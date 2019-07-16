Виталий Портников: Борьба с украинским языком только начинается

16 июля, 2019, 11:53

Портников Виталий

День, когда начал действовать закон о языке – это только начало непростой борьбы за его сохранение. Атаки на закон со стороны его противников все еще впереди

Будет не только обращение в Конституционный суд. Будут и обращения в обычные суды, чтобы с помощью очередных псевдоюридических манипуляций заблокировать исполнение это закона. Будут попытки выхолостить закон в новом парламенте, большинство депутатов которого очевидно окажутся далеки от задач государственного строительства. Словом, всем тем, кто в этом строительстве заинтересован, предстоит нелегкая борьба за будущее Украины и за будущее украинского языка.

Могут спросить – а почему именно закон их так волнует? Ведь и с украинским языком можно делать все то, чего они так жаждут. Можно перевести на украинский язык популистские лозунги и низкопробные сериалы. Украинский язык не мешает доступу новых старых хозяев страны – олигархов и их представителей во власти к финансовым потокам. Что ж они так?

Ответить на этот вопрос так же просто, как объяснить, почему Путин напал на Украину в 2014 году. Не хотел, чтобы наша страна шла путем европейской и евроатлантической интеграции. Стремился с помощью войны заблокировать этот процесс. И нельзя сказать, что во всем ошибся.

Для Путина, для многих его соотечественников и для многих наших соотечественников Украина – временное образование, недоразумение. Эти люди хотели бы, чтобы рано или поздно Украина исчезла с политической карты мира – ну, в крайнем случае "ужалась" до Галичины. Представления о том, когда это должно произойти, у этих людей могут отличаться. Кто-то считает, что самое замечательное – объединение с современной, путинской Россией. А для кого-то такой союз неприемлем. Зато если Россия станет демократической, то для таких людей потребность в Украине отпадет на следующий день. И, как ни странно, такой взгляд на мир сближает их с Путиным. Они хотят "законсервировать" все цивилизационные процессы в нашей стране. Хотят, чтобы Украина просто "дождалась" "хорошей" России – и была ею поглощена.

Поэтому украинский язык так одинаково ненавидят и те, кто не скрывает своего шовинизма и те, кто считает себя либералами и "гражданами мира". Никакие они не граждане мира! Они точно понимают, что Харьков, Одесса и Донецк, которые заговорят на украинском языке, будут навсегда потеряны для империи. А Харьков, Одесса и Донецк, которые говорят на русском языке – потенциальные областные центры Российской Федерации. Доказано "народными республиками" и Крымом.

Поэтому они будут бороться с украинским языком как со своим главным врагом. Возвращение украинцев к своему родному языку оказывается одним из самых важных инструментов строительства независимой Украины и самым настоящим могильным камнем для человеконенавистнической империи, которая никак не хочет умирать. Вот почему с этим языком боролись, когда решения принимались в Санкт-Петербурге. Вот почему занимались русификацией, когда решения принимались в Москве. И вот почему этот язык оказывался изгоем в собственной стране, когда решения стали принимать в Киеве.