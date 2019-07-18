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Espreso.tvКультураСекреты и тайны - 5 книг, которые интригуют

Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют

Истории, рассказанные в этих книгах, происходили от начала XIX века до наших дней. Но, несмотря на время и место, интрига вместе с психологическим напряжением держат внимание читателя до последней страницы. И все это помогает поднять завесу тайны над "вечными" темами добра и зла, преступления и наказания

Марк Фрост. Таинственная история Твин-Пикса. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2018

Эта книга - бесценный подарок фанатам культового сериала, приостановленного 25 лет назад. Как должно быть, сама книга - как совы из "Твин Пикс" - это не то, чем она кажется на первый взгляд. Интригу сохранено, таинственности стало больше, мистика подстерегает на каждой странице.

По сюжету, к спецслужбам попадают архивные документы, дневники, фото, иллюстрации, которые читатель может изучать вместе с агентами, а в полиграфическом смысле это настоящая коллекция, некое коллаж-досье, и неудивительно, что сама книга создана в уникальном жанре "датафикшн ". Таким "документальным" способом нам рассказывают вполне "художественную" историю небольшого городка в штате Вашингтон, где в свое время убили Лору Палмер. Кроме этого, мы узнаем о событиях, произошедших за последние два века - с тех пор, как первые следопыты услышали от индейцев о существовании в настоящее время уже знакового и легендарного места. Собственно, рассказ продолжается именно с начала XIX века, когда был основан Твин Пикс, вплоть до наших дней. Что касается собранного в книге корпуса архивных материалов, то они помогают приоткрыть завесу тайны над тем, что происходило в городе и его окрестностях тогда, когда люди уже начали догадываться, что оно как-то связано с мощными и не всегда добрыми силами.


Нина Воронель. Секрет Сабины Шпильрайн. - М .: Фолио, 2019

Это новый роман известного автора, на счету которого почти два десятка опубликованных книг. На этот раз она продолжает знакомить читателей с яркими личностями прошлого. Ее документальный роман посвящен Сабине Шпильрайн - женщине с удивительной и трагической судьбой. В 19 лет она стала пациенткой Юнга, затем его ассистенткой, любовницей и одной из первых женщин-психоаналитиков. Странный "треугольник" объединил Сабину с Юнгом и Фрейдом. История отодвинула ее в тень, сделала его труд лишь иллюстрацией их исследований. Ростовчанка и погибла в Ростове: в 1942 году вместе с другими евреями была расстреляна нацистами в Змиевской балке. Ее история полна загадок, поэтому автор романа, реконструируя события его жизни, бережно воспроизводит, отчасти домысливая, ее унылое существование и трагическую смерть.

 

Славенка Дракулич. Как мы пережили коммунизм и даже смеялись. - М .: Yakaboo Publishing, 2019

Для западных аудиторий Славенка Дракулич, хорватская писательница и журналистка, стала голосом стран из-за Берлинской стены еще до падения 1989 года. Ее эссе были не только востребованным рассказом о жизни в социалистическом лагере, Дракулич также одной из первых начала объяснять, как жили в соцлагере женщины. Уже классическая книга Дракулич "Как мы пережили коммунизм и даже смеялись" открыла Западу этот женский мир - частный, профессиональный, активистский. Он, впрочем, почти так же неизвестный и нам, ведь для тогдашних жителей Советского Союза посещение заграницы, даже "братских" социалистических стран, были редкой возможностью и вехой в жизни, а поколения, для которых путешествия не является чем-то чрезвычайным, увидели уже совсем другую восточную Европу. Кое-что в этих эссе кажется воспоминаниями о минувшей эпохе, однако несколько резонирует с опытом даже тех, кто родился уже после написания книги.

Дорж Бату. Франческа. Обладательница офицерского жетона. - Л .: Издательство Старого Льва, 2019

Герои этой книги, работники НАСА, отвечающие за траектории и ориентацию сателлитов, а также за вывод космических кораблей на орбите к международным космическим станциям. В течение этого с ними постоянно случаются забавные и необычные истории, но чаще всего в разные передряги попадает одна из главных героинь, сицилийка Франческа. Все, к чему она прикасается, взрывается, горит и разбивается. На этот раз командный центр управления полетами НАСА ждут не менее головокружительные приключения, которые напоминают настоящую бондиану со спасением мира включительно. Поэтому нас ждут невыдуманные истории о дружбе, любви, толерантности, драки, аферы, спецоперации и даже смерть. А также о том, что работа в команде - это не только умение хорошо делать свое дело, но и быть рядом в нужный момент.

Олег Панфилов. Антироссийские истории. - М .: Фолио, 2019

Нет никакой тайны в том, что выдумывать собственную, личную историю в России начали еще в российской монархической династии Романовых, основывали цензурные комитеты и запрещали импортировать книги иностранных историков о России, в которых была изложена правда. Российская цензура беспощадно вырезала не только предложения и абзацы, но и целые разделы, порой запрещая книги полностью. После победы большевиков в 1917 году историческая цензура стала основой для формирования новой идеологии, а после зачистки «вредных» книг и журналов, после репрессий и депортаций ученых население советской империи знало только о той истории, которую позволяли преподавать в школах и университетах. В этой книге автор на многочисленных примерах показывает, как прокремлевские историки с помощью вымышленной "древности" до сих пор убеждают собственное население и мировую общественность в величестве "национального государства".

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