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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Россия "воспитывает " Грузию. И Украину

Виталий Портников: Россия "воспитывает " Грузию. И Украину


фото: REUTERS
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва может отменить запрет на авиационное сообщение с Грузией, если руководство этой страны сумеет стабилизировать обстановку в стране и устранить угрозу для безопасности россиян

Попросту говоря, Лавров предлагает грузинскому руководству "обуздать русофобов", исключить саму возможность политических протестов против российской оккупации – и вот тогда, в качестве утешительного приза, Путин вернет в Грузию своих крепостных.

Теперь вся эта история с запретом авиационного сообщения начинает все больше походить на чекистскую спецоперацию. Дожидаемся момента, когда количество "старших братьев" на курортах Грузии становится критичным для экономики этой маленькой бедной страны. Пользуемся поводом с антироссийскими демонстрациями в Грузии (или сами устраиваем этот повод). Отменяем авиасообщение. Угрожаем санкциями против грузинской продукции. Затем милостивый Путин отказывается от этих санкций. А тут еще и появляется возможность вернуть туристов – если, конечно, будете хорошо себя вести. Если сами избавитесь от смутьянов. И это сигнал даже не команде олигарха Бидзины Иванишвили. Это сигнал тем обычным грузинам, которые сейчас терпят убытки из-за отсутствия россиян. Тем обычным грузинам, которые слезно доказывают всем московским журналистам, которые сейчас приезжают в Грузию, что россиянам в этой стране ничего не угрожает (что, кстати, полностью соответствует действительности). Тем обычным грузинам, которые не могут понять, что российский турист на грузинском курорте в эпоху оккупации территории этой страны и нерешенной проблемы беженцев – это не процветание Грузии. Это – позор и стыд Грузии.

Этот обычный грузин никогда не поймет, что он должен требовать от своего руководства не возвращения россиян, а реальных реформ в стране, которые позволили бы привлекать туристов из других стран и ликвидировали бы проблему тотальной сельской нищеты. Что задача грузинского руководства – не пыль в глаза пускать, а страну менять.

Зато на следующих парламентских выборах многие из людей, которые переживут шок потери денег из-за срыва туристического сезона, проголосуют за какой-нибудь пророссийский или околопророссийский проект. За "новых лиц" с кремлевской пропиской.

Украинцев будут воспитывать также. Транзитом газа, прекращением войны, экономическим сотрудничеством. Тоже будут требовать от украинского руководства «укротить смутьянов» и наказать тех, кто был на Майдане – иначе холодная зима и новые обстрелы.

Чекисты большие специалисты по возвращению народов в стойло. Они на это учились.

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