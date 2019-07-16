Пациент - это человек, а не болезнь
Для некоторых новым является понятие - интегративная медицина, но пусть оно вас не пугает, потому что это синоним альтернативной медицины.
В Украине не первый год работает клиника интегративной медицины "СмартМед". Обследование пациентов проводит врач, прошедший специальное обучение. Для того чтобы получить полную картину, достаточно двух часов. Пока человек подключен к специальному оборудованию, которое считывает информацию о состоянии всех органов и наличии в организме инфекций, вирусов, грибов и паразитов, врач имеет возможность пообщаться с пациентом.
Директор Клиники Анатолий Доровских рассказывает, что точность 90%:
"Ни одна другая диагностика не дает такого объема информации. Потому что эта аппаратура позволяет оценить функциональность каждого органа. Мы не отменяем МРТ и УЗД, а применяем иногда. УЗД, МРТ и КТ это фотография, а функционально оценить позволяет только - эта аппаратура".
Именно этот специальный инструмент позволяет врачу понять, что на самом деле не так в организме человека, иногда даже без консультации других узкопрофильных специалистов.
Татьяна Ламаш - врач-гематолог, ведущий специалист клиники "СмартМед", уверена, что этот метод обследования поможет выявить причины заболеваний, которые долго не могут найти врачи различных специальностей, как у детей так и у взрослых, тем более это просто и безболезненно:
"Вторая часть у нас есть метод вега тест, мы работаем по методу Шиммеля и через одну биологически активную точку. Удобно на руке потому, что наш организм весь отражается в одном. Где бы мы не смотрели, все равно найдем информацию обо всем организме, такая особенность. Это доказано ученым, можно почитать в интернете."
После обследования пациентам расписывают полный курс лечения.
Татьяна Ламаш - врач-гематолог, ведущий специалист клиники "СмартМед":
"В конце есть определенный тест, который позволяет подобрать индивидуальную лечебную программу для каждого пациента. Тест – эффективность и переносимость препаратов. Мы стараемся максимально использовать фитолинию. Самое главное собрать ту программу, которая необходима пациенту в зависимости от недуга".
Человек должен заботиться о своем здоровье, чтобы долго и правильно функционировали все органы. Если один орган выйдет из строя - не будет работать весь организм. ВОЗ отмечает, что интегративный метод лечения заключается в том, чтобы врач смотрел на пациента прежде всего, как на человека. Узнал о способе его жизни, состояние души, физической подготовке и собрал весь анамнез, только после этого начинал лечение. Именно этим руководствуются в Клинике интегративной медицины "СмартМед".
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