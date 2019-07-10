Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива

12 июля, 2019, 09:17

Как бы ни назывался жанр, в котором написаны эти книги - триллер, детектив или приключенческий роман - их сюжеты, кроме всего прочего, включают в себя уголовную линию. И след от нее иногда стелется "кровавый" и "психологический", то есть именно такой, по которому находят остросюжетные истории о терроре

Дэн Симмонс. Террор. - М .: Издательство Жупанского, 2019

Человек в этом романе известного американского фантаста противостоит слепой, сильной и жестокой природе.

По примерным аналогиям произведение напоминает "Моби Дик" Германа Мелвилла или рассказы Джека Лондона о севере. В процессе работы над "Террором" Дэн Симмонс долго и тщательно обрабатывал архивы, в результате чего во время чтения романа возникает ощущение присутствия среди героев реальной экспедиции двух кораблей Королевского флота Великобритании - "Эребуса" и "Террора", которые 1845 г. покинули родной порт в поисках Северо-Западного прохода через Северный Ледовитый океан. Корабли так и не вернулись, и автор вместе с подробным описанием экспедиции представляет свое видение причин ее фиаско. Поэтому на фоне роскошных пейзажей севере происходит борьба героев с чем-то неизвестным, чего не могут остановить ни ружья, ни лютые бури северной зимы.

Миленко Ергович. Жертвам снится большая военная победа. - М .: Кладовая, 2019

В книгу "Жертвам снится большая военная победа" вошли написанные на протяжении 1993-1995 годов эссе, очерки и военные зарисовки о войне в Боснии и Герцеговине или о событиях, которые прямо или косвенно касались этой войны.

Изображенные автором картины, на первый взгляд, кажутся ирреальными, устрашающими, болезненными, демонстрируя все, как есть, без прикрас или оправданий. Однако книга в то же время полна надеждой. Надеждой на то, что рано или поздно война закончится, изгнанники вернутся домой, а жертвы смогут обрести покой.

Андрей Войницкий. Новости. - М .: Фабула, 2019

Гламурная составляющая этого триллера, который начинается с судебного заседания по делу гибели от передозировки наркотиками дочери влиятельного депутата Рады, - лишь верхушка айсберга в остросюжетной, динамичной истории. На самом деле это приключения харьковского журналиста, которые продолжаются на самом уголовном дне слободской столицы: кровавые разборки, синтетические наркотики, отмороженные друзья, (у одного из которых "і двометровий чорношкірий хлоп із Зімбабве, і вісімнадцятирічна першокурсниця із Конотопу тяглися, щоб придбати в погану, ні на що не годну траву"), крутые дороги кокса и глухие окольные пути сомнительных сделок.

Жесткая эстетика времени местных "титушек", сюжетное напряжение и обратная сторона "молодежной" субкультуры, которыми полон этот дебютный роман харьковского автора, - на самом деле один из лучших образцов сегодняшней "чернушной" литературы. В которой, тем не менее, герой ищет не только приключений себе на голову, но и самого себя, настоящего. И все это в стилистике бестселлера "На игле" Ирвина Уэлша и "Бойцовского клуба" Паланика. "Саша йде! Ми з ним задкуємо коридором. "Пітбулі" повільно йдуть слідом. Чому не атакують? Що це в нього? Ствол? Саша тримає пістолет! Цілить у них! — Шо, бариго, хочеш нас пукалкою злякати? — Пацани, не сціть, це пневмат! — Травмат,— виправляє закривавлений Саша.— Спитай різницю у другана".

Братья Капрановы. Дело Седого. - М .: Нора-Друк, 2019

По сюжету этого романа, в Днепропетровске действует подпольная антиправительственная организация. Молодому следователю поручают заняться главным подозреваемым - старым мятежником с большим стажем противозаконной деятельности. Он берется за дело, и вообще получается, казалось бы, классический детектив. Но представьте себе, что молодой следователь - работник ГПУ, а главный мятежник - выдающийся историк и археолог Дмитрий Яворницкий. И сразу все переворачивается с ног на голову.

Из них на самом деле является преступником? Именно поэтому авторы определяют жанр своего произведения как "антидетектив" и не просто, а "исторический, романтический антидетектив". Романтический - потому что главными силовыми линиями сюжета является любовь и старинные мифы. А исторический - ведь за интересной и запутанной интригой читатель сможет увидеть широкую панораму истории степной Украины, Екатеринослава-Днепра, а также величественную фигуру Дмитрия Ивановича Яворницкого. Ну и, конечно, книга основана на реальных событиях, то есть безумная любовь, отцовское проклятие, неравный брак, заклятые сокровища - все это не выдумка, а старая правда, подтвержденная документами.

Ксения Цыганчук. Кровавыми следами. - М .: Фолио, 2019

В начале этой остросюжетной истории молодая девушка неожиданно находит своего жениха убитым. За расследование берется любознательный следователь Егор Скляр и не менее упрямая патрульная Власта Коваль. Для Егора раскрыть преступление - дело чести, ведь еще ни одно убийство он не оставил нераскрытым. Более того, на новом месте работы ему нужно подтвердить свой статус крутого следователя. Дело далеко не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Практически все, кто так или иначе связан с убитым итальянцем, имеют алиби. Так кто же преступник? Кто-то из ближайших друзей и родственников или все-таки неизвестный, приехавший из самой Италии, чтобы завершить дела прошлого? Интересно, что книга основана на реальных событиях.