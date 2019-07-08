Борис Райтшустер Германия вас сдала. Медведчук скупает медиа. Люди, куда вы смотрите ?! Бейте в набат!

8 июля, 2019, 18:00

Антин Борковский

Немецкий журналист и писатель-советолог Борис Райтшустер в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о кулуарных переговорах между Германией и Кремлем за спиной Украины и поглощении Кремлем украинских СМИ

Все мировые средства массовой информации обсуждают причины дрожи Ангелы Меркель во время встречи с президентом Зеленским. Но на самом деле, я думаю, более важным является то, что кроется в подводной части этого визита. Мы понимаем, что против Украины сейчас идет так называемая быстрая игра. Возможно, прослеживаются те же молдавские сценарии, когда за спиной Украины пытаются договариваться о нашем будущем.

Для меня эта дрожь очень символична. Это произошло во время исполнения именно немецкого гимна, и это произошло именно тогда, когда приехал украинский президент. Я это воспринимаю довольно символично. Мне очень грустно, потому что мне кажется, что в Украине много людей считают, что Ангела Меркель является большим другом Украины, что она Украине помогает. Но она сдает Украину по всем правилам. На словах она часто что-то хорошо говорит. Но при этом я вспоминаю ее ГДРовское прошлое, знаете, говорить - это одно. А на деле, посмотрите, кто был главным двигателем того, чтобы не пускать Украину в НАТО? Если бы Ангела Меркель не была бы главным фактором ...

... во время Бухарестского саммита.

... да, то возможно бы и этой войны не было. Кто был главным фактором против того, чтобы Украине не дать оружие после нападения России? Это опять же была Ангела Меркель. Кто был в Минских договоренностях, которые, я считаю очень невыгодными для Украины? Посмотрите на Дебальцево. Керченский пролив - кто был главным фактором, чтобы не было дополнительных санкций? Этот Северный поток-2. Кто сейчас его главный двигатель, кроме русских? И если после всего этого думать, да нет, она белая и пушистая, она наша подруга - ну, я понимаю, очень этого хочется, и я тоже долго верил этим словам. Но дела идут в другую сторону. Единственное, что еще остается, - санкции. И то, мне уже многие говорят, "Борис, не обманывайте себя, без нее они были бы еще сильнее".

А какая мотивация у Ангелы Меркель так заигрывать с Кремлем? В свое время, вы сказали, что Кремль не угрожает Германии - он берет ее в соучастники.

Ангела Меркель была в коммунистическом Союзе молодежи, то есть, она - комсомолка, так сказать. И она всегда отличалась тем, что она свое мнение могла изменить буквально за считанные дни. Она отстаивала ядерную энергетику в Германии. Затем буквально через несколько дней действовала наоборот. Она выступала против брака для сексуальных меньшинств, для гомосексуалистов. Затем она это протолкнула. То есть, такой чисто комсомольский подход: поддерживать то, что выгодно, что поддерживает население. Население у нас после многих лет работы КГБ, резидентуры ГДРовской и ФСБ, утратило внешнеполитическую ориентацию. В общественном мнении господствующий "тезис", что Путин куда менее опасен американцев - с утра до вечера нам это внушают. Сейчас выступил какой-то известный дипломат и говорил, что Иран надежнее Америки. Война антиамериканизма - невероятная. "Россия - это большая надежда, Путин добрый". И Ангела Меркель это чувствует. Она чувствует, что у населения есть большой запрос на пропутинский курс на дружбу с Россией. И она всегда подстраивает свою политику под мнение общества. И под промышленность, конечно. Там сильное давление со стороны промышленников, что "надо дружить". Затем, не забывайте, Ангела Меркель, человек системный. Ее отец был коммунистическим священником - человеком, который из ФРГ сбежал в ГДР.

Из ФРГ бежал в ГДР? Я думаю, это едва ли не единственный такой случай в истории коммунистической ГДР.

Он был идейным коммунистом. Он строил этот социализм вместе с Грегором Гизи. Мы не знаем, возможно, она поддалась шантажу. Там очень много вопросов. Она во времена ГДР могла уехать в ФРГ. Но эти данные из архивов "Штази" потеряны. Ничего нету. И, знаете, я не хочу верить в плохое, но я хотел бы все же быть уверенным, что канцлер не может быть кем-нибудь шантажирована. Но все же есть определенные признаки - я не могу сказать больше - продолжающиеся попытки давить на нее этим прошлым.

Мы понимаем, что странные заявления различных немецких политиков свидетельствуют о том, что они готовы идти на уступки Кремлю. Речь идет о снятии санкций, и о том, чтобы отодвинуть Украину, скажем так, подальше от европейского забора.

Это абсолютный мейнстрим! Даже сейчас поехала делегация Бундестага в Москву. Председателем этой комиссии был человек из АfD ...

"Альтернатива для Германии".

"Альтернатива для Германии", правыильно. В делегации Грегор Гизи, который является иконой левых, бывший коммунист, с одиозным прошлым и по слухам очень сомнительными связями со "Штази". Представьте, это если бы у вас "Правый сектор" пошел вместе с коммунистами. Это наиболее противоположные друг другу силы. А здесь, в Москве, они все едины. Там еще и из демократов, и другие. Это такая большая коалиция из семи партий в Бундестаге. У пяти - сильные или слабые пропутинские позиции. У ХДС - партии Меркель - все сильнее и сильнее эти устремления. И считается, что "зеленые" - единственные антипутинские. Но это также иллюзия. В экономике есть такое понятие - недружественный захват компании. Я думаю, мы переживаем недружественный захват Германии политическими силами. И это влияние Кремля является уникальным. Я удивлен, что американцы так мало противодействуют.

Но продолжается не только попытка захвата Германии. Продолжается попытка захвата Украины. В чем вы видите, например, слабые места Зеленского?

Я думаю, для него это будет довольно трудно. И уже сейчас одна слабая сторона - это его связь с Коломойским. Там странные люди, которых он назначил. Недавно в своей программе "По-русски с немецким акцентом" был грузинский депутат Георгий Канделаки и он рассказывал об этом невероятном наращивании присутствия России в Грузии. И все, что он рассказывал, это страшно. Настолько там уже сейчас снова усилилось российское влияние вплоть до того, что прежние сторонники Саакашвили сидят в тюрьме, хотя Европейский Суд против этого. Там вдруг снова памятники Сталину ставят. Я думаю, это сценарий, которого Путин точно хочет для Украины. И он будет находить любую слабую точку. Я всегда критиковал Порошенко, то есть я абсолютно не являюсь человеком, который хотел бы "мочить" Зеленского, но я немного боюсь: он неопытен, мне очень не нравятся многие его назначений. И, конечно, Путин - это такой волк, такой опытный КГБист. А тут, знаете, "хороший парень - это не профессия". Конечно, хочется верить в чудо и в то, что Зеленский очень быстро учится. Но это очень опасная ситуация, как мы уже сейчас видим. И я думаю, Украине не надо расслабляться. Но я больше верю в Украину, чем в Германию, потому что вы знаете об опасности, вы уже на адреналине. Даже если Зеленский даст слабину, ваше общество не допустит этого. Потому что там люди сотнями, тысячами будут выходить.

Наше общество просто может своевременно не узнать об этих проблемах, потому что мы понимаем: международная дипломатия - это очень подлая вещь. Мы же помним, как в свое время целые страны продавались в обмен на эфемерный мир. И сейчас, насколько я понимаю, Германия тоже продолжает эту политику. А в роли предвоенной Польши может оказаться Украина. И все дипломаты нас будут забалтывать теми или иными положительными дипломатическими нотами. А по факту мы видим, что Россия через своих людей захватывает украинский теле- и радиопростор. Мы понимаем, что будут происходить те или иные договоренности между Европейским Союзом и Россией, без участия Украины. Хотя, возможно, Украина просто будет закрывать глаза. Народ узнает об этом слишком поздно.

К сожалению. Это очень печально. Но я считаю, что Германия вас уже сдала. К сожалению. Я думаю, что, если на кого-то и следует надеяться на Западе, то это Англия и Соединенные Штаты. Хотя многие считают, что Трамп близок к Путину, но пока в его политике это не столь заметно, то есть здесь все не черно-белое. И то, что вы можете об этом поздно узнать, в этом действительно есть опасность, поэтому вы должны быть очень внимательны. И даже то, что сейчас происходит в медиапространстве, это же во все колокола уже следует бить, это очень опасные явления. Насколько я знаю, уже Медведчук получает новые ресурсы. Но это - кум Путина! Люди, куда вы смотрите?! Тут к гадалке не надо ходить. Эти уши торчат уже повсеместно. И это должна быть большая тема в Украине! Это же недопустимо. И сейчас уже вы должны очень-очень внимательно смотреть. Потому что, если вы уже сейчас, не будет особенно осторожны, тогда произойдет то, о чем вы говорите. Тогда вы уже поздно узнаете, и вдруг проснетесь в ситуации худшей, чем в России. Ну, российский гимн не будет слушать. Это будет как в Грузии - формально все будет запутанно, но вы услышите, что Путин не такой плохой, что все-таки надо дружить и Евразийский Союз более выгоден, чем Европейский. Я эту опасность вижу. Понимаете? Просто на глазах все меняется! И я поражен. Мы как "лошары", понимаете? Как маленькие дети, уселись играть в шахматы - ну, Каспаров - плохой пример, он антипутинский, - с Анатолием Карповым. И простые немцы этого не понимают. Но у вас чутья больше. У вас все же есть много людей, которые понимают, как думает Путин. Не засыпайте, не теряйте бдительность. Лучше лишний раз выйти на улицу и что-то делать, чем потом окунуться в это все. И я абсолютно разделяю ваши волнения.