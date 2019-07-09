"Новые лица" в политике: почему невозможно обновиться омоложением

10 июля, 2019, 11:57

Страна грезит новыми лицами в политике уже лет так 15 минимум. На каждых новых выборах социологи говорят об огромном запросе на "новую третью силу", которая должна состоять из "молодых и чистых лиц"

Сколько политиков сорвали свой куш на отработке этой темы - не счесть. Правда, реально новыми лицами они в абсолютном своем большинстве, конечно, не стали. Но с упорством, явно достойным более адекватного использования, украинский массовый избиратель на последних президентских и грядущих внеочередных парламентских снова хочет "нового". И снова ставит в своем воображении знак "=" между понятием "новый" и "молодой".

Лифты и подъезды большинства домов во всех украинских городах забиты листовками, где едва ли не главной из добродетелей кандидатов является возраст. Так и пишут в графе достижений или иных вещей, которые должны привлечь избирателя, - 25 лет. Кажется, тенденция к тому, чтобы считать всех молодых новыми лицами в политике, достигла своего апогея. Давайте попробуем разобраться, правда ли любого молодого человека следует считать новым лицом и спасет ли 25-летняя молодежь Украину.

С точки зрения автора этих строк, ответ на все эти вопросы является единодушным - конечно, нет. Сначала аргумент демографически-социологический. Если считать нынешней молодежью людей в возрасте где-то от 20 максимум до 30 лет - а именно так у нас воспринимают это слово, то стоит учитывать, что этой молодежи просто мало. Да, потому что это - люди 1990-х годов рождения, когда совершенно закономерно в Украине регистрировался огромный спад рождаемости. Если еще проще, людей 90-х годов рождения очень мало. Особенно по сравнению с большим поколением 1980-х годов рождения, которое вскоре будет определять общественный запрос в стране, и бэби-бумерским поколением 2000-х, которое это сделает лет через 15.

Однако это такое, не будем играть в цифры и статистику. Теперь перейдем к социопсихологии. Как утверждают опросы общественного мнения и реалии, украинцы - крайне эйджистская нация. Причем абсолютно безосновательно эйджистская. То есть, у нас является нормой считать человека в 50 лет отработанным материалам. И почему в 50 - даже в 40-45 уже многим людям начинают говорить - ну, если бы вы были немного моложе... Все это - следствие ложного представления о том, что только, мол, молодежь является реально продуктивной и может быть мотором общественного движения. Тот факт, что все в реальности с точностью до наоборот - именно поколение возрастом 40-55 является главным двигателем общественного движения, именно оно определяет общественный тренд и вообще является наиболее эффективным из-за сплава возможностей, социальных связей и еще хорошего физического состояния, никого не волнует. Большинство украинцев продолжает жить в парадигме - только если у тебя в паспорте не более 30, ты можешь считаться мессией и надеждой. А если хоть немного не молод - это все, твое место на свалке.

Откуда происходит этот неадекватный культ молодости, особенно на фоне развитых обществ, где наоборот, пропагандируется, что каждый возраст по-своему продуктивен, сказать однозначно трудно. Скорее всего, это отголосок еще советского тоталитарно-сталинского культа молодости. Ведь советская власть именно в молодежи видела своего главного союзника, потому что этой доверчивой молодежи, которая не видела другой жизни, проще было вложить в голову коммунистические лозунги и заразить ее энтузиазмом. Плюс культ всех этих павликов морозовых и зой космодемьянских, которые должны были вбивать в головы советским людям, если до 20 не совершил подвиг и не умер за родную социалистическую родину, то потом тебе будет "мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Как бы там ни было, украинское общество во многом продолжает, может и бессознательно, но считать молодость главным рецептом успеха. И ожидать мессию именно из молодых людей.

А теперь переходим уже к нынешним предвыборным реалиям. Тренд на обновление и новые лица набрал в последние месяцы просто-таки гротескных форм. Все политические силы поделились ровно на 2 категории. Первая - это те, кто наперегонки спешит обновить все и вся "новыми", прежде всего молодыми лицами. И здесь, конечно, лидирует партия "Слуга народа" нынешнего президента. Где в своем желании показать новое набрали в список и на мажоритарные округа полных ноунейм, зато молодых. Хрестоматийным примером такого подхода является, например, двести шестнадцатый округ в Киеве, где приписан автор этих строк. Просто представьте, что от партии Зеленского в этом округе зарегистрирован человек (некая госпожа Забуранная), по которой гугл не находит и нескольких нормальных ссылок. Зато выдает вот такую информацию (фото - Забуранная). Собственно, почти все политические журналисты и эксперты говорят о том, что принцип формирования партии Зеленского почти со 100% вероятностью приведет к достаточно низкому профессиональному качеству будущей фракции президента в новой Раде.

В своем маниакальном желании обновиться омоложением почти все украинские партии выплескивают с водой ребенка. Ведь найти профессиональных и умных политиков в юном возрасте почти нереально. Они просто физически не успевают сформироваться. В этом смысле довольно глупо себя ведет партия Святослава Вакарчука, которая в своем стремлении полного молодого обновления отрезала устами своего лидера "всех бывших депутатов" от своего списка. Чем не допустила до десятка вполне адекватных и еще даже молодых по возрасту депутатов из нынешней Рады, которые могли бы существенно усилить партийные позиции "Голоса". Однако опять пресловутое стремление обновления омоложением взяло верх над здравым смыслом.

Нельзя не вспомнить о второй категории партий, которые пошли путем с точностью до наоборот. Мол, если все хотят обновления и омоложения, то мы, наоборот, показательно сделаем ставку на старые кадры. Прежде всего, здесь речь идет о партии "Сила и честь" экс-главы СБУ времен Кучмы Игоря Смешко. Который вообще, кажется, в свой список решил не брать людей моложе 50 лет. Смешковцы посылают четкий месседж - мы против обновления, мы - оазис для всех старых проверенных кадров. Почти так же поступила российская 5-я колонна в виде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука-Левочкина-Фирташа-Рабиновича. Где из молодых - только люди скандального киевского застройщика Вадима Столара, который, по слухам, купил места в списке по квоте Вадима Рабиновича. Ну, здесь хотя бы понятно, что в своей ставке на пророссийски-просоветскую аудиторию молодых сильно не наберешься.

Украинскому избирателю стоит наконец понять, что возраст сам по себе абсолютно ничего не решает и не гарантирует. Молодость в политике, наоборот, чаще всего говорит о несамостоятельности и зависимости кандидата, который не имеет ни соответствующих знаний, ни связей, ни понимания системы, ни средств на свое продвижение. Тем более - профессионального бэкграунда в плане даже политики, не говоря уже о каких-то других профессиях. Конечно, есть свои исключения и истории успеха типа Максима Нефедова, уже экс-первого заместителя министра экономики и автора проекта "Прозрачно", новоназначенного главы таможни. Который все это достиг в чуть более 30 лет. Однако в большинстве случаев молодость в украинских реалиях означает неготовность к серьезной работе. И наоборот - готовность стать флюгером и ориентироваться на сильных мира сего по их правилам. Поэтому попытки украинских партий запечатлеть в сознании украинских же избирателей равенство понятий "новый" и "молодой" ни к чему эффективному не приведет. Новый может быть любого возраста - вопрос в его профессионализме и порядочности. Что ж, у украинцев осталось около 2 недель, чтобы наконец это понять.