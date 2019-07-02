Зеленые еще не начали, а уже проигрывают. В войне с Путиным

2 июля, 2019, 11:51

Тема войны с Россией является ключевой для любого президента Украины

Такова наша политическая и социальная реальность, начиная с 2014 года. И не только потому, что во всех социальных опросах военные действия на Донбассе определяют как главную проблему подавляющее большинство граждан Украины. Но и потому, что вопросы внешней политики и национальной безопасности - это прямая ответственность главы государства, согласно действующей Конституции.

Поэтому мы все - кто с тревогой, а кто с надеждой - ждали сигналов с Банковой, позволяющих понять, так что же будет делать в вопросе войны новоизбранный президент Зеленский. К предвыборным обещаниям и заявлениям, думаю, никто из серьезных людей не мог отнестись серьезно. Ведь предвыборная риторика у настоящего слуги народа служит одной цели - получению голосов избирателей. Реальная же политика диктуется совсем другой логикой и резонами.

Так мы думали. Точнее, надеялись.

И вот с Банковой (пока что эта метонимия допустима в журналистских текстах) прозвучали долгожданные сигналы. Сначала истерика президента в отношении ноты МИД по поводу предложения РФ признать украинских моряков преступниками, которые нарушили российское законодательство о присоединении Крыма. Затем заявление главы Офиса президента Богдана о готовности предоставить Донбассу право "говорить по-русски" и тем самым ликвидировать причину войны.

Оба сигнала, честно говоря, шокирующие. Дело не в ссоре президента с министром, и даже не в приоритетах политики идентичности, которые демонстрирует новая власть. Самая большая беда в том, что президент и руководитель его патронажной службы позволили Путину залезть себе в голову. Руководство государства смотрит на войну российскими глазами, и это, конечно, может привести Украину только к поражению.

Нет, я далек от того, чтобы обвинять граждан Зеленского и Богдана в коллаборационизме или государственной измене. Думаю, что они по-своему любят Украину и хотят сделать для нее добро. Возможно даже, что их заявления и взгляды на ситуацию разделяют большинство избирателей, проголосовавших за нового президента в апреле и собираются поддержать его политическую силу в июле.

Но институт президента существует для того, чтобы он разрабатывал и реализовывал государственную политику, которая была бы компетентной, принципиальной и отвечала национальным интересам. А поражение в войне с Россией этим интересам не отвечает. Хотя не исключаю, что для значительной части избирателей Зе-команды это далеко не факт.

Итак, о сути дела. Почему заявления Зеленского и Богдана свидетельствуют об их готовности проиграть Путину?

Потому что в шахматной партии, которую так карикатурно изобразил в своем агитационном ролике Анатолий Гриценко , у каждого из игроков уже есть выработанная позиция и стратегия. Россия имеет стратегическую цель - ликвидацию украинской независимости (мат) и тактическую задачу - избавиться ответственности за Крым и Донбасс и максимально ослабить Украину условиями мира (шах). Украинская игра заключается в том, чтобы избежать выполнения российских условий и добиться мира в результате привлечения РФ к ответственности.

Понятно, что агрессор играет белыми, а мы защищаемся. Пока мы держимся благодаря пату в Минском переговорном процессе. Но время от времени приходится идти на размен фигур, особенно, когда шах и мат оказываются уже совсем близко. Как, например, во время блокады нашего азовского побережья. После захвата наших кораблей и заключения моряков в игру вступили фигуры совсем другого масштаба, которые, вероятно, без этого инцидента оставались бы в стороне и в дальнейшем.

До последнего времени эта игра Киеву удавалась. Патриоты кричали об измене, пятая колонна требовала мира ценой капитуляции. Но в украинском штабе фронт держали и движение фигур отслеживали.

Но вот в штабе что-то поменялось.

Реакция Зеленского на ноту МИД указывает на существование определенных договоренностей, которые были достигнуты (или, скорее, доведенны до его сведения) во время визитов в европейские столицы. Единодушие "старой Европы", особенно французской делегации в ПАСЕ, в вопросе возвращения РФ также свидетельствует о существовании определенного плана, согласованного на самом высоком политическом уровне. Речь шла, очевидно, о деэскалации конфликта, которая сегодня крайне необходима Парижу и Берлину и которую готов продать на определенных условиях Европе Путин.

План прост. Россия делает определенные жесты примирения: возвращает Украине моряков, позволяет разведение сторон в Станице Луганской, уменьшает интенсивность обстрелов, возможно, даже освобождает Сенцова (об этом когда-то просил Путина Макрон, если помните). Зато Европа возвращает РФ ее позиции в европейской политике и на европейских рынках и переводит украинский вопрос в разряд "отложенных проблем", так же, как в свое время молдавский, грузинский, сирийский и многие другие вопросы до путинского режима.

Но россияне играют как всегда - по-шулерски. Вместо освобождения моряков они решили реализовать очередную "многоходовочку", которая по форме - компромисс, а по сути - "чистое издевательство".

То, что в офисе президента Зеленского на этот план согласились и решили ему подыграть, это еще полбеды. Больше всего тревожит последняя фраза президента в его эмоциональном спиче, обращенная к Владимиру Путину: "Детей надо вернуть родителям".

Это означает, что нет на самом деле никакой российско-украинской войны, в этой войне нет солдат и стратегов, не существует никаких национальных интересов, и сама украинская государственность и ее атрибут территориальная целостность - это понарошку. Все эти скучные и стремные вещи придумали политики типа Порошенко, чтобы прикрывать свои барыжные интересы. На самом деле существуют только дети, родители, братские народы, которые хотят жить в мире и только и ждут, когда кто-то придет, скажет правду и "сделает их всех".

Этот нарратив не новый. Он лежал в основе предвыборной риторики Владимира Зеленского, а перед тем много лет утверждался юмористическими средствами "Квартала 95". Сегодня его активно продвигает пул политиков и медийщиков, объединенных вокруг политического проекта Левочкина-Рабиновича-Медведчука. Но то, что он сегодня транслируется как официальная позиция украинского государства, не может не пугать.

Это как раз тот образ Украины, который нужен Кремлю. Смешной хохол, который понимает только приземленные и материальные вещи, а потому знает свое место в мире высоких цивилизационных миссий, имперских амбиций и настоящих государственных интересов. Для всего этого есть Москва. Есть также Париж и Берлин. А еще где-то далеко Вашингтон. А Киева нет и не должно быть. Разве что о его существовании по приколу договорятся между собой Москва и названные выше субъекты мировой и европейской политики.

Вот, что на самом деле сказал Владимир Александрович Зеленский.

А почему он продолжает говорить такие вещи, находясь уже на посту президента Украины, показывает интервью руководителя его Офиса Андрея Богдана, данное главному редактору "РБК-Украина".

Кадровый дефолт, эмоциональная основа и спонтанный характер всех решений - это то, что признает сам главный представитель Зе-команды. А его пассаж о русском языке как ключе к примирению в Донбассе указывает на очевидную некомпетентность ближайшего окружения в тех вопросах, которые являются определяющими для полномочий президента в Украине.

Является ли этот диагноз смертельным? Нет, проблему могло бы решить привлечение в систему профессиональных и принципиальных людей, которые понимают, что происходит, и способны производить адекватные решения. Но для этого нужно, чтобы на Печерских холмах развеялся предвыборный угар и дурман российской пропаганды. И эйчары этого вместо нас не сделают.