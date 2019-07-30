Андрей Пионтковский: У Зеленского будет конституционное большинство с Медведчуком-Бойко. Но по-тихому

30 июля, 2019, 18:49

Антин Борковский

Знаковый политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон) в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о синхронизации Портнова и Зеленского, о предательской псевдо-люстрации и "ночи длинных ножей"

На днях Вы опубликовали резонанснейшую статью, которую можно озаглавить как "Бал у Сатаны"; речь идёт об украинском политическом процессе. В любом случае мы понимаем, что в Украине сейчас начинается полная переинсталляция власти, а это значит, что окно возможностей для Кремля открылось настолько широко, как для грешников врата ада.

Куда уж шире! Нараспашку. Я, по-моему, и в статье говорил о документе, который я условно называю Декрет Портнова-Зеленского. Портнов опубликовал проект будущего закона об абсолютной люстрации всего украинского политического класса вплоть до занимавших там должности маленького масштаба в исполнительной власти, в местных органах; и очень чётко обозначил даты пребывания во власти людей, которые будут люстрированы, - 23 февраля 2014 года до светлого возвращения президента Зеленского в мае 2019-го года.

Громадная кишка людей, которые бежали с Януковичем, с триумфом возвращаются в Украину, освобождаются из тюрем, из заключения. Портнов забрасывает суды новыми уголовными делами против деятелей ушедшей власти. Ученически, слово в слово, этот документ повторил Зеленский; это была его такая явная, первая, крупная токсическая ошибка, которая вызвала даже немедленную реакцию послов "Большой семёрки" в Киеве, хотя Запад пока так очень корректно и благожелательно относится к Зеленскому.

Люстрировать, уважаемый Андрей Андреевич, можно исключительно преступников. В частности это касалось тех или иных органов советских спецслужб, но майданная система власти не была преступной, она пришла к власти вследствие законных легитимных выборов. То есть с юридической точки зрения это, по сути, нонсенс. И если действующая власть президента Зеленского будет готова имплементировать подобное, это создаёт огромный внутренний конфликт.

Они не скрывают своих намерений, а Портнов развивает дальше: он потом комментировал активно свой декрет, причём как человек осведомлённый он говорит "уже через неделю мы будет жить в совершенно другой стране", как только будут обновлены все силовые структуры в конце августа, начнутся обвалы, аресты, конфискации и так далее. То есть готовится так называемая Хрустальная ночь или Ночь длинных ножей, я не знаю что. Но даже этот декрет не самое страшное, что принесла власть Зеленского. Самое страшное – это основной тезис его предвыборной пропаганды, что он борется с партией войны. Он, мол, партия Мира, которая борется с партией Войны. Речь идёт не только о Порошенко, давайте для ясности картины даже согласимся с тезисом "зеленской" пропаганды, что Порошенко – это исчадие ада, итак, вынесем за скобку Порошенко, который сейчас не обладает никакой властью в Украине. Но, если Зеленский борется с партией Войны, то партией Войны объявлено всё украинское государство, как раз вот в тот указанный период. То есть он полностью взял кремлёвский нарратив о конфликте в Украине. И в качестве кого он собирается вести переговоры с Путиным? В качестве нового руководителя "преступного государства, которое пять лет вело против великой России, преступную войну"? То есть, он заранее поставил себя в унизительную роль так называемых мальчиков для битья, в частности и украинских позорных экспертов, которые кривляются в российском телевидении. Это абсолютно предательская концепция, что Украиной пять лет правила партия Войны. Все остальные прелести – это уже следствия этой основной концепции. Я рад, что он озвучил этот декрет Портнова, надеюсь, быстрее глаза откроются. А вот люди, которые голосовали за него – это, вообще говоря, патриоты Украины, они были обмануты его политтехнологиями. Ведь хотя центральным его таким месседжем обществу было "во всём виновата украинская партия Войны", его политтехнологи очень хитроумно заставляли его время от времени делать правильные сигналы "я свой" патриотическому большинству. Особенно в зарубежных поездках, где он говорил и об оккупации Крыма, и о присутствии российских войск на Донбассе и так далее. То есть за него голосовали люди, жаждавшие перемен, потому что люди действительно устали от политического класса не последние пять лет, а за последние 28. И вот этой усталостью политтехнологи Зеленского и политтехнологи Кремля, удачно воспользовались, сделав невозможное: заставив значительную часть патриотического электората проголосовать за откровенного капитулянта. Насколько быстро у людей откроются глаза – вот это центральный вопрос.

Особых-то инструментов создать не удалось, чтобы противодействовать этому или вводить всё это дело в те или иные конституционные берега. Говорить о новом майдане, или об улице я бы не хотел, потому что это потянет за собой ещё более серьёзные последствия для самой страны, поскольку мы знаем, как будет играть Кремль в подобной ситуации - будет создаваться та или иная кровавая провокация для возможностей использования очередной порции российских оккупационных войск.

А Путин и не скрывает этой перспективы. Он же по кусочкам переваривает Украину. Вот не случайно он издал новый указ, – ну, казалось бы, зачем это дополнительное разъяснение, - что, оказывается, российские паспорта будут выдаваться не только жителям ОРДЛО, а всем жителям Донецкой и Луганской областей по состоянию на февраль 2014-го года. То есть этот первый шаг уже полностью продуман. И вы совершенно правы, обратив на это внимание. Искусство этой политтехнологической операции заключается в том, что конституционных путей сопротивления прямой российской агрессии не осталось, все конституционные рычаги власти в руках Зеленского и Медведчука: парламент, пост президента, суды, которые остались ещё по существу старыми судами Януковича, и новый элемент - СМИ, почти полностью подконтрольные Медведчуку и его людям. Очень тяжёлая ситуация. Но я остаюсь оптимистом. Мне кажется, что, всё-таки, Украина в своём политическом развитии продвинулась за эти 28 лет.

Есть ещё один момент, у Зеленского есть большинство в Раде, но пока нет конституционного большинства. И сейчас он будет соответственно искать себе спарринг-партнёра.

Вы глубоко ошибаетесь, Антон. Конституционное большинство нужно не вообще, а для разовой конкретной акции. Я понимаю, что вы имеете в виду относительно изменения Конституции Украины, например убрать все статьи, закрепляющие европейские выборы. Есть у него это конституционное большинство, он не будет образовывать его формально, просто за закон об изменении Конституции проголосуют все так называемые "слуги народа" и Медведчук-Бойко. Вместе с голосами Медведчука и Бойко у него есть конституционное большинство, ему не нужно вступать с ними ни в какой альянс, потому что это де-факто большинство нужно не на бумаге, формально, а нужно для голосования по ключевому вопросу об изменении Конституции. Так что и этого барьера уже не осталось.

Как вы думаете, какова будет позиция Соединённых Штатов? Потому что недавно произошли слушания Мюллера, и мы понимаем, что, с одной стороны, это внутренняя американская кухня, но, с другой стороны, у Украины-то иных геополитических союзников нет. То есть ни Меркель, ни Макрон не будут пытаться сохранить стабильность украинского государства и его существования в теперешних границах на карте Европы.

Все упомянутые сигналы очень чутко улавливаются в Европе, ведь та же Меркель ещё формально держалась политики санкций под громадным давлением немецкого бизнеса и её социал-демократических партнёров, но когда сама Украина предаёт себя, с какой стати вы будете ожидать, что Европа будет более проукраинская, чем украинское руководство. Кстати, пример с моряками. Это же особо цинично! Украина блестяще выиграла этот конфликт! Было принято решение трибунала по морскому праву о немедленном возвращении моряков. Помните, Трамп ведь отказывался встретиться с Путиным в Аргентине, и он прекрасно с ним общался в Осаке, уже после позорного заявления Зеленского. Потому что Трамп всегда, как путинский агент, готов был соскочить с санкций. Вся поддержка Украины держится на позиции большинства американского политического класса, и громадную роль играет самый большой друг Украины на Западе - Курт Волкер. Я не понаслышке знаю, как трудно было добиваться каждого шага поддержки Украины, имея в Белом доме пропутинского президента. И в этом отношении действия Зеленского по дискредитации героического сопротивления украинского народа российской агрессии наносят колоссально негативный ущерб. Но пока решимость американского политического класса оказывать поддержку украинскому сопротивлению остаётся, но до тех пор, пока Украина сама не откажется от этого, то есть от этого сопротивления.

Это очень важный момент, потому что если будет игра в поддавки со стороны украинского руководства, то действительно Соединённые Штаты не будут иметь никаких аргументов для того, чтобы максимально поддерживать Украину и давить на Кремль.

Это уже произошло! Европа уже соскочила. Именно по этой причине. А если эта игра в поддавки продолжится, то Трамп осмелеет до такой степени, что уволит Волкера. В конце концов, Волкер – это сотрудник администрации Трампа, поддерживаемый всем американским политическим классом. И, в общем-то, никто не сможет его защитить, когда он окажется в нелепой роли большего украинца, чем украинское руководство.