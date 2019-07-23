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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: парламентская республика погибла

Виталий Портников: парламентская республика погибла


фото: REUTERS
Результаты парламентских выборов 2019 года демонстрируют, что Украина сегодня еще дальше от модели парламентско-президентской республики, чем в 2010 году, когда Конституционный суд создал для Виктора Януковича возможность вернуться к президентско-парламентской форме правления

Но разница ощутима. В 2010 году Виктор Янукович узурпировал власть. В 2019 году все произошло благодаря воле народа, без всякой узурпации и конституционных изменений. Граждане Украины в своем подавляющем большинстве проголосовали не за партию «Слуга народа» - такой партии до сих пор на самом деле и нет. Они проголосовали за персональную ответственность одного человека – Владимира Зеленского. 

Это означает, что сами граждане не воспринимают государство как инструмент баланса региональных, политических, социальных интересов. Они не хотят сами активно участвовать в государственном строительстве через своих избранников в парламенте. Они не отдают себе отчет в глубине накопившихся противоречий, которые могут быть решены только в свободной парламентской дискуссии. Всю ответственность за разрешение этих противоречий, за принятие необходимых решений, за изменения в стране они возлагают на одного человека. И в этом смысле отношение украинцев к своему государству гораздо в большей степени напоминает отношение россиян или белорусов, чем отношение поляков или чехов. 

Однако отличие украинской модели государства от российской и белорусской заложено на самом деле не только в Конституции, а в самой сути функционирования обществ в трех соседних странах. Россияне и белорусы способны сохранять многолетнее доверие к своим лидерам, чтобы те не предпринимали – потому что отождествляют их режимы с самими государствами. Доверие украинцев к Владимиру Зеленскому сегодня выглядит как доверие к собственным надеждам на лучшее будущее. Украинцам не нужен парламент, не нужна дискуссия, не нужно собственное участие в жизни страны только потому, что они верят, что это лучшее будущее скоро наступит.

Самым важным в этом смысле является не сам момент голосования в 2019 году. Самой важной станет реакция украинцев на понимание ими того простого факта, что никакое лучшее будущее и кардинальное изменение ситуации их в ближайшие годы не ожидает.

Именно здесь нас и поджидает главная развилка в развитии страны. Либо большинство нации предпочтет послушно закрыть на это глаза, чтобы не признаваться самим себе в  силе иллюзии, в которой пребывало общество – и тогда мы получим авторитаризм белорусского образца, авторитаризм бедных, которыми будет управлять небольшая группа сытых «слуг» во главе с вождем нации. Либо мы вновь вернемся к привычному украинскому состоянию недоверия к любой власти, согласования интересов, усилению роли общества и парламента. И тогда нам придется в ускоренном порядке наверстывать те возможности, которые были упущены за время единоличного правления  страной.

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