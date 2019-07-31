Деньги, влияние и связи с Медведчуком. Как "Слуга народа" борется за округ на Львовщине

31 июля, 2019, 08:31

Татьяна Шустрова

На днях Львовщина - в эпицентре поствыборного напряжения: на тренинг в Трускавец съехались все победители-мажоритарщики "Слуги народа". Не оставляет надежд присоединиться к этой команде и приближенный к Медведчуку Орест Кавецкий, занявший второе место на119-м округе в Бродах, уступив победу герою АТО, раненому под Славянском Михаилу Бондарю

Мозговые штурмы, тимбилдинг, развитие воображения и аналитического мышления - почти как в Школе молодого Зе-депутата Орест Кавецкий вторую неделю подряд испытывает свои силы и возможности. Сначала давлением на ОИК в Бродах, куда подавал десятки безосновательных жалоб, а теперь, когда победу было признано за Бондарем во львовских судах.

В это действительно трудно поверить, но попасть в парламент от одного из округов Львовщины сейчас может человек Медведчука. С окружением кума Путина кандидата сочетает бизнес его семьи - вместе с братом Тараса Козака отец Кавецкого обладает львовским рынком "Галицкий перекресток". Несмотря на все, на выборы Кавецкий-младший отправился как «новое лицо», что вполне логично - "Слуге народа" галичане при любых обстоятельствах дали бы больше шансов, чем слуге Медведчука. Именно поэтому открыто "Оппозиционная платформа - За жизнь" даже не выдвигала своих мажоритарщиков во львовских округах, правда один из них умело замаскировался под члена Зе-команды. И даже на тотальном хайпе Оресту Кавецкому взять 119-й округ не удалось - от победы его отделили 140 голосов.

Привести "справедливость", поставив героя АТО Бондаря на место, взялся Львовский окружной админсуд, который правдами и неправдами решил помочь людям Медведчука украсть чужую победу и таки взять львовский округ.

Руководствуясь собственной логикой и дерзко нарушая закон, судьи буквально из воздуха придумывать необычные, противоправные основания для пересчета голосов, чем поставили под сомнение законную и заслуженную победу воина АТО. Суд решил пересмотреть решение Окружной избирательной комиссии о рассмотрении жалоб Кавецкого, при том, что эти решения никем не оспаривались. Но даже при таком подходе, судьи в конце концов обнаружили, что решение ОИК вполне законны. Однако это их все равно "не устроило", как следствие - принятие ОИК законных решений суд назвал "бездействием" и "формальным подходом", очевидно подыгрывая кандидату Кавецкому, который прикрываясь заявлениями о честности и справедливости, на самом деле борется за свои интересы, к тому же - любой ценой, даже за нарушение закона.

Через два дня после выборов, 23-го июля, поняв, что победа удаляется с каждым новым принятым ОИК протоколом, представители "Слуги народа" взялись применять технологию создания наскоро жалоб. Это выглядело почти как всем известная "карусель", только принимали в ней участие не избиратели, а кандидаты. Не успевала Комиссия рассмотреть одно письменное недовольство, как на нее уже ждало следующее. Большинство этих записок о нарушении касались "незаконного голосования, оказывалось в резком повышении явки избирателей". В своем решении суд констатировал: все жалобы были однотипными.

Хотя часть 1 статьи 92 Закона о выборах , на которую сделана ссылка в типичных жалобах, ни о каких «резких повышениях явки» не упоминает и вообще не регулирует вопросы хода голосования. Ею только устанавливаются основания для признания голосования недействительным, тогда как жалобщики об этом даже не просили.

Как показали дальнейшие события, главной целью атаки жалобами было создание основы для отмены результатов выборов в целом, если Зе-кандидат от Медведчука не победит.

При этом все представленные "Слугой народа" в ОИК жалобы вообще не имели доказательств. В журнале регистрации нарушений они начали появляться только 23 июля. По словам секретаря Комиссии Ирины Матвеевой, ни соответствующего акта 21 июля в УИК не было составлено. А именно фиксация нарушения в день голосования является основанием для последующей сборки жалобы и рассмотрения ее в ОИК. Ни представители "Слуги народа", ни других кандидатов в день выборов 21 июля на какие нарушения не жаловались. И, как рассказал журналистам сам кандидат Орест Кавецкий, в правоохранительные органы не обращались. Поэтому, окружная избирательная комиссия вполне законно и справедливо вернула все жалобы недовольным участникам избирательного процесса.

Бездоказательность жалоб является нарушением требований статьи 110 Закона о выборах , а следовательно основанием для их возвращения заявителю в соответствии с частью 2 статьи 111 Закона .

Поэтому, вроде бы все просто - согласно закону избирательная комиссия не имела права рассматривать жалобы, поданные с нарушением закона в части предоставления доказательств изложенных в жалобе обстоятельств. Следовательно, указанные действия Комиссии полностью соответствовали Закону, и это также установлено судебным решением.

Однако такая ситуация почему-то не устроила Львовский админсуд, и он только по известным служителям Фемиды причинам постановил, что даже в случае, когда Закон обязывает ОИК вернуть жалобу из-за отсутствия доказательств, избирательная комиссия должна пойти на нарушение и таки рассмотреть составлены в спешке, в некоторых случаях буквально на коленях, письменные жалобы Кавецкого и его команды. Выполнение Комиссией требований закона суд почему-то назвал "формальным основаниям" отказа от рассмотрения. По мнению судей, даже несмотря на установленные законом требования, ОИК были такие жалобы рассматривать.

Очевидно, что такое толкование не имеет ничего общего с законом, и является абсолютно надуманным. Ведь в случае, если избирательная комиссия действует в соответствии с законом, его действия не могут признаваться незаконными.

Кстати, косвенно с этим согласился и суд, поскольку в его решении на 18 страниц почему-то не нашлось места для простого объяснения, что именно возбудила избирательная комиссия, вернув жалобы "по формальным основаниям", что на самом деле было предусмотрено законом.

Дальше - еще интереснее. Все эти так и не названы «нарушение» неизвестной нормы Закона о выборах Львовский окружной суд определяет основанием для полной отмены протокола об установлении результатов голосования и возложение на ОИК обязанности провести повторный подсчет голосов.

Во-первых, данным решением Львовский окружной админсуд фактически превысил свои полномочия, ведь по закону назначать повторный подсчет голосов избирателей вправе исключительно окружная избирательная комиссия. Об этом прямо сказано в части 5 и части 10 статьи 94 Закона о выборах : в обоих нормах речь идет именно о ОИК, которая при определенных обстоятельствах может принять такое решение. И конечно, это не зависит от воли или симпатий ее членов - для пересчета должны быть определены Законом основания. Но почему-то львовские служители Фемиды решили взять на себя функции ОИК, назначив такой перерасчет.

Понятно, что суд не является окружной избирательной комиссией и не может осуществлять полномочия ОИК - создавать участковые комиссии, регистрировать официальных наблюдателей и изготавливать информационные плакаты, назначать повторный подсчет голосов и тому подобное. Он может только просматривать решения ОИК, а в случае установления его незаконности, отменить его. Если же решение ОИК будет отменено судом, избирательная комиссия повторно рассмотреть вопрос и принять решение. По крайней мере именно так сказано в части 7 статьи 113 Закона о выборах : "решение по этому вопросу принимает избирательная комиссия". То есть, ОИК, а не админсуд, как это произошло в Львове. Кроме того, в своем решении Львовский административный суд сам признал отсутствие законного обоснования пересчета бюллетеней в 119 округе, ведь все без исключения жалобы, поданные Орестом Кавецким и его группой поддержки, комиссия рассмотрела и, опираясь на Закон, их отклонила.

Поэтому, при любых обстоятельствах, решение суда об обязательстве ОИК провести повторный подсчет голосов противоречит указанным нормам статей 94 и 113 Закона о выборах, поскольку суд по непонятным причинам взял на себя несвойственные ему полномочия окружной избирательной комиссии и решил вопросы, которые должна бы решать ОИК.

Во-вторых, закон четко устанавливает основания для проведения повторного подсчета. Они исчерпывающе определены в части 10 статьи 94 Закона о выборах .

Очевидно, любое толкование этой нормы не ведет к выводу, что "формальное рассмотрение жалоб от субъектов избирательного процесса", о котором говорится в решении Львовского админсуда, может стать основанием для повторного пересчета голосов. Такими основаниями могут быть только жалобы, подтвержденные соответственно оформленными актами о нарушении закона о выборах, которые ставят под сомнение результаты подсчета голосов.

Как уже отмечалось, жалоб, подтвержденных актами, в день голосования не было, поэтому они были возвращены комиссией в соответствии со статьей 110 Закона. При этом суд не нашел объяснений, почему это не соответствует закону, а является вместо того "формальным подходом".

Вторым обязательным условием является то, что повторный подсчет может проводиться только при наличии доказательств нарушения закона, которые ставят под сомнение результаты подсчета. Тогда как суд вообще не установил каких-либо нарушений, которые бы ставили под сомнение результаты выборов.

К тому же, в конечном выводу суда говорится о "бездействие ответчика в части формального рассмотрения жалоб". Поэтому, даже в случае, если суд признает это бездействие незаконным (чего в данном случае не было), он может только обязать ОИК рассмотреть эти жалобы "неформально", но отнюдь не принимать решение о повторном подсчете голосов.

Как видим, кроме того, что Львовский окружной админсуд незаконно вмешался в компетенцию ОИК и принял решение, которое должна была принимать исключительно избирательная комиссия, еще и основания для принятия такого принятия были причудливыми и взятыми из воздуха, а не из закона.

И это лишь краткий анализ грубых нарушений, которые сразу бросаются в глаза при детальном изучении решения Львовского окружного административного суда. Но были и другие, например, отмены не ТОГО протокола, которым установлены результаты выборов, а предыдущей его редакции, которую впоследствии заменили на протокол с пометкой "Уточненный" или предъявления претензий к форме протокола, которая при этом утверждена ЦИК и является стандартной для всей страны.

Все эти факты красноречиво показывают, на какие чудеса способны служители Фемиды, если им приходится решать судьбу кандидата из окружения Медведчука и просто небедного человека. К тому же, в условиях, когда ему противостоит военный, который, рискуя собственной жизнью, защищал Украину на Донбассе и результатами голосования уже доказал, кто именно заслуженно пользуется большим доверием избирателей.

В этих обстоятельствах Михаил Бондарь фактически второй раз попал на войну с Россией. Впервые это было в 2014-м, когда он защищал Украину от оккупантов. Теперь, через 5 лет - на Львовщине, когда соревноваться приходится с тщательно замаскированными людьми кума Путина, которые ради тепленького места в парламенте не жалеют ни собственной репутации, ни ресурсов. Что уж говорить о Законе, который Кавецкий с командой бросили на растерзание собственным интересам и амбициям.

Апелляционный пересмотр решения Львовского окружного админсуда назначен на 31 июля в 11:00. Вариантов у судей только два - согласиться с многочисленными нарушениями суда первой инстанции и помочь Медведчуку и его команде на Львовщине или стать на защиту закона и исправить ошибки окружного админсуда.