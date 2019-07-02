Андрей Пионтковский: Можно арестовать Медведчука и поменять на всех украинских пленных

3 июля, 2019, 08:28

Антин Борковский

Знаковый российский политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон) в эфире программы телеканала "Еспресо" "Студия Запад с Антоном Борковским" о партии борьбы и партии капитуляции, поглощении украинского телепространства и приходе коллаборационистов в Верховную Раду

Украина переживает огромную политическую переустановку и есть опасения, что будет "переустановлено" очень много важных вещей, речь идет о том, что будет расколота санкционная позиция по отношению к России, как страны-агрессора, с участием определенных украинских политических элит.

В этом, безусловно, заключается замысел Кремля. Меня смущают некоторые высказывания нового президента Украины, особенно те, которые были сделаны в период предвыборной кампании. Порошенко проиграл выборы, потому что было недовольство действиями в экономической повестке дня, в борьбе с коррупцией. Это ему избиратели не простили и большинство голосовали против, в этом был прав этот коллективный Зеленский, который вел кампанию физического Зеленского, используя и концентрируясь на этих слабых местах Порошенко. Однако, эта компания подала себя как "партию мира" и обвиняла Порошенко и всю предыдущую власть в Украине, как "партию войны".

Это было совершенно несправедливо и просто предательски по отношению к Украине. Доходило до того, наиболее яркий пример, это брошенные Зеленским, на так называемых дебатах, обвинения Порошенко в том, что он якобы послал на смерть украинских моряков для того, чтобы отменить выборы. Этот тезис с удовольствием был подхвачен путинской пропагандой. Справедливости ради следует сказать, что вступив в должность, президент Зеленский во время своих иностранных визитов в целом повторял те же тезисы "партии сопротивления агрессии", которые являются тезисами Порошенко, даже, буквально использовал его тексты. Конечно, нет и не может быть в Украине ни одной "партии войны". Украина жертва военной агрессии. В Украине есть "партия сопротивления агрессии" и есть "партия капитуляции". Но, кстати, пока мы с вами разговариваем, телевизионное пространство в Украине поглощает Медведчук, который отражает взгляды меньшинства граждан Украины.

Мы видим как Украина стремительно проваливается в прокремлевские СМИ, и вскоре они уже не будут формировать часть политической повестки дня, они будут полностью формировать политическую повестку дня. А потом прикроют и последние несколько каналов. Мы знаем, чем это закончилось в России.

Абсолютно. Я уже говорил о том, что, видимо, немного подучив какие-то брифинги по внешней политике, президент Зеленский довольно правильно и точно защищал позицию Украины на внешнем уровне, но обращаю внимание на то, что за люди собираются в его окружении и в его партии. Люди продолжают ему верить и партия "Слуга народа" получит достаточно большое количество голосов. Я смотрел списки и, насколько я мог судить, там очень сомнительные люди, которые сотрудничали с Януковичем, с Медведчуком известным своими пророссийским настроениям. Это естественно, потому что за Зеленского голосовали совершенно разные люди. С тех 70 процентов, условно говоря, половина это - патриоты Украины, которые не могли простить Порошенко, как они считали во многом справедливо, его экономическую политику и политику борьбы с коррупцией. Но другая половина - это голосовали такие себе, я бы сказал, мягкие бойки и медведчуки.

За Порошенко голосовали настоящие патриоты Украины не потому, что Порошенко был идеальным в их глазах, они видели все его недостатки, однако главным считали его патриотическую позицию, защиту украинского суверенитета. Кстати, как человек, находящийся в Вашингтоне, в центре борьбы за поддержку Украины, я должен сказать, что уровень поддержки, который сейчас показывают США, исключительно высокий и он, скажем прямо, для тех обстоятельств в которых мы находимся, учитывая пророссийские симпатии человека, сидящего в Белом доме и те героические усилия, которые осуществляет Волкер и его команда, это также результат и огромной мобилизующей деятельности предыдущей администрации Украины.

Многие вещи президент Зеленский не сможет и не захочет себе позволить как ответственный политик, однако для этого найдутся люди, которые будут представлять те или иные пророссийские силы, и они вскоре окажутся в украинском парламенте. Если они попытаются сконструировать свое большинство, вот здесь всем будет уже, извините, не до смеха.

Да, это будет колоссальный парадокс украинской политики. Мы с вами уже говорили - капитулянтское меньшинство существует, но оно, пусть, 20-25 процентов, но не более, но, парадоксально, они могут получить большинство в Раде, такие тихие, незаметные люди в этом огромном болоте, которое сейчас составляют кандидаты партии "Слуга народа" и в котором сам Зеленский просто физически не может ориентироваться. Нужно время, чтобы в этом разобраться, но это серьезная угроза - приход капитулянтского меньшинства в большинство, особенно в момент почти полного доминирования телеканалов Медведчука. Порошенко часто упрекали, я чуть ли не в каждой вашей программе ставил простой вопрос: "Почему Медведчука до сих пор не арестовали?". Можно сделать это сегодня и поменять его на всех украинских пленных.

А как вы думаете, какой был бы feed-back со стороны Кремля, если бы подобное случилось?

А чем отношение Кремля может быть хуже чем оно есть сегодня? Я с исследовательским интересом много смотрю российских ток-шоу. Там безумная программа пропаганды ненависти к Украине, уничтожение украинского государства, унижение украинского народа. Хуже, чем кремлевская сволочь и ее пропагандисты, относиться к Украине просто невозможно. От дальнейшей агрессии их сдерживает только уровень украинской армии, которого не было весной 2014 года, а это значит, что агрессия будет очень дорого, в том числе и в жизнях военнослужащих, стоить Кремлю и, пока еще есть твердая поддержка Украины в США.

Я бы предложил сейчас то же, что предлагал в ночь подписания Минских договоренностей, когда мне было совершенно ясно, что это, в основном, невозможные к исполнению положения. Москва никогда, при живом Путине, не отдаст контроль над границей и никогда не уберет своих военных, которые контролируют все, что происходит в "Лугандонии". Если все клянутся в верности Минским соглашениям, то давайте выполним их первый параграф - разведение сторон, а опыт показал, что оно не реализуется, Москва всегда его срывает, потому что для нее это возможность давления на Украину, "Лугандония" не нужна сама по себе, а только как механизм разрушения Украины, следует провести разведение сторон с международными миротворцами, чтобы ни один выстрел уже не раздавался на линии разграничения. Донецк вернется в Украину через несколько дней после смерти Путина, неважно физической или политической.

Сейчас нам бы очень хотелось избежать старой гэбэшной ловушки потому, что чекисты всегда, в первую очередь, занимались расколом политических элит, то есть расколом оппозиции или, например, формированием своей политической оппозиции. Мы понимаем, что есть определенные трудности между различными политическими партиями, но они могли хотя бы объединиться в том, чтобы выдвигать в мажоритарных округах одного, того или другого, согласованного кандидата.

Этот момент для Украины - момент острейшей угрозы для ее независимости и самого существования. Во-первых, "Слуга народа" - там очень сложно контролировать этот процесс и там будут и патриоты, и коллаборационисты. Его никто не контролирует, учитывая самого Зеленского или даже Коломойского и мы не можем влезать в этот процесс. Я считаю, что остальные партии, все, и среди них те, которые, к сожалению, не попадут в Раду, а их голоса будут потеряны, - это и Смешко, и Гриценко - должны договориться о координации в мажоритарных округах. Речь идет о всех партиях, кроме Оппозиционного блока и "Слуги народа".