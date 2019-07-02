Виталий Портников: Украинский язык - главный враг Путина

2 июля, 2019, 08:59

Портников Виталий

Главным врагом Путина, как и любого российского шовиниста, остаётся даже не украинский народ, а украинский язык

Без языка украинский народ превращается в фольклорное недоразумение, "хохлов", которые годятся только для того, чтобы отплясывать гопак перед "старшим братом" и лепить для него вареники с вишнями. Не случайно в Российской империи не существовало не только самих украинцев, но и прежде всего их языка, который считался смешным диалектом "настоящего", великорусского. Не случайно великий русский литературный критик Виссарион Белинский, чутко чувствовавший каждую строку в произведениях Александра Пушкина, упрекал Тараса Шевченко в том, что тот написал свой "Кобзарь" на "диалекте". И в самом деле - зачем мужичков с толку сбивать? Пусть Пушкина на «правильном» языке читают! Пушкин - наше все!

Для современных русских их все - не Пушкин, а Путин. И отступать в борьбе против украинского языка и культуры российский президент не намерен. Именно поэтому Россия уже вторично требует рассмотреть в Совете Безопасности ООН вопрос о Законе об украинском языке - мотивируя это тем, что закон 16 июля начинает действовать.

Казалось бы, какое значение имеет вопрос функционирования украинского языка для международного сообщества? Но для Кремля - определяющее. Это закон, который ставит под сомнение самое будущее империи Путина. Не будут украинцы говорить на своём языке - будет Российская империя. Вернутся они к родному языку - и она исчезнет, не сможет диктовать обширным регионам Украины свои правила выживания и конфронтации с цивилизованным миром. Вот почему для Кремля так важно, чтобы украинцы оставались русифицированными, чтобы в Украине была денационализированная власть, которая не сможет защитить интересы украинского народа и его языка, чтобы любая возможность возвратить украинцам их собственную цивилизацию подменялась суррогатами.

И в этом своём стремлении остановить развитие Украины Москва готова обратиться даже к помощи Совета Безопасности ООН.