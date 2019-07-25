Большие или величественные? - 5 книг, которые расставляют точки над "і"

26 июля, 2019, 09:21

Все книги этого обзора - это обычно дополненные неизвестными фактами жизнеописания знаменитых лиц, которые или известны нам очень хорошо, или известны только с одной стороны. При этом все они не перестают быть большими, зато их дела кажутся более чем величественными, особенно в контексте бывшего "идеологического" подхода

Павел Скоропадский. Воспоминания: конец 1917 - декабрь 1918 года. - М .: Темпора, 2019

Впервые перевод известных воспоминаний П. Скоропадского выполнен из оригинального авторского текста и без редакционных правок, сделанных в предыдущих изданиях. Читатель также имеет возможность ознакомиться с еще неизвестными авторскими приложениями к воспоминаниям и ранее не публиковавшиемися частями мемуаров гетмана "Мое детство на Украине" в переводе составителей.

В фотоприложения впервые публикуются материалы и фотографии из Архива Восточноевропейского исследовательского института им. В. К. Липинского в Филадельфии (США), коллекций Украинского музея и библиотеки в Стэмфорде (шт. Коннектикут, США), Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины, Черниговского исторического музея им. В. В. Тарновского и Национального заповедника "Глухов". Также издание содержит колоризованные фотографии-реконструкции гетмана Украины Павла Скоропадского.

Юрий Тютюнник. Зимний поход 1919-1920. - Ивано-Франковск: Лилея-НВ, 2019

В этом исследовании о генерал-хорунжем Армии УНР Юрия Тютюнника (1891-1930), впервые изданном в Коломые 1923, содержится обстоятельная характеристика героических страниц истории Действующей армии УНР, вошедшие в нашу национальную традицию как "Первый зимний поход».

На страницах этой студии-воспоминания, которую написал непосредственный участник событий, найдем характеристику военно-политической обстановки, сложившейся в ноябре 1919 года, особенностей контактов Действующей армии УНР и Галицкой армии после того, как командование заключило последнее соглашение с российским генералом А. Деникиным , деятельности атамана Волоха и боротьбистов по налаживанию сотрудничества с большевиками в январе 1920 г.., проблем взаимоотношений Галицкой армии с большевиками, их оценку от командования Действующей армии УНР. Важной будет и характеристика нравственного состояния тогдашних украинских вооруженных сил, которое заключалось в том, что в Первом зимнем походе участвовали люди, преданные идее освобождения Украины.

Нильс Бюттнер. Иероним Босх. Видение и кошмары. - М .: Фабула, 2019

Герой этой книги - автор не одной картины, где изображены ад, но все ли принадлежали его перу? Анализ творчества Босха представлен в логической связке с его биографией и историческим фоном. По каждом произведении дается справка, при этом упоминаются даже малейшие сомнения исследователей относительно изображенных святых, исторических личностей, заказчиков и вообще авторства Босха. Это были признаки его психического расстройства или гениальные пророчества?

Немецкий медиевист и историк искусства Нильс Бюттнер разбирает исторические свидетельства, касающиеся творчества Иеронима Босха, одного из самых известных голландских художников, а также его эпохи. Читатель узнаете о жизни и благосостояние большого мастера и откроет для себя загадочный мир его картин. Автор действительно приоткрыл завесу таинственности над личностью и творчеством художника, и в целом книга вышла увлекательной. Какими появлялись произведения Босха для современников? Какие намеки на тогдашние события он оставил на картинах? Как он соединил демоничнисть с морализаторством? Ответы на эти вопросы, а также другие загадки творческой фантазии выдающегося мастера - вот что ждет читателя в этом чрезвычайно интересном исследовании.

Шмитт. Мадам Пилинська и тайна Шопена. - Л .: Издательство Анетты Антоненко, 2019

К книжной серии "Writers on Writing", в которой публикуется эта автобиографическая книга современного французско-бельгийского классика, изданная при поддержке Украинского культурного фонда, войдут до сих пор не переведены на украинский язык публицистические произведения и эссеистика всемирно известных авторов и украинских писателей.

По сюжету этой истории, главный герой ищет разгадку гения Шопена. И благодаря многолетней школе игры на фортепиано и появлению в его жизни эксцентричной женщины таки находит формулу успеха. Впрочем, какого именно? И только музыке учат героя - молодого философа, который медленно погружается в мир литературы? "-" Мадам Пилинська, - настаивал я, - все же объясните. - Идите в парк и делайте на воде круги: так вы поймете резонанс. Смотрите на ровную гладкую поверхность, бросьте в нее одну пластинку - вода дрогнет. Исследуйте это касание, его последствия, время образования кругов, их расплывание и исчезновения. Не торопитесь. Наблюдайте. В следующую субботу вам понадобится это для басов - взлетающих и смолкающих - и для преобразования мелодии на волну гармонии. Учитесь быть текучим ".

Майлз Дж. Юнгер. Пикассо: живопись, которая шокировал мир. - М .: Фабула, 2019

Эта увлекательная книга - попытка заглянуть за кулисы официальной биографии всемирно известного художника, классика кубизма, непокоренного романтика и мятежника в искусстве - в надежде понять, как он стал "тем самым Пикассо".

И это автору вполне удалось! Богемный Париж начала ХХ века, легендарные имена, факты и события, из которых состоял миф о столице мира, какой она была для многих юных художников, которые приехали сюда в поисках свободы. Нищета и жажда всего нового - вот что объединяло их, и к такой жизни, как свидетельствует герой повествования, надо было имели талант. "Человеку надо иметь способности для того, чтобы позволить себе роскошь, - говорил Пикассо писателю Жану Кокто, - и иметь возможность пренебрегать ее». Как именно он научился сочетать в себе эти два качества, герой книги начинает, по сюжету, в 1945 году, когда все художественные революции давно прошли. "Те времена, когда Монмартр, и в частности" Бато-Лавуар ", был центром всего самого важного в искусстве, остались далеко позади, и теперь здесь царили тишина и затхлое дыхания старой гробницы. Блуждая путаными коридорами, они на ощупь продвигались вперед, а Пикассо пытался несколько исправить тяжелое впечатление, рассказывая истории о давно минувших днях ".