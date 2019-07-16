Пациент - это человек, а не болезнь

16 июля, 2019, 16:50

Каждый человек, который оказывается один на один с болезнью и испытал различные варианты лечения, пытается найти то, что действительно поможет именно ему. Современные люди имеют большой выбор, какой именно способ лечения выбрать. Большинство доверяет доказательной медицине, но есть те, кому помогла альтернативная

Для некоторых новым является понятие - интегративная медицина, но пусть оно вас не пугает, потому что это синоним альтернативной медицины.

В Украине не первый год работает клиника интегративной медицины "СмартМед". Обследование пациентов проводит врач, прошедший специальное обучение. Для того чтобы получить полную картину, достаточно двух часов. Пока человек подключен к специальному оборудованию, которое считывает информацию о состоянии всех органов и наличии в организме инфекций, вирусов, грибов и паразитов, врач имеет возможность пообщаться с пациентом.

Директор Клиники Анатолий Доровских рассказывает, что точность 90%:

"Ни одна другая диагностика не дает такого объема информации. Потому что эта аппаратура позволяет оценить функциональность каждого органа. Мы не отменяем МРТ и УЗД, а применяем иногда. УЗД, МРТ и КТ это фотография, а функционально оценить позволяет только - эта аппаратура".

Именно этот специальный инструмент позволяет врачу понять, что на самом деле не так в организме человека, иногда даже без консультации других узкопрофильных специалистов.

Татьяна Ламаш - врач-гематолог, ведущий специалист клиники "СмартМед", уверена, что этот метод обследования поможет выявить причины заболеваний, которые долго не могут найти врачи различных специальностей, как у детей так и у взрослых, тем более это просто и безболезненно:

"Вторая часть у нас есть метод вега тест, мы работаем по методу Шиммеля и через одну биологически активную точку. Удобно на руке потому, что наш организм весь отражается в одном. Где бы мы не смотрели, все равно найдем информацию обо всем организме, такая особенность. Это доказано ученым, можно почитать в интернете."

После обследования пациентам расписывают полный курс лечения.

Татьяна Ламаш - врач-гематолог, ведущий специалист клиники "СмартМед":

"В конце есть определенный тест, который позволяет подобрать индивидуальную лечебную программу для каждого пациента. Тест – эффективность и переносимость препаратов. Мы стараемся максимально использовать фитолинию. Самое главное собрать ту программу, которая необходима пациенту в зависимости от недуга".

Человек должен заботиться о своем здоровье, чтобы долго и правильно функционировали все органы. Если один орган выйдет из строя - не будет работать весь организм. ВОЗ отмечает, что интегративный метод лечения заключается в том, чтобы врач смотрел на пациента прежде всего, как на человека. Узнал о способе его жизни, состояние души, физической подготовке и собрал весь анамнез, только после этого начинал лечение. Именно этим руководствуются в Клинике интегративной медицины "СмартМед".