От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают

4 июля, 2019, 08:47

Игорь Бондарь-Терещенко

Рассказ в этих книгах, которые подходят к нынешним жарким во всех смыслах временам, тянется с давних времен покорения Нового Света до нынешнего "завоевательного" времени

Поэтому опыт, изложенный в них, будет совсем не лишним, ведь территориально приключения продолжаются так же на всех широтах - от Перу до Украины и дальше вглубь нашей с вами геополитической истории - Львов, Харьков, Донецк ...

Эрик Вуяр. Конкістадори. - М .: Фабула, 2019

Этот исторический роман, который приближает к нам древние времена, повествует о захвате испанцами Перу. Главный герой с братьями отправляется с небольшим войском устанавливать власть испанского короля на новых землях. Они переживают болезни, нехватку еды, холод, преодолевают горы и тропические леса. Кучка самоуверенных чужаков стремится к золоту и власти. Что придется сделать, чтобы достичь этого? Достойно ли их вознаградят за испытания и принесенные кровавые жертвы? Завоевателей ждет сложный и опасный путь.

"Роман" Конкистадоры "изображает тот эпизод завоевания мира, который, на мой взгляд, напоминает ураган или вторжение конницы, - замечает автор. - В любом случае это - сплав золота и крови, известная и вульгарная эпопея, полная, как и все остальные, хитрости и коварных нападений. Этот эпизод посвящен завоеванию Перу Франсиско Писарро и уничтожению империи инков. Он раскрывает трагедию мира, в котором мы живем, на карте которого встретились Бог, золото и порох. Спускаясь по сухим склонам Кордильер в поисках Бога, испанские наемники принесли с собой первые порывы ледяного ветра прогресса, подувшего над пеплом империи ".

Владимир Гнатюк. Знадоби до галицько-руської демонології. - М .: Фолио, 2019

Автор этой книги "о чертовщине" был первым, кто вывел украинскую фольклористику на широкий путь европейской науки. И. Франко назвал его "феноменально счастливым собирателем всякого этнографического материала, с которым из наших предыдущих собирателей, видимо, не сравним ни один". На самом деле Владимир Гнатюк (1871-1926) - выдающийся фольклорист, этнограф, языковед, литературовед, историк, журналист, редактор, книгоиздатель, переводчик, член-корреспондент Петербургской АН (1902), академик АН Украины (1924), член Чешского научного общества ( 1905), Пражской и Венской Академии наук. О его поистине титанической научной работе свидетельствуют около 300 работ - монографий, статей, рецензий и тому подобного. В частности, в это издание вошли рассказы, собранные Владимиром Гнатюком и посвященные галицко-руской демонологии, из которых можно узнать о том, чем можно отпугнуть черта, о нечистом месте, как достать домового, об оборотнях и ведьмах, чародеях и знахарях, о нечистых деньгах и зарытык сокровищах и др.

Иван Монолатий. Від Донецька до Перемишля. - Ивано-Франковск: Лилея-НВ, 2019

В 1990-х годах вместе с независимостью в украинскую литературу пришло модное слово "геопоэтика", и каждый из регионов, избавившись от советско-союзного ига, смог продемонстрировать собственную культурную независимость. Так, на фоне серого официоза появились литературные школы многих литературных регионов с центром уже не в Киеве, как недавно в Москве, а в довольно неожиданных местах, где расцвела культурная жизнь - от Харькова до Ивано-Франковска, от Донецка до Одессы.

Подытожив опыт всех последующих "независимых" десятилетий, вслед за "Ostмодерном" автора этих строк, где было исследовано литературное творчество культурных регионов, автор уже этой книги рассматривает в этом контексте их центры - города, которые попали в творчество местных писателей. Запорожье ( "Сни неофіта" П. Вольвача) и Николаев ( "Там, де Південь" О. Ульяненко), Львов ( "Танго смерті" Ю.Винничука) и Ривне ( "Рівне/Ровно" А.Ирванца), Ивано-Франковск ( "Феликс Австрия" С.Андрухович) и Чертков ( "Капелюх, дактилі, сливы" В.Махна)

Элина Свенцицкая. Речі, що лишилися від дому. - Л .: Издательство Старого Лева, 2019

Свою прозу автор этого сборника пишет на русском, зато стихотворствует на украинском. Так что в данном случае это русская поэтика в "украинском" исполнении. Дело в том, что автор (дочь одного из основателей донецкой филологической школы, Михаила Гиршмана) занималась Серебряным веком, и это сказывается на протяжении почти всего сборника. Хотя, начинается все с Брюсова, который, как мало кто знает, писал стихи на "детские" темы, перенося метафизику "взрослых" - экзистенциализм, мистику, эзотерику - на "колыбельную" традицию народной песни. То же у Свенцицкой.

""А повітря наповнюють іграшки й тіні, / Ця — з ножем, інша — з бритвою, третя — без тями. / Вурдалаки похнюплені сплять на калині. / Що робити їм з нами?" Далее у автора обычно идет Цветаева с ее сплошными тире и другой "серебряновековой" пунктуацией несказаных эмоций и слов. "З головою — зі страшного холоду, / Із шиєю — з жахливого холоду, / Зі спиною — із жорсткого холоду, / З очима — з безмежного холоду, / З руками — з пекельного холоду, / Із тілом — з неозорого холоду". Ну, и без Есенина тоже не обошлось: "На покинутий дім / Обернуся в тривозі. / І лишився мені / Тільки стовп при дорозі".

Ирина Лобусова. Диббук с Градоначальницкой. - М .: Фолио, 2019

Очередной ретророман известного автора - это история Одессы 1929 года. По сюжету, в городе бесчинствует банда Алмазной - дерзкие, просто средь бела дня ограбления банков и состоятельных граждан, множество трупов... Город напуган. А настоящая Таня Алмазова, чьим именем прикрывается самозванка, возглавившая бандитов, думает, как это остановить.

Проводя собственное расследование, она узнает, что в еврейской мифологии существует понятие "диббук". Это злой дух, который преследует живых, вселяется в них. С помощью Володи Сосновского Таня должна этот миф разрушить. "Петренко потерял дар речи, когда Сосновский положил белый камень на его вдруг задрожавшую ладонь. Этот камень как две капли воды напоминали тот, что лежал у него в кармане - в картонной коробочке, завернутый в красную фланельку! Даже по форме эти два камня были абсолютно идентичны! Одна грань выпуклая, другая - срезанная ровно. На плоской стороне - засохшие остатки прозрачного клея, точно в таком же количестве, как и на камне Петренко ".