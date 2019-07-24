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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Украина возвращается во времена Кучмы и Януковича

Виталий Портников: Украина возвращается во времена Кучмы и Януковича


фото: espreso.tv
Попытки понять, кто может стать новым премьер-министром Украины по необъяснимой причине обходят стороной разговор о том, как именно будет избран новый глава правительства

А ведь в этом и состоит суть того, что происходит. Решающее слово будет не за коалицией, не за «партией власти», а за одним человеком – президентом Владимиром Зеленским. И это – по крайней мере, с точки зрения кадровой политики – возвращает нас во времена Леонида Кучмы и Виктора Януковича.

Ни Виктор Ющенко, ни Петр Порошенко не могли решить единолично, кому руководить правительством нашей страны. Юлия Тимошенко стала премьер-министром Украины не потому, что этого очень хотел Ющенко и уж тем более соратники Ющенко, а потому что у нее и ее партии был мандат народного доверия. Арсений Яценюк стал премьер-министром Украины не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что у него и его партии был мандат народного доверия. Да и избрание Владимира Гройсмана стало результатом сложных политических договоренностей, поиска компромисса между различными силами в коалиции.

Знаю, что многим украинцам это никогда не нравилось. Но именно так должна быть устроена власть в цивилизованной стране. Премьер и правительство не должны быть заложниками президентских амбиций и уж тем более президентского сумасбродства. Правительство должно принимать жесткие, порой не очень популярные решения и не думать о том, как это отразится на рейтинге главы государства и народной любви к очередному мессии. Это и есть  баланс власти, отсутствие которого неизбежно приводит даже не столько к экономическим, сколько к политическим катастрофам. Доказано Кучмой и Януковичем.

Но украинцы по-прежнему полны решимости возложить всю ответственность за будущее страны – и свое будущее – на одного человека. Пускай он решает! И главный вывод президентских и парламентских выборов 2019 года – что эту логику разделяют не только представители старшего и среднего поколения, которые долгие десятилетия воспитывались в традициях отсутствия политической конкуренции, вождизма и веры в «доброго царя».

Эту логику в полной мере разделяет и украинская молодежь – по крайней мере, та, что остается в стране.

Никакой трагедии в этом, конечно же нет и я не стал бы посыпать голову пеплом. Ни одному народу, даже самому архаичному, не удавалось еще обмануть исторические процессы. А это означает, что Украина очень медленно, но верно будет двигаться в сторону цивилизованного мира – просто будет оставаться самой неблагополучной и бедной его частью. Россия будет так же медленно, но верно, деградировать и стараться не дать нам возможности развиваться – но у нее все равно ничего до конца не получится именно из-за ее собственной деградации и отсталости. Мы будем идти вперед с тем населением, которое у нас есть – потому что народы и времена не выбирают.

А шанс провести в стране настоящие перемены получат дети, а может быть, и внуки современных украинцев. Пожелаем им успеха.

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