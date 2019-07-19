Пока идет эта избирательная кампания, вандалы безнаказанно уничтожают. Страну, город, честь. То, что оскорбляет и о чем мало сказано

19 июля, 2019, 10:10

Алла Лазарева, известный журналист обратила внимание на сходство гибели Рокелли и украинского оператора Тараса Процюка

С Тарасом мы вместе работали, были приятелями. Его убил метким выстрелом американский танкист в Багдаде, когда тот снимал репортаж из отеля. За смерть Тараса даже не извинились, хотя имя стрелявшего известно. Мол, на войне другие правила. И, к сожалению, это правда.

Маркив не стрелял в Рокелли. Но его осудили. Причина - слабость государства и имитация правды. Вот был я вчера на одном ток-шоу. Хорошие люди, политики ругали Порошенко. Это модно, легко, перспективно, вроде бы. И так на всех каналах, я понимаю. Я тоже когда-то ругал Порошенко. Когда большинство его критиков молчало. А кое-кто бегал и просил помочь создать партии. Но я понимаю главное. Утверждение Украины в мире, политика украинизации, построения независимой церкви имели при Порошенко невиданный прогресс.

Впрочем, я о другом. Все сейчас, перед выборами, воюют с Европейской Солидарностью, не с Порошенко воюют. Они борются, чтобы в Раду не прошли Яна Зинкевич, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, Сергей Высоцкий, Андрей Левус, Владимир Соляр (Стрела). И это героя войны, молодую девушку Яну Зинкевич заглушал разрисованный автомобиль с символикой другой молодой партии на концерте, посвященном Языку. А именно эти люди способны защитить честь живых украинсцев и память о мертвых. Они за сильную Украину.

В каждой партии есть разные люди. Жизнь продолжится на Земле и после выборов. У Украины есть настоящие враги. И это не те, которых, как Порошенко, Джемилева или Чийгоза больше всего ненавидит Россия. Это те, кого она поддерживает деньгами олигархов. Если патриотические люди в разных партиях научатся мыслить стратегически, никто не будет судить украинцев, защищавших свободу своего народа.