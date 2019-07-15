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Espreso.tvОбществоДо свидания, Европа! Приветствуем пророссийского диктатора!

До свидания, Европа! Приветствуем пророссийского диктатора!

Нет никакого самостоятельного Зеленского. Это российский проект белоруссизации Украины

Что делал Лукашенко? Победил на выборах с антикоррупционными лозунгами. Получил в первом туре в 1994 году 44 процента, а во втором 80. Меньше всего голосов Лукашенко набрал в Минске и в западной Гродненской области. Победа стала возможной из-за конфликтов между демократическими политиками. Лукашенко сразу провел русификацию и отменил начало декоммунизации: сделал русский государственным и вернул советский белорусский флаг. Для этого он постоянно настаивал на проведении референдума. И провел его в 1995 году после выборов. Стояло 4 вопроса: о предоставлении русскому языку статуса государственного, о возвращении флага и герба БССР, об усилении сотрудничества с Россией и о праве президента распускать парламент. Он сказал, что в парламент должны прийти "новые лица" и привел их. Олигархов нет. Все государственное: Лукашенковское за российские деньги. Церковь русская. То же, что говорят и делают Зеленский и Узеленского. То, что сейчас происходит на наших глазах, а многие из украинцев и дальше не относятся к этому серьезно. Следствие этого лукашенковско-кымченыровского поведения Зеленского с его хамством, незаконными действиями во время "руководства на местах" очевидны. Безвиз отменят, о Европейском Союзе можно забыть. В Европейский Союз диктаторов не берут. Резкая реакция послов G7 на попытку безосновательно отстранить от власти тех, кто был на Майдане, проводил проевропейские реформы в экономике и армии - первые ласточки. Хотите быть слугами народа? Будете. Российского. С границами на западе, велосипедами "Украина" между ногами и отпуском раз в пять лет на море. В Крыжановке.

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