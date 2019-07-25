Виталий Портников: Медведчук готовит ловушку для Зеленского
Медведчук считает, что фракции партии президента "Слуга народа" и пророссийской "Оппозиционной платформы" могут объединиться для создания конституционного большинства и предоставлению оккупированным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса.
Зеленскому будет не так легко проигнорировать это предложение Медведчука по одной простой причине: и сам президент, и его соратники постоянно говорят о необходимости исполнения Минских соглашений. Если для предыдущей администрации Минские соглашения были в первую очередь ловушкой для России и ее симпатизантов в Европе, так как позволяли продолжать санкции против агрессора, то для Зеленского Минские соглашения выглядеть решением проблемы.
С такой версией Минска согласны и западные страны, главная цель которых – прекращение конфликта и возобновление полноценного экономического сотрудничества с Москвой. Избрание президентом Украины неопытного человека, на которого можно будет оказать совместное давление – настоящее окно возможностей для тех, кто хочет избавиться от украинских проблем.
Поэтому Запад будет побуждать Зеленского найти возможности для одобрения законов, которые предоставят Донбассу особый статус, амнистируют российских наемников и создадут условия для их инкорпорации в украинскую власть. Голоса для такой ревизии украинских национальных интересов можно найти, только объединившись с Медведчуком. О чем бывший глава президентской администрации и говорит президенту Зеленскому и его окружению.
Однако союз между "Слугой народа" и Медведчуком окончательно убедит патриотические силы страны – даже тех, кто возлагал надежды на Зеленского и его партию – что речь идет о полноценном наступлении сил реванша. И что "Слуга народа " - всего лишь декорация, за которой скрываются Путин и Медведчук.
Это создаст совершенно новую политическую ситуацию в стране. Но Путину нужна именно такая ситуация. Ему не нужны законы об особом статусе Донбасса и амнистии, потому что он не собирается передавать Украине контроль над оккупированными территориями и прекращать войну – какие бы иллюзии на этот счет не питали бы украинские граждане и сам Зеленский.
Путину и Медведчуку нужен хаос, реальный конфликт в стране – что поможет увеличить, а не уменьшить размеры территории, которую контролирует в Украине Кремль.
Союз "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы" способен этот хаос обеспечить.
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