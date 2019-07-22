Виталий Портников: Великий разрушитель
Причем даже не на Россию раннего Путина, а на страну, в которой удалось добиться тотального объединения номенклатуры и населения вокруг нового президента, на страну "Единой России". И не на Беларусь раннего Лукашенко, в которой парламент еще сопротивлялся самоуправству наглого сумасброда, а на Беларусь, в которой законодательная власть просто превратилась в продолжение президентской администрации. Зеленскому удалось пройти путь руководителей двух соседних стран по нейтрализации парламента с куда большей скоростью, чем самим Путину и Лукашенко.
Но это вовсе не значит, что уже завтра – или осенью – Украина превратится в мрачное авторитарное государство, в котором вся власть будет сосредоточена в офисе президента страны, парламент станет «взбесившимся принтером» по образцу Государственной Думы, судебная власть растворится в исполнительной, а телеканалы будут славить "слугу народа", который превратится в «отца нации». Нет, конечно, и Рада будет "принтером", и суды станут послушны, и многие телеканалы – лояльны.
Но весь этот банкет должен кто-то оплачивать. Путин и Лукашенко – не самые выдающиеся политики современного мира. И на население им плевать. Но у Путина были нефтедоллары, а у Лукашенко – российские подачки. Путинский режим выстроен именно на доходах от продажи энергоносителей, лукашенковский – на крохах с барского стола, на паразитировании на российской экономике.
Выстроить авторитарный режим на кредитах международных финансовых организаций не удавалось еще никому. Украину, как всегда, спасет ее бедность, отсутствие у большинства населения государственного инстинкта и готовность народа к сопротивлению в ситуации, когда его ожидания не оправдываются.
Россиян в решительной борьбе против авторитаризма всегда останавливал именно имперский инстинкт, боязнь «разрушить Россию» вместе с режимом. У белорусов такого инстинкта нет, но и способности к сопротивлению не наблюдается. А вот то, что у украинцев сочетаются и то, и другое, и третье, делает украинский народ великим разрушителем – и разрушителем чужих империй, и разрушителем любых попыток построить авторитаризм, и разрушителем своего собственного будущего.
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