, но отмолчаться в то время, когда фактически начинается война против всего украинского - это абсолютно проигрышная стратегия. Потому что я убежден, что украинские избиратели не готовы будут поддержать тех людей, которые будут отсиживаться в кустах в то время, когда надо защищать все украинское.

А.Б .: Слава Вакарчук вам, случайно, не звонил, не предлагал какую-то поддержку и так далее?

В.В .: Пока, к сожалению, Славка Вакарчука я не слышал никаких ни публичных, ни частных обращений ко мне. Не видел реакций, которые касаются, собственно, этой проблемы, в частности, и переименование улиц в Киеве. Мне кажется, что он, как человек, позиционирующий себя, как собственно, проукраинский кандидат, на которого ориентируется, в частности, большая часть молодежи, обязан проявить свою позицию в этом вопросе.

М.К .: Еще одна проблема, которую вы сейчас затронули - это то, что украинцы, как всегда, объединяются перед расстрелом, но не чувствуют, когда этот расстрел наступит, поэтому время это объединение бывает запоздалым. И, мне кажется, что очень важно, чтобы подобные маркеры объединили все проукраинские силы, они бы сделали и должны, и правильно было бы, если бы они сделали совместное заявление. И мы как раз предлагаем совместно от "Европейской Солидарности" сделать такое заявление и Вакарчуку, и другим проукраинским силам. Конкуренция взглядов имеет право на существование, но, когда мы говорим о российской атаке на Украину, то мы должны быть заодно.

"Расчет на то, что Украина будет деморализована, а украинская власть будет парализована"

А.Б .: Понимаем, что набирает обороты так называемый парламентский избирательный процесс, досрочные выборы и все уже фактически прониклись тем. Поэтому когда внимание привлечено вполне к другим вещам, могут делать абсолютно сногсшибательные прыжки.

М.К .: На это и их расчет. Что, во-первых, Украина будет деморализована, что украинская власть будет парализована, а сейчас это как раз происходит. Досрочные выборы, которые я лично считаю, абсолютно неуместными и неправильными, противоречащими Конституции, в конце концов, не только я так считаю, но и те судьи Конституционного суда, не поддержали решение КС. Суд, напомню, признал, что не было законных оснований у Зеленского прекращать деятельность парламента. Следовательно, суды начинают подстраиваться, к сожалению. Нам удалось провести реформу лишь Верховного суда и это, я думаю, очень большой успех. Но те суды, которые остались на низшем звене не успели реформироваться. Это то, что нам придется делать дальше. Верховный суд, например, отменил регистрацию Онищенко, во время, когда суд низшей инстанции сказал, что он три года принимал участие в конных соревнованиях, это показывает то, что реформа судов коснулась, но только ее высшего звена, так вызовов, которые стоят перед нами сейчас , очень много.

Статистика показывает, что первые три месяца каждый президент продолжает набирать рейтинги, а потом этот рейтинг начинает падать. Поэтому, очевидно, Зеленский хотел провести выборы на пике популярности, для того, чтобы сформировать, так сказать, единоличную коалицию. Зачем нужна единоличная коалиция? Президент, который говорил, что мы должны прекратить стрелять, уповал на те антиукраинские силы в Европе и на те силы, для которых ценности и идеалы значат меньше, чем деньги, они им дали надежду на то, что можно сейчас договориться с Россией, получить часть территорий на российских условиях, но на самом деле, отдать Украину под влияние России. Для того, чтобы это произошло нужен другой состав, нынешний состав, где все же была проукраинская большинство, которое возглавлял патриот Украины Андрей Парубий, никогда бы не позволил такого сделать. Поэтому им нужен новый парламент, который закроет глаза на то, состоится пророссийский реванш и, европейский путь, который украинцы выбрали на Майдане будет изменен снова на пророссийский путь, а парламент будет молчать. Я уверяю, что каковы бы ни были надежды на людей, мы все равно не позволим этого сделать.

В.В .: Как человек, который пять лет занимался вопросами гуманитарной политики, вопросами культуры и национальной идентичности, я могу сказать, что несмотря на какие-то трения, споры, которые были между этими проукраинскими силами в парламенте, вопросы, касающиеся национальной идентичности, постоянно собирали большинство. Именно благодаря этому и стала возможным декоммунизация, то есть - это те вопросы, которые объединяют. К сожалению, боюсь, что в следующем парламенте такой проукраинской большинства не будет. Надо понимать, что следующий парламент - это парламент в котором будет Медведчук, надо понимать, что следующий парламент - это парламент, в котором будет несколько десятков человек, которые будут работать на Россию и из-за этого, чтобы противостоять этим людям, нужны политики, способные защищать национальные интересы.

Да - это могут быть и молодые политики, но это должны быть те люди, которые имеют и опыт. Убежден, что для многих молодых, которые попадут в этот парламент, сама атмосфера этой борьбы будет просто шоком и этим однозначно будут пользоваться пророссийские силы. Чем они сейчас, кстати, и пользуются в лице новоизбранного президента Зеленского.

Я не знаю, есть ли у нас есть основания говорить о его антиукраинских настроениях, наверное, пока таких оснований нет, но ...

"Со стороны Зеленского есть преступное бездействие, которое может привести к падению Украины"

А.Б .: А это очень удобная позиция, позиция Понтия Пилата. Какой-нибудь окружной суд будет принимать решение, а медведчуковские колонна будет организовывать другие процессы.

В.В .: Примем даже самые такую благоприятную для Зеленского позицию, что он просто не понимает, что происходит. Но этого достаточно для того, чтобы в Украине развивалось пророссийский реванш. Этого достаточно для того, чтобы проводить такие решения, о которых мы с вами говорили и это в конечном итоге приводит к тому, что с его стороны есть преступное бездействие, которое может привести к падению Украины.

М.К .: Молодые политики тоже бывают разными. Владимир тоже молодой политик, он впервые идет ...

А.Б .: ... все когда-то были молодыми. Михаил Грушевский был молодым, Степан Бандера был молодым, Коновалец был молодым и даже академик Патон был молодым ...

М.К .: Это правда (смеется - ред.). Но Владимир, как политик, молодой, потому что он впервые идет в парламент, и в команде, с которой мы идем, очень много людей, которые являются молодыми, но молодежь бывает разной. Потому что есть Володя, который, будучи молодыми политиком, или молодым кандидатом в депутаты, действительно проводил декоммунизацию и сделал для восстановления памяти украинского народа столько, сколько не сделал никто за весь предыдущий период, а есть какой-то Дубинский, который говорит, что " слава Украине "- это фашистское лозунг. Это все молодые политики, но эти молодые политики бывают разными. Надо понять, что у Владимира Путина, он это артикулировал, он это сказал, очень простой тезис: "Мы должны вернуть Украину под влияние Российской Федерации, но мы не будем об этом говорить с теми политиками, которые были на Майдане, с теми политиками , которые организовали оборону Украины во время российской агрессии ". Поэтому очень легкий мэм, что надо их изменить, как их изменить, сказать, что нужны молодые политики.

В.В .: Для меня очень приятно было на прошлой неделе посетить Киевский национальный университет имени Шевченко, где проходил студенческий протест против возвращения туда Портнова в качестве профессора ...

А.Б .: ..конституционного права

В.В .: ... И очень быстро, очень динамично студенты сосредоточились, мобилизовались, заставили ректора отменить этот указ и победили. Это пример того, как эта мобильность, этот майданный дух, он еще не выветрился, он еще у нас. И я призываю всех быть готовыми к тому, что нам снова придется отстаивать вопросы национальной памяти, культуры, в том числе и на улице. Потому что напомню, что сейчас есть представление в Конституционный Суд и по Закону о государственном языке - того самого закона, за который мы боролись 27 лет, того же Закона, который стал возможным, в частности, благодаря Николаю Княжицкому. Как человек, который сотрудничал с общественностью, готовивший этот законопроект, я прекрасно помню, как тяжело было его продвигать в парламенте.

"Если бы не позиция Княжицкого и Парубия, за закон о языке не проголосовали бы"

А.Б .: А почему, кстати? Ведь было проукраинское большинство ?!

В.В .: Если бы не позиция Княжицкого, если бы не позиция Парубия ... Даже в этой проукраинской большинства было очень много людей, которые, знаете, использовали тот же тезис, который мы слышали все 27 лет, - "не время", "давайте подождем "," ой, президентские выборы, оно нам может помешать "," ой, потом будут парламентские выборы ". То есть, к сожалению, для украинских политиков очень свойственно мыслить именно теми очень короткими избирательными циклами.

М.К .: Очень многих людей убедили, что украинский язык делит народ. Те, кто не хотел голосовать, говорили - "ну, мы так, мы за украинский язык, но не надо делить народ". Парадокс заключается в том, что украинский язык объединяет народ, как раз деукраинизация, русификация проводилась для того, чтобы народ делить, уничтожать. Украинский язык должен всех объединить. Поэтому в законе, который мы подготовили, он жестко внедряться с ответственностью за нарушение этого закона, но вместе с демократическими процессами, с учетом прав национальных меньшинств, защищаются повсюду в Европе. Но нельзя защищать права национальных меньшинств в Украине, где не защищены права украинского. Это - абсурдно!

Здесь Володя говорил о том, что нас ждут уличные протесты. Будучи реалистом, я понимаю, что это очень возможный путь. Но все же я оставляю надежду на то, что наш опыт, внутренняя сила и уверенность позволят убедить других людей, которые будут в парламенте, во-первых, сотрудничать с нами, отстаивать те украинские достижения, которые мы имели за последние пять лет и развивать их. Я верю в это, потому что Закон о языке действительно очень долго обсуждали, много было против, но мы их убедили! А сколько людей было против переименования города на Кропивницкий или Днепропетровска на Днепр! Даже в украинских политических силах, говорили, мол, "а люди нас не воспримут", "а люди привыкли", "а это не совсем так, а давайте так". Когда Комсомольск переименовывали в Верхние Плавные, было безусловное давление.

В.В .: И даже такой, казалось бы, очень нужен закон, открытие архивов КГБ, тоже вызвал определенные споры и опасения даже проукраинских депутатов.

М.К .: Я не исключаю того, что нас будут провоцировать, что Россия будет поддерживать и финансировать те силы, которые хотят возмущения, потому что россияне хотят хаоса. Им выгодно, чтобы было этих десятки проукраинских партий, которые уничтожают друг друга вместо заключения договоренностей. Им выгодно, чтобы был слабый парламент, чтобы там были неопытные люди, которые не будут знать, как реагировать на жесткую позицию того же Медведчука или Бойко, которые являются опытными пророссийскими бойцами. Им это выгодно. Поэтому, думаю, перед нами очень много работы. Но уверен в нашей победе.

"Сейчас происходят попытки запихнуть ногу в дверь, а потом, возможно, и ворваться в квартиру"

А.Б .: У меня есть ощущение, что, если решения будут проходить через контролируемые суды, через своих ручных судей, то все усложнится. Какие сногсшибательные вещи они могут все же попробовать протянуть через эти суды?

В.В .: Я думаю, это будет зависеть от реакции общественности. Опять же, то, что сейчас происходит, - это попытки. Попытки запихнуть ногу в дверь, а потом, возможно, и ворваться в квартиру. Пока, мне кажется, украинская общественность показывает, что не пустит бандита, который врывается в нашу квартиру. Но мы не удем расслабляться.

А.Б .: Закон о языке могут они поднять?

В.В .: Могут поднять все. При условии, что это не вызовет реакции у общественности. Но, если общественность будет готова защищать это, если будет достаточно политических сил в парламенте, то, очевидно, что этого не будет.

А.Б .: Лилия Гриневич мне рассказала, что уже появились люди, которые начали инициировать такие вещи как переписывание учебников новейшей украинской истории, они требуют называть украинской-российскую войну внутренним украинским гражданским конфликтом!

В.В .: Рекомендую посылать, по извинениями, подальше тех вымогателей. В Украине очень четко прописана процедура того, как формируется школьная программа, того, как отбираются тексты, которые станут текстами учебников, и никаких каких телефонных поправок в Украине не будет! Да, это было во времена Табачника. В 2010-м году именно таким образом в учебники возвращалась Великая Отечественная война вместо Второй Мировой войны, выбрасывался Голодомор, выбрасывалась Украинская повстанческая армия. Но сейчас не 2010-й год. Сейчас - 2019-й год и, очевидно, что мы этого не допустим.

"Бережная уже пыталась отменить Закон о языке через суд. Но президент был другой "

М.К .: Я хочу привести вам один такой пример, о котором мало кто говорил, мало кто заметил. После того, как мы приняли Закон о языке в украинском парламенте, в административный суд обратилась и сама Бережная и уже на сайте суда появилась информация о том, что есть обращение, которое должно запретить Андрею Парубию, голове Верховной Рады подписывать этот законопроект. Но суд не решился принять это решение. Поэтому хорошо подумал, что действия против народа будут звать за собой ответственность перед народом. Это не действия, которые можно присудить, вроде, забрать у кого-то предприятие и отдать кому-то, кому оно не принадлежит. Такие действия, конечно, есть позорными, но они могут где-то пока такое делать. Но, если это будут действия, которые будут касаться нашей национальной памяти, то я думаю, что даже те судьи, которые сейчас пытаются это сделать, очень быстро поймут, что для них это путь в никуда.

А.Б .: Недавний пример, как начало уголовных дел, в том числе обыск в Бирюкова и так далее, когда определенные правоохранительные структуры используются в инструментальный способ, я не знаю, с какой целью - или политической борьбы ...

В.В .: ... Попугать, попугать!

А.Б ... или, может, действительно там что-то есть - я не знаю этого, но мы понимаем, если откроется эта ящик Пандоры ...

М.К .: Может быть. Но я верю, что этого не произойдет из-за того, что люди должны быть мудрее, чем те представители силовых органов, которые пытаются понравиться той или иной власти, особенно новой власти, которая приходит. Не только сейчас нарушаются эти дела. Например, против меня Виктор Медведчук подал в суд и через суд обязал возбудить уголовное дело о том, что я якобы призывал к его убийству, чего я, очевидно, не делал ...

"Люди, которые сейчас вернулись в Украину, боялись возвращаться, когда президентом был Порошенко. Очевидно, что сейчас они почувствовали поддержку "

А.Б .: ... в составе "преступной группы народных депутатов".

М.К .: В составе "преступной группы" вместе с коллегами Левусем и Высоцким. И об этом написало огромное количество средств массовой информации. Очевидно, следственные органы, которые это исследовали, сказали, что это все бред. Но он все время обращается в суды за нашу позицию. Думаю, что опасность для украинского дела всегда, но люди умеют смотреть на то, что было сделано и то, что мы не имеем права сдать. Посмотрите, как сейчас, когда что-то происходит, очень много людей обвиняет старую власть - "а это вы не реформировали, поэтому оно происходит". Это то, о чем говорил Андрей Пионтковский в эфире вашей программы - нынешняя власть вообще на это не реагирует. Что все эти люди, которые сейчас вернулись в Украину, боялись возвращаться, когда президентом был Порошенко. Никто из них не был. Очевидно, что они почувствовали сейчас поддержку. Так что думаю, что те времена, в которые мы заходим, действительно являются непростыми. Но следует понимать, то, что мы достигли, декоммунизация - это важно, это очень важно, потому что нет никакой недекомунизованои страны, которая достигла успеха. Кроме декоммунизации, очевидно, - это украинская армия, которая остановила врага.

Смотрите, наши бойцы, которые сейчас получили приказ отходить от Станицы Луганской, которую они брали с кровью, в том числе и мой коллега Игорь Лапин, бывший боец батальона "Айдар", народный депутат, который сейчас баллотируется вместе с нами, - его просто разрывало , раздирало всего. Он помнит, сколько его друзей и собратьев погибли, когда они брали Станица Луганская, откуда сейчас уходят войска. Если этот отвод войск действительно остановит военные действия - будет прекрасно. Но они не остановились. Россияне продолжают нас обстреливать, а мы уходим. Очевидно, люди очень болезненно это воспринимают.

То, что с украинской церковью происходило - это значимое событие, которое украинцы ждали веками. Этого можно не замечать !? Язык ?! В борьбе с коррупцией мы, очевидно, не победили, но, извините, не зарабатывают столько украинские президенты на газе, как когда-то зарабатывали предыдущие президенты! Газ был главной коррупционной составляющей, которую делили между собой "Газпром" и украинское руководство - это огромные деньги! Сейчас, когда Медведчук и Бойко едут в Россию и обещают гражданам дешевый газ, они почему-то не объясняют, какой ценой этот дешевый газ будет. От чего мы должны отказаться, чтобы получить этот дешевый газ? От прозападного вектора, от того, чтобы отменить безвиз, от того, чтобы НАТО нас защищало, от того, чтобы мы говорили на украинском языке ?! От этого всего мы должны отказаться за что? За эту подачку?

А.Б .: Напоследок переспрошу, а нет опасения, что тот или иной судья, согласно той или иной инициативе местного депутата, может восстановить тот или иной памятник Ленину?

В.В .: Я думаю, что до этого не дойдет, хотя бы потому, что Снос памятников Ленину на Украине начался еще задолго, более чем за полгода до принятия законов о декоммунизации, начался как стихийный процесс, с 8 декабря 2013 года, когда был демонтирован памяти Ленину на Бессарабке. Больше памятников Ленину, опять же, еще до принятия закона, были демонтированы после 20 февраля 2014 года в года, после расстрела Небесной Сотни. И это тоже было реакцией на то, что нас пытались бросить назад в советское прошлое. И так же, с тех более двух с половиной тысяч памятников Ленину и другим вождям, которые были демонтированы, все из них были демонтированы с участием общественности, даже уже после того, как был принят закон. Соответственно это не что-то, что придумал Вятрович и нужно только Вятровичу. Это то, что назревало в стране, это то, что готовы поддерживать все украинцы.

Вообще, знаете, мне кажется, что мы много здесь говорим о реванше. Возможен этот реванш? Да, реванш возможен. Но он не неизбежен. И будет реванш, не будет - зависит не столько от тех, кто хочет реализовать этот реванш, а от нашей готовности защититься, от нашей готовности не допустить этого.

А.Б .: Готовность политических элит есть? То есть, насколько я понимаю, вы же действующие политики, вы должны понимать настроения ваших коллег из разных партий. Но, самое главное, они готовы, в случае чего, реально выйти, возможно, пожертвовать теми или иными своими перспективами получить то, отстраняясь от борьбы?

М.К .: Я очень не люблю слово "политическая элита", потому что для меня элита - это выдающиеся химики, физики или те люди, которые воспитывают своих детей, потом побеждают на международных конкурсах.

А.Б .: Ну, это социологический целом срок. Политическая элита, то есть, - это среда людей, которые занимаются политикой ...

М.К .: Хорошо, если Вам так нравится этот термин, то элитой можно считать лишь тех людей, которые представляют во власти интересы граждан. И поэтому здесь надо быть с гражданами. А в том, что готовность граждан отстаивать достижения есть, у меня нет никаких сомнений.