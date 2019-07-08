Виталий Портников: Украинцы попались в московский капкан

8 июля, 2019, 12:00

Портников Виталий

Можно, конечно, утверждать - и не без основания - что проведение одним из пропагандистских пророссийских телеканалов телемоста с патентованными лжецами с российского государственного телевидения - акция, которая давно готовилась

Однако важно понять сам смысл этой акции, ее главную цель. Что важно - провести телемост или получить реакцию на его проведение?

В 2014 году, когда российские оккупанты после аннексии Крыма открыли второй фронт на Донбассе, в Кремле это называли просто: лить бензинчик. Всюду, где это можно делать. Тогда, благодаря беспрецедентному мужеству украинского народа, самоотверженности наших вооружённых сил и разумной реакции руководства страны пожары удалось погасить. Но сама тактика никуда не исчезла. Я бы даже сказал - она превратилась в стратегию. Поджигать всюду, где только можно. Провоцировать реакцию активной части населения. Возвращение фигур из прошлого. Судебные решения. Покупка телеканалов. Высказывания высокопоставленных чиновников. Телемост с Москвой. Это только начало. Пожар будет разгораться и разгораться, хаос будет множиться. Ситуация станет в еще большей степени неуправляемой, когда появится новый парламент и станет принимать решения, направленные на "выполнение Минских соглашений" или на удовлетворение олигархических интересов. Людей важно довести до радикализма, до озлобления, столкнуть лбами, устроить столкновения участников протестных акций с правоохранителями. Вызвать взрыв возмущения. Добиться полной неуправляемости страны. При этом, конечно же, "лить бензинчик" будут и в центре страны, и на востоке - чтобы обозлить сторонников «примирения с Россией», обеспечить отделение от Украины новых и новых регионов страны.

Избрание президентом страны неопытного шоумена, который вообще не понимает, где он находится и какие силы против его страны задействованы - только часть этого зловещего плана по уничтожению Украины. Потому что руководства, которое способно понять, что происходит со страной, просто не существует. Есть случайные люди, уверенные, что политика - это шоу и разговоры о борьбе с коррупцией. И есть жадные олигархи, которые думают, как приумножить состояния на фоне всеобщей растерянности.

И есть украинцы, которые сами выбрали себе такую судьбу. Все эти разговоры о мотивах голосования, протесте против власти, "новых лицах" и прочая лабуда, которую на разные лады продолжают повторять пророссийские пропагандисты и просто городские сумасшедшие хороши для учебников истории. Всем же интересно знать, почему исчезли этруски или вестготты.

А для реальной нашей жизни важно понимать другое - украинский народ оказался в капкане у Владимира Путина и российских спецслужб. И вырваться из этого капкана он сможет только с кровью.