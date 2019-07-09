Устали ли украинцы от войны: о чем свидетельствуют соцопросы

9 июля, 2019, 19:46

Лариса Волошина

Мол, он не видит в этом никаких проблем. Понимает ли президент, что таким ответом он фактически подтвердил высказывание главы своего Офиса Андрея Богдана о необходимости предоставления русскому языку статуса регионального? Скорее всего да. Просто не считает это критичным. Заигрывание с агрессором в надежде понравиться патерналистскому электорату - это самая большая ошибка украинских политиков. Количество тех, кто будет против пересмотра политики национальной идентичности, кажется малочисленным. Но уступки в вопросах языка и стратегического курса не в состоянии спасти политиков от ненависти и презрения со стороны обывателя. Люди все равно будут недовольны. И всегда будут находиться в поиске "нового лица", которое пообещает им больше. Украинская политика, по мнению избирателей, это когда власть обманывает граждан. Но реальность заключается в том, что и избиратель постоянно обманывает власть. Соглашается на популизм, а затем требует решений государственного деятеля, берет "мзду" гречкой и упрекает нечестно нажитыми состояниями. Реальность заключается в том, что если новая власть попытается проверить склонность украинцев к капитуляции на практике, она рискует быть снесенной очередным восстанием.

Согласно результатам общенационального опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова от 13-20 июня, слухи об усталости от сопротивления агрессору сильно преувеличены. "Мир любой ценой" не поддерживается избирателями ни одной из политических партий. Неприемлемыми для украинцев являются большинство компромиссов, которые содержатся в Минских договоренностях. По поводу предложений от Путина-Медведчука и говорить нечего. Проведение выборов на условиях боевиков неприемлемо для 66% опрошенных, приемлемо для 13%. Полная амнистия всех участников боевых действий против украинских войск: неприемлемо - 61%, приемлемо - 15%. Формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей: неприемлемо - 58%, приемлемо - 18%. Украинцы не воспринимают внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного языка: неприемлемо - 54%, приемлемо - 30%; согласие на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией: неприемлемо - 53%, приемлемо - 23%; принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины: неприемлемо - 48%, приемлемо - 29%.

Общественное мнение имеет четко выраженный региональный характер. Только избиратели "Оппозиционной платформы - За жизнь" выступают за прямые переговоры с террористами - 74,6%. Однако среди них преобладает мнение, что оккупированные территории следует вернуть в Украину на тех же условиях, что и раньше (35%). Превращение их в независимые государства поддерживает лишь 5,5% избирателей "Оппозиционного платформы - За жизнь", а вхождение в Российскую Федерацию - менее 1%. И что показательно, процент "против" по всем показателям начал расти с избранием нового президента.

Многие считают, что избрание на пост главы государства неопределенного лица, которое даже не скрывало своих планов "просто прекратить стрелять", свидетельствует о том, что украинцы готовы к уступкам в вопросах мира. Некоторые считают, что противоречивые речи Зеленского являются способом президентской команды удержать аморфный электорат. Вот только есть манипуляция, а есть реальность. Нельзя строить политический курс, исходя из несуществующих фактов. Тезис, что украинское общество устало от войны, - это манипуляция и обман, навязанный пропагандистами.

Проблема Зеленского заключается в том, что он одновременно обречен на непопулярные экономические шаги и на то, чтобы примкнуть к одной из двух субъектных групп. Пророссийской или проукраинской. Остаться избранником аполитичного обывателя не получится. Невозможно опереться на воздух. Есть реальность, отменить которую не может ни он, ни падкий на обещания избиратель. Украина больше не может проживать наследство СССР. Долги, которые нужно отдавать, и отмирание целых отраслей архаичной экономики - это реальность, которая ожидает всех нас. Процесс можно смягчить, если прекратить суетиться между советским прошлым и рыночным будущим. А можно ухудшить, если удариться в исполнение популистских обещаний. Удовлетворить меркантильные ожидания избирателей все равно не удастся. Даже если сдать России все национальные маркеры.

Так в чем же дело? Почему избиратели выбирают тех, кто продвигает неприемлемые для них тезисы "болезненных компромиссов"? Ведь оговорки о русском языке, вере, культуре, истории и территориях, которые нужно вынести за скобки, - все это было во время избирательной кампании. Никто и не думал прятаться.

То, что президент не видит угрозы в пересмотре национальной культурной и языковой политики, - само по себе проблема. Но то, что он, понимая, что для поддержания существующего уровня ему придется продолжать реформы, не видит связи между завышенными экономическими ожиданиями и равнодушием к вопросам национальной политики - это основа для катастрофы.

Дело в том, что большинство украинцев уверены, что "дружба" принесет им личную пользу. Поднимутся зарплаты, пенсии, заработают заводы, олигархи перестанут наживаться на войне, а безумные миллиарды будут направлены на социальную сферу. Правда заключается в том, что на мучительный мир украинцы готовы, но только ради повышения собственного благосостояния. Это - обычный расчет. Также навязанный пропагандой. Тем не менее люди верят, что для повышения уровня жизни нужно прекратить войну. Что будет делать президент, когда при его каденции будут продолжать повышаться тарифы, интриговать олигархи, когда будут исчезать целые отрасли экономики? А что он будет рассказывать избирателям, когда выяснится, что за восстановление Донбасса надо платить? Можно, конечно, попробовать податься к Путину. Но у России нет денег, чтобы удовлетворить украинского избирателя, который надеется на чудо. Контрибуции же Москва точно выплачивать не будет. "В Украине же был гражданский конфликт. Вот и берите деньги у своих граждан". Когда конца бедности уже сегодня не наступит, обыватель быстро вспомнит, что всегда считал неприемлемыми уступки в вопросах национальной безопасности и примирение с врагом. И в который раз разочарованный радостно присоединится к тем, кто последовательно отстаивает национальные интересы. Язык - это именно то, что президент бедной и неспокойной страны должен охранять в первую очередь. Если он, конечно, живет в реальной Украине.