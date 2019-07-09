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Espreso.tvОбществоСобытие года: 50-летие высадки человека на Луну

Событие года: 50-летие высадки человека на Луну


фото: NASA
20 июля 1969 года человек впервые ступил на поверхность Луны. Этим "пионером" стал Нил Армстронг, один из пилотов американского космического корабля "Аполлон-11", который сказал знаковую фразу: "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества". И это транслировалось в прямом эфире по всему миру по радио и телевидению, и это могли наблюдать более чем 500 млн человек.

Бесконечность - не предел

Событие действительно беспрецедентная. Ему предшествовали 9 лунных миссий, которых постигла неудача. Курьезных моментов тоже было немало: так, решение NASA о том, кто же первым ступит на поверхность Луны, было непростым - на это также претендовал коллега Армстронга, полковник Олдрин. После возникла теория "лунного заговора", как утверждала, что на самом деле высадка на Луну была инсценирована, а фото- и видеосъемки - сфальсифицированы. В частности, этому была посвящена книга американца Билла Кейсинг "Мы никогда не были на Луне" (1976). Однако недавно NASA обнародовало четкое фото места посадки "Аполлона-11", сделанное камерой с борта лунного орбитального аппарата (The Lunar Reconnaissance Orbiter Camera - LROC), что доказывает: высадка на спутник Земли таки имела место. К тому же фото «оживили», использовав всю имеющуюся информацию (записи переговоров, кадры фото- и видеосъемки), сделав его интерактивным. Сейчас оно доступно для всех желающих на портале LROC.
И хотя впоследствии программы исследования Луны с помощью космических аппаратов были свернуты, в начале XXI века Китай выразил готовность продолжить их, что дало старт новой космической гонке. О планах будущих экспедиций уже заявили Россия, Индия, Япония. И, конечно, США - глава NASA Джим Брайденстайн в ноябре 2018 сообщил: "США возвращаются на Луну, и мы сделаем это раньше, чем вы думаете!". Поэтому дальше будет. А пока весь мир готовится к празднованию 50-летия высадки человека на Луну, события, которое оказало огромное влияние на популярную культуру, кино, литературу и многое другое.

Монеты, марки, часы, игрушки

Отлив юбилейных монет в честь какого знаменательного события - распространенная мировая практика. Такие, конечно, напечатал, монетный двор США. Выпуклая сторона монеты выполнена в форме шлема астронавта, а ее дизайн воспроизводит знаковое фото Эдвина Олдрина: впереди - посадочный модуль корабля «Аполлон-11", на фоне - астронавт Нил Армстронг. Вогнутая сторона изображает отражение ботинка в лунном грунте. Средства, вырученные от продажи монет, пойдут в Фонд памяти астронавтов и на финансирование выставки "Цель - Луна" в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне, который откроется в 2022 году.
Золотую памятную монету, посвященную высадке на Луну, также выпустил и монетный двор Австралии, серебряную - национальный банк Швейцарии.



"Лунные" марки тоже есть - их выпустила почта США: две из разряда безноминальних ( «вечных»). Одна из них представляет собой легендарное фото Базза Олдрина в скафандре на поверхности Луны, сделанное Нилом Армстронгом, другая - фото лунного диска с желтой точкой, что обозначает место посадки модуля.
Появился и часы в честь юбилея - от знаменитого швейцарского бренда Omega. Он перевипустил модель Speedmaster Moonwatch, которая побывала тогда в космосе - в обоих астронавтов "Аполлон-11" на запястье были именно такие. Для этого часовой бренд должен был пройти около 11 тестов, и только Omega справилась с заданием. Это наследие до сих пор вдохновляет мастеров бренда, и сегодня модель с легендарным дизайном также готова к новым свершениям как на Земле, так и за ее пределами. Лимитированная серия Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Moonshine Gold Limited Edition вышла в количестве всего 1014 экземпляров и в новом материале - золотые Moonshine. Его оттенок немного холоднее обычного желтого, плюс благодаря новому сплаву оно долговечнее и устойчивее к повреждениям.

К празднованию присоединилось и Lego, выпустив новый набор космических кораблей, разработанных совместно с NASA. Он является расширенной версией модели 2003 года и содержит детали, соответствующие реальной посадочной платформе, а также основу,  которая напоминает поверхность Луны для точного отображения спуска собранного аппарата. Кстати, это уже не первое сотрудничество Lego с NASA - в 2017-м они выпустили ракетный комплект Saturn V, которая включает миниатюрный модуль Apollo, масштабируемый с массивной ракеты высотой в метр.

Кино, книги, выставки, фестивали
С 19 июля в США начнутся праздничные мероприятия по случаю исторического события, но уже сегодня происходит немало интересного. С полным списком предлагаемых событий можно ознакомиться на сайте NASA . Впрочем, и в Европе есть чем заняться.

Фильмы. 11 июля британский канал ITV представит документальный фильм "День, когда мы шли на Луну" (режиссер Джон Мулсон), который рассказывает историю миссии «Аполлон-11» и включает интервью с ключевыми фигурами, например, астронавтом Майклом Коллинзом.
В июле в кинотеатрах Европы выйдет фильм "Аполлон-11" (премьера в США состоялась еще в январе, режиссер Тодд Дуглас Миллер). Он полностью состоит из оригинальных кадров - для этого его команда обработала 11 000 часов неопубликованного аудио- и видеоматериала в партнерстве с NASA и Национальным архивом. Также в июле выйдет и фильм «Армстронг» (режиссер Дэвид Фейрхед), что документирует жизнь легендарного астронавта, озвученного голосом Харрисона Форда.
Кроме того, специальную серию подкастов, посвященную 50-летию посадки "Аполлон-11", подготовила BBC. Они доступны для скачивания на сайте и посмотреть их может каждый. Первый эпизод "13 минут до Луны" подробно описывает заключительную фазу спуска космического корабля на поверхность Луны, а также месяцы и годы подготовки, предшествующих этому. Значительный вклад в создание подкастов внесли астронавты "Аполлона", которые еще живы - Чарли Дьюк, Джим Ловелл, Майкл Коллинз и другие. Планируется, что новый подкаст будет выходить по понедельникам, а кульминацией станет финальный сюжет, приуроченный к 20 июля, годовщины высадки «Аполлона-11".



Книги. Новинка по теме - «Лунная пыль: в поисках людей, которые упали на землю» Эндрю Смита (издательство Bloomsbury), посвященная 12 астронавтам, которые шли на поверхность Луны, и включает интервью с девятью из них (теми, кто еще живы). А также "Достижения Луны", автобиография математика NASA Кэтрин Джонсон, кстати, афроамериканки, (издательство Atheneum Books), занимавшейся разработкой «Аполлона-11". И, наконец, «Аполлон-11: внутренняя история» Дэвида Уайтхаус (издательство Icon Books), повествующий о космической гонке и самую лунную миссию. Книга основана на отчетах экипажа, инженеров, чиновников NASA, а также умах политиков - американских и советских.

Фотоальбомы. "Архив NASA: 60 лет в космосе" (издательство Taschen) со знаковыми фото (всего 400 фото 60 лет истории) и "Аполлон VII-XVII" (издательство teNeues), который выпущен ограниченным тиражом в 3000 экземпляров и содержит 225 широкоформатных снимков из архивов NASA и эссе Уолта Каннингема, астронавта первой пилотируемой версии "Аполлон-7".

Выставки. Summer of Space (Лондон, Музей науки, в сентябре 2019), в рамках которой будет представлен ряд интерактивных показов: "Аполлон-11: первые шаги", 48-минутное кинематографическое воспроизведение реальной посадки на Луну; Space Descent VR, опыт виртуальной реальности с британским астронавтом Тимом Пиком.

La Lune. Du voyage réel aux voyages imaginaires (Париж, Гран Пале до 22 июля) - содержит более 190 художественных и научных экспонатов разных времен, которые посвященных Луне и изображают его как в реалистическом, так и в романтическом виде. Среди них - работы Марка Шагала, Мана Рэя, Франсуа Морелли, Хуана Миро, Огюста Родена, Феликса Валлоттон и других.
Fly to the moon (Зальцбург, Музей современного искусства, 20 июля - 3 ноября) знакомит с историей исследования Луны со времен Галилео Галилея и изобретения первого телескопа. От гравюр к мультимедийным инсталляций - здесь есть все.

Фестивали. Ежегодный Bluedot (Чешир, Великобритания, обсерватория Jodrell Bank, 18-21 июля), интересный концертами Hot Chip, Kraftwerk, New Order и Jarvis Cocker. Кроме космических музыкальных шоу в павильонах Space и Luminarium будут проходить лекции и работать интерактивные дисплеи, позволяющие наблюдать за звездами и путешествовать по галактикам.

Пятый Starmus (Дюбендорф, Швейцария, концертный зал Samsung Hall, 24-29 июня), в этом году полностью посвященный полувековому юбилею высадки человека на Луну и отличается поистине звездным составом: две дюжины нобелевских лауреатов, семь астронавтов миссии "Аполлон", рок и поп-музыканты мирового масштаба. Кстати, сам фестиваль всегда отличался определенной science-направленностью - и приверженностью недавно умершего гения Стивена Хокинга. От его имени Starmus продолжает поддерживать тех, кто внес особый вклад в науку и искусство - так, на этот раз награды были вручены Маск и Тодду Дугласу Миллеру, продюсеру и режиссеру фильма "Аполлон-11". Показ фильма, конечно, тоже был в программе фестиваля.

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