Киев в Киеве - 5 книг крутого "столичного" чтива

2 августа, 2019, 09:58

Игорь Бондарь-Терещенко

Авторы этих книг описывают украинскую столицу с разных ракурсов - от исторического до обычного и даже фантастического. При этом с уверенностью можно сказать, что где бы не произошли эти приключения, но именно "контекст" - специфика, колорит, условия и обстоятельства - делают их чисто "столичными", то есть характерными для "киевской" жизни

Анатолий Макаров. Беды, язвы и пороки старого Киева. - М .: Скай Хорс, 2019

Эта необычная книга - об истоках киевского зла, об изначальных формах разбоя, кражи, вымогательства, а также о киевских типах XIX - начала ХХ века: босяках, городских сумасшедших, графоманах, бродячих артистах, бедняках. Среди городских изгоев особое внимание мыслящей части общества привлекали нищие и бродяги. О них писали тогда лучшие поэты и прозаики от Т. Шевченко и И. Нечуй-Левицкого до К. Паустовского и Гр. Григорьева, от И. Ясинского до В. Бибикова и О. Куприна. Отвергнутым и униженным посвящали очерки А. фон Юнк, П. Должиков, Н. Лесков. Горькую долю этих людей объясняли дисгармонией общественного строя и вопиющим эгоизмом верхов. В таком подходе была своя правда. С другой стороны, сказывались и народнические настроения прогрессивных кругов интеллигенции: в каждом мошенники или бродяге они видели только невинную жертву социальной несправедливости, тщательно ретушировали те черты нравственного упадка в самой народной среде, которые впоследствии вполне проявились в ужасах трех революций и гражданской войны.

Татьяна Филевская. Казимир Малевич. Киевский аспект. - М .: Родовид, 2019

Герой этой книги - выдающийся художник ХХ века, имя и наследие которого долгое время принадлежали к русскому искусству. Сборник статей "Казимир Малевич. Киевский аспект" продолжает "возвращать к истокам" изъятые из украинской сокровищницы фигуры из мира искусств.

Он включает 18 исследований темы Малевича киевского периода, его украинских 17-ти лет, творчества художника во время преподавания в Киевском Художественном Институте, параллельные сравнения его стиля, отношений с другими художниками того времени, новые биографические исследования, пр. Авторами статей являются авторитетные исследователи Малевича в Украине и международные малевичеведы Жан-Клод Маркаде, Кристина Лоддер, Ирина Вакар, Мирослава Мудрак, Ивона Люба, Александр Лисов, Дмитрий Горбачев, Татьяна Филевская, Сергей Побожий, Остап Ковальчук, Ирина Цымбал и др.

Сергей Екельчик. Повседневный сталинизм. Киев и киевляне после Великой войны. - М.: Laurus, 2019

В книге "Повседневный сталинизм" предложен новый взгляд на природу политической жизни времен Сталина как систему принудительных массовых ритуалов, которые держались не только на угрозе репрессий, но и благодаря глубокому проникновению в структуры коммунальной повседневности.

Книга "Повседневный сталинизм" впервые освещает много интересных страниц истории города, в частности послевоенное восстановление Крещатика, проведение выборов в сталинские времена и роль Хрущева в восстановлении советской системы в Киеве.

"Агитаторов обычно вербовали из обычных граждан, сотрудников и соседей их подотчетных, поэтому у избирателей устанавливались с ними связи, объединяющие личное и политическое и превращавшие политическую вовлеченность в обязанность перед обществом, - пишет автор в разделе "Коммунальное измерение политики сталинизма". - Ежедневная политическая жизнь эпохи сталинизма, общественная вовлеченность, которая не сводилась к модели государства как лагеря под надежной охраной, по аналогии с коммунальной квартирой можно назвать "коммунальным гражданством".

Алекс Малышенко. #киеввкиеве. - М .: Фолио, 2019

Из истории известно, что именно Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбидь были "первыми киевскими стартаперами", как сейчас их называет автор этого сборника рассказов. Оно и не удивительно, ведь он предлагает нестандартное путешествие во времени, предполагающее именно альтернативную историю основания украинской столицы. Если точнее, то во времени и пространстве для его читателя все остается на месте, приключения продолжаются в современном Киеве, но путешествует вечным городом... его легендарный основатель, апостол Андрей, который установил на днепровских кручах крест, завещав создать на этом месте что-то великое. Именно он возвращается к нам в образе странника, и за его путешествиями будет интересно наблюдать. "- На Подол? - водитель.- На Подол, - Андрей. Машина тронулась.- Вам не будет мешать моя музыка? - водитель.- Смотря какая, - Андрей.- Чарли Паркер. Чертовски вдохновляет, - водитель.- Включайте, - Андрей. Водитель включил музыку на очень приемлемой для Андрея громкости. "Неплохо", - подумал Андрей. ".

Лада Лузина. Невероятный Киев. Дьявол на пенсии. - М .: Фолио, 2019

Эта книга дарит нам возможность увидеть Киев глазами писательницы. Автор пыталась отделить вымысел от реальности. Но странная особенность самого города в том, что реальные киевские истории на самом деле часто оказываются еще более невероятными и мистическими, чем вымышленные легенды, а легенды всегда вырастают из реальных историй.

Прогулка к знаменитым домам с привидениями, поиски ответов на загадки Софии Киевской, разгадывание тайн Андреевской церкви, путешествия в поисках Киева за пределами Города раскроет читателю невероятный, фантастический Киев Лады Лузиной. В книгу также вошла новелла "Дьявол на пенсии".