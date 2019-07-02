Андрей Парубий: Уличные мероприятия начинаются, когда власть начинает идти по пути реванша

2 июля, 2019, 11:12

Антин Борковский

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о красных сигнальных ракетах, подготовке к федерализации и политическим чертям из прошлого

Андрей, в Украине имеет место так называемый институциональный кризис. "Взаимная борьба" между президентом Зеленским и министром иностранных дел Климкиным показала: далеко не все так просто и есть ощущение, что кризис будет углубляться.

Я убежден, это не начало, а продолжение институционального кризиса в Украине, и последние заявления новоизбранного президента Зеленского являются только продолжением противостояния между различными ветвями власти, между различными институтами. Особенно удручает, что это касается внешней политики. Можно много раз критиковать пять лет после Майдана и по сегодняшний день, но была одна очень важная вещь - во внешней политике все институты власти в Украине выступали одним фронтом. И мы сделали то, что казалось невозможным.

Мы смогли объединить все цивилизованные страны, в частности европейские страны и Соединенные Штаты, вокруг поддержки Украины. Введение санкций, продолжение и усиление санкций поначалу казалось фантастикой, но мы смогли все пять лет удерживать внешнюю политику в одном русле. И президент Порошенко, и парламент, и правительство, министерство иностранных дел действовали как одна слаженная команда, делая из невозможного возможное. Соглашение об ассоциации, безвиз, санкции против агрессора. И когда сегодня президент Украины выходит на публичную площадку и сначала критикует делегацию в ПАСЕ, делегацию украинского парламента, Верховной Рады Украины, которая те пять лет делала из невозможного возможное, защищая интересы Украины и удерживая украинские позиции в ПАСЕ, и когда президент критикует украинскую делегацию, то это не просто несправедливо, это невероятно ослабляет украинские позиции на внешнем направлении.

В решении ПАСЕ вина и многих европейских политиков, которые поставили интересы бизнеса выше ценностей, но это и большая внутренняя вина, потому что когда украинское руководство говорит, что "просто нужно перестать стрелять", что надо идти и договариваться с Путиным, тогда зарубежные партнеры говорят, "если президент страны не хочет противостоять России, то почему мы, наши государства и наши экономики должны противостоять России?".

Конечно, когда идет критика министра иностранных дел с публичной площадки, это существенно ослабляет наши внешнеполитические позиции.

Заявление Стефанчука о необходимости проведения изменений в Конституцию меня лично очень удивило. Возможно, вы знаете нечто большее?

Мы слышали отдельные идеи по этому поводу. В частности это - идея проведения двухпалатного парламента. Меня лично очень настораживают подобные идеи, потому что, как правило, двухпалатный парламент в тех государствах, которые имеют федеративное устройство, где верхняя палата - это представители территорий, федеральных образований, а нижняя - партийно-пропорциональная система. Меня настораживает, когда я слышу, что так называемым "ЛНР-ДНР" надо дать автономию и особый статус. Сейчас очень странные действия в отношении российского агрессора и в отношении российских войск. Для меня было большим удивлением и большой тревогой, когда пришел приказ покинуть украинские позиции в Станице Луганской. Вы знаете, я когда был секретарем СНБО, после окончания Майдана, я непосредственно занимался севером Луганщины и знаю, сколько было отдано усилий для того, чтобы освободить оккупированные территории. Я помню тот день, когда главнокомандующий Петр Порошенко дал приказ на контрнаступление, когда освобождали оккупированные города. Я неоднократно бывал в Станице Луганской и знаю, сколько положили жизней украинских ребят, чтобы освободить Станицу Луганскую и 80-кой львовской и добровольческими подразделениями "Айдара". Я знаю, как долго делались укрепления, чтобы сдерживать атаки противника, и когда пришел приказ оставить наши, годами создаваемые позиции по защите Станицы Луганской, то у командиров, которые тогда воевали, возникает один вопрос к нынешней властной команде, к команде президента Зеленского: "А вы освобождали эти города, чтобы давать приказ на их оставление украинскими войсками?". И, к сожалению, эти очень непонятные вещи, которые можно только эпизодически видеть и соединить в одно целое, они дают очень тревожное ощущение, тревожное ощущение, что это какой-то общий план и этот план может быть реализацией неукраинского сценария, он может быть реализацией того сценария, который, за в течение лет рисует для Украины Путин.

Порой доходит информация, что Путин уже договаривается с отдельными европейским лидерами за спиной у Украины для того, чтобы максимально ее ослабить, внедрить так называемую федерализацию, а затем заключить тот или иной формат мира, который был бы выгоден Путину и писался, конечно, по согласованию с Кремлем.

Напомню, в чем главный план. Это не просто федерализация, не просто особый статус для так называемых "ЛНР-ДНР", а статус с правом вето на внешнеполитический выбор Украины. Ключевая задача Путина - остановить путь Украины в НАТО и ЕС. Это - ключевой вопрос. Вы помните, при Януковиче, какая была ключевая задача? Нейтральный статус для Украины, для того чтобы наше государство не могло приобщиться к военному блоку НАТО, чтобы Украина была нейтральной.



Я хочу напомнить, что именно тогда, когда Украина была нейтральным государством по законодательству, именно тогда состоялась российская агрессия против Украины с оккупацией Крыма. Для них крайне важно сделать все, чтобы остановить путь Украины в ЕС и НАТО.

Есть несколько патриотических партий или партий, которые себя позиционируют как патриотические. Есть Петр Порошенко. Мы понимаем, что была или не была проведена работа над ошибками предыдущих лет. И мы понимаем, что все равно украинцы должны прежде объединиться и предлагать общую платформу, потому что это уже не шутки. Политический процесс заканчивается, и мы входим в процесс экстремальный. Как вы видите проблему по сплочению тех или иных политических сил, хотя бы создание согласованной сетки мажоритарщиков по стране, так как будут заводить, я не говорю "фарбованных лисов", будут заводить откровенных чертей, откровенных бесов по мажоритаркам по всей стране.

Когда мы говорим об ошибках, очевидно, можно говорить, где они и как состоялись. Я за тех пять лет после Майдана был секретарем СНБО, был главой Верховной Рады Украины. Я могу говорить о своих действиях и своих шагах, начиная от того, как мы проводили декоммунизацию, как мы проводили реформу образования, как мы, в конце концов, создавали через украинское законодательство украинская церковь, как мы вводили квоты на радио и телевидение. Я, наконец, помню, как мы принимали недавно Закон о языке. Я хочу здесь особо отметить Николая Княжицкого, который фактически приложил титанические усилия, чтобы этот закон стал реальностью, чтобы мы смогли получить Закон о языке. Вместе с тем, я напомню, вместе с тем парламентом мы ввели в Конституцию изменения, чтобы определить ЕС и НАТО ключевыми векторами внешней политики Украины. Я скажу откровенно, мне не за что стыдиться. Но я сегодня вижу, что, собственно, по ценностям национальной идентичности, которые я перечислил, по ним и идет сегодня самая большая атака.

Представлено в Конституционный суд теми "демонами из прошлого", о которых вы упоминали, представление, чтобы отменить Закон о языке, в Киеве суд принимает решение об отмене названий проспекта Бандеры и улицы Шухевича, попытка отменить Закон о декоммунизации. И это продолжается изо дня в день. Я вижу, как полным ходом, в очень короткие сроки силы реванша пытаются ликвидировать все эти достижения, которые мы получали в течение тех пяти лет.

Ну, происходит попытка так называемого политического блицкрига. Да? Но я надеюсь, может у вас есть так называемый план контрнаступления. Речь идет, например, о согласовании мажоритарных округов.

Нам, за последние месяцы, набросили такой тезис, что оказывается главное разделение в стране происходит между новыми и старыми. Это для меня стало очень странным фактором, потому что те пять лет, и, наконец, весь период Независимости у нас все время было одно разделение - это проукраинские политики, те, которые защищают Украину и украинский интерес, и антиукраинские политики, как это был Оппоблок, медведчуки, бойки, рабиновичи, мураевы, вилкулы, новинские. Вся та нечисть, которая препятствовала в принятии наших законов. Нам сегодня пытаются другую парадигму определить, собственно для того, чтобы расколоть украинский лагерь.

Я - историк, я вспоминаю события столетней давности, когда образовалось украинское государство, когда украинцы плечом к плечу стояли ради образовании украинского государства и совместной защиты от того же агрессора, что и сегодня - от Российской Федерации. Тогда нам закинули бациллу большевизма. Сказали, не там вы боретесь, ребята. Не с российской агрессией надо бороться, надо бороться между собой по классовому принципу, чтобы крестьяне подняли оружие не против агрессора, а начали бить...

истреблять своих...

Кулаков, буржуев. И, фактически, это противостояние внутри украинского лагеря между украинцами, оно в большой степени привело к поражению сто лет назад. Так же сегодня, нас пытаются между собой противопоставить. Поэтому всему украинскому лагеря следует понять, какие угрозы идут сегодня, понять и объединиться, потому что я, как глава Верховной Рады Украины, могу твердо сказать, все ключевые решения принимаются в высшем законодательном органе - Верховной Раде Украины. И, когда мы допустим, что в следующей Верховной Раде Украины будет так мощно представлена пятая колонна с теми демонами из прошлого, когда украинский лагерь будет в меньшинстве, нам будет очень трудно отстаивать украинские ценности, нам будет очень трудно объединять всех вокруг пути в НАТО и в ЕС. И, собственно, "Европейская Солидарность" - это объединение всех людей и новых политиков, и опытных политиков в одну большую команду, которая будет защищать украинский интерес. Это, собственно, в нашей команде идет Владимир Вятрович, это в нашей команде идет Виктория Сюмар - автор законов о квотах, в нашей команде идет Николай Княжицкий - соавтор Закона о языке, в нашей команде идет большое количество и профессионалов, и патриотов, которые смогут и будут способны защищать украинские интересы.

Для нас очень важно, чтобы мы смогли консолидировать и объединить все патриотические силы и накануне выборов, и после выборов, чтобы мы не растеряли свои голоса.

Эти патриотические силы пойдут вам на встречу? Потому что позиция Славика Вакарчука не всегда мне понятна, может она не всегда озвучивается, да? Часто украинские политики проходят острые углы и начинают рассказывать о том, что все было хорошо, все было правильно и все было честно. Но это, как правило, общие фразы.

Вы знаете, должны признать, что в ближайший период будут очень жесткие угрозы против ключевых ценностей. И там, в будущем составе Верховной Рады, нужно будет действовать жестко, защищая украинские интересы, когда пятая колонна будет пытаться ликвидировать эти достижения, нам надо будет стоять плечом к плечу всем, кто представляет украинский лагерь. Мы их не остановим танцами или песнями возле трибуны, их надо будет защищать высоким профессионализмом, высоким уровнем решимости и способности. Поэтому, я уверен, что все политические силы, в том числе и "Голос", которые будут в парламенте, могут совместно объединиться ради защиты украинских национальных интересов.

Я очень рассчитываю на то, что это будет объединение всех сил, и нам важно на выборах не рассеять свои голоса, нам очень важно на выборах, чтобы мы не распыляли голоса, давая тем политическим силам, которые, к сожалению, могут представлять украинский лагерь, но не имеют никакого шанса преодолеть барьер и войти в Верховную Раду Украины. Будет очень важно объединиться 21 июля всем, не только политическим силам, а всем украинцам для того, чтобы мы имели в Верховной Раде Украины широкое патриотическое представительство. И "Европейская Солидарность" здесь выступает как такой спецназ, где есть люди опытные, где есть люди знающие, где есть люди, которые не будут учиться год, два, как защищать, как строить, а уже имеют достаточный опыт для того, чтобы можно было внедрять программу и на пути в НАТО, и на пути в ЕС, и защитить эти завоевания, которые мы получили.

Когда мы говорим о старых и новых политиках, я все время вспоминаю своих побратимов в Верховной Раде Украины. Вот, например, мажоритарщик Михаил Боднар, сотник 10-й сотни Самообороны Майдана. Сразу после Майдана он ушел на фронт в составе батальона Национальной гвардии, был ранен возле Славянска, вернулся, стал народным депутатом Украины и показал блестящую работу в округе на Львовщине и, когда мне говорят, что это старые политики, для меня возникает большой знак, в какой момент бывшие члены Партии регионов, топ-менеджмент олигархов стали новыми политиками, а те украинские общественные деятели, которые прошли Майдан, которые защищали Украину, проливая свою кровь, показали себя эффективными политиками, в какой момент они стали старыми политиками?

Я могу привести другой пример. Николай Княжицкий - человек, который сделал невероятные вещи тех пять лет работы Верховной Рады Украины. В большой степени благодаря ему мы увидели украинские фильмы и увидели кардинальное увеличение финансирования для создания украинского кинематографа. Человек, который все эти годы работал системно и упорно над созданием масштабного Закона о языке, благодаря ему этот закон появился и был проголосован в Верховной Раде Украины, а нас хотят убедить, что такие люди - это, оказывается, уже старая политика. Я хочу подчеркнуть такие люди, как Николай Княжицкий, являются примером, как должен действовать депутат Верховной Рады Украины. Такие люди, как Княжицкий, являются образцом того, как должен действовать украинский народный депутат.

Мы понимаем, что используются правоохранительные органы, используются суды с инструментальной целью либо отмены, либо подвешивания определенных решений, в частности, Верховной Рады или местных советов. Так, например, как в деле о переименовании улиц Бандеры и Шухевича. С другой стороны, начали вызывать украинских политиков в правоохранительные органы. Дело Бирюкова или, например, дело, которое возбуждено против вас.

Решение по проспекту Бандеры и Шухевича обжаловано, Киевский городской совет на ближайшем заседании еще раз подтвердит это решение. И хочу сказать, что мы не позволим, чтобы проспект Бандеры и улица Шухевича в Киеве были переименованы. Также, я хочу поблагодарить украинских студентов, которые не позволили, чтобы решение о присвоении звания профессора юристу Януковича Портнова осталось в силе. Украинское общество сегодня иное, чем было до Майдана, и многие из тех попыток, которые сегодня пытаются внедрять силы реванша, мы будем останавливать. И я сказал им на сессии: "Земля под ними будет гореть". Мы этого не допустим и не позволим! Я уверен, что весь украинский лагерь сможет объединиться и в Верховной Раде, и на площадях, и на площадях украинских городов, чтобы этого не допустить. Вы правильно отметили, используется судебная система для того, чтобы поставить под сомнение многие решения, в частности Верховной Рады Украины. К сожалению, используется частично и правоохранительная система, и эти обыски, они идут не только против политиков, потому что против Бирюкова - это вопрос прежде всего против волонтеров. Когда мы с начала российской агрессии привозили в Украину возможными и невозможными способами бронежилеты, элементарное оборудования, особенно для украинских добровольцев, которые шли на фронт, мы делали это всеми способами. И я как тогдашний секретарь СНБО понимал, что в Украине просто физически не было бронежилетов, мы их скупали по всем уголкам Европы и завозили любыми способами в Украину, чтобы украинские воины, идя в бой, имели хотя бы элементарную защиту.

Я хорошо помню, когда выезжал первый добровольческий батальон Национальной Гвардии на передовую и у них не было даже бронежилетов. Мы тогда приложили все усилия. И когда сегодня, собственно, тех людей, со всех уголков Украины, которые помогали украинской армии сдержать то первое наступление, первую атаку, вызывают правоохранительные органы, чтобы исследовать законно или незаконно они завозили бронежилеты, это вызывает большое предостережение, это вызывает большой знак вопроса.

Ну, это уже красная сигнальная ракета полетела, я бы сказал.

Знаете, как Портнов подает на меня за Майдан, за организацию несанкционированных митингов, на меня как на коменданта Майдана. За события в Одессе, когда защитили Одессу от российских сепаратистов. Это не просто красные сигналы. Сейчас они находятся на таком подъеме, они уверены, что президентство Зеленского даст им зеленый путь для всех их идей. И фактически сейчас парламентские выборы будут тем днем и тем рубежом, на которых либо мы сможем объединиться плечом к плечу, чтобы показать, что не смогут нивелировать ни завоевания Майдана, ни нашу славную борьбу против российского агрессора, либо подобные настроения будут иметь еще большее развитие в Украине.

Зеленский не понимает этого? В свое время вы сделали такой недвусмысленный намек, напомнив о запахе горящих шин, но мы понимаем, что не в шинах дело. Общество у нас очень активное и очень раздраженное. Мы понимаем, что в стране несколько миллионов стволов оружия. Мы понимаем, что может начаться цепная реакция, которая может быть спровоцирована из Кремля, например. Мы понимаем, что уровень экзальтированности растет, Зеленский не понимает, что он сидит на пороховой бочке?

Мне трудно комментировать его действия, мне трудно комментировать действия его команды. Для меня просто есть много знаков вопросов.

Они не ищут каких-либо компромиссов, попыток говорить, хотя бы?

Когда нам предлагали новых людей, а он ставит главой администрации бывшего сотрудника администрации Януковича, юриста Коломойского Богдана, когда во главе списка "Слуги народа" идет человек, который был одним из руководителей "молодых регионов", мне трудно уяснить, какие настроения и убеждения в этой команде. Но много кадровых назначений по Луганску, где назначен депутат областного совета партии Регионов, того Луганского областного совета, который принял решение тогда о проведении референдума. И для меня это просто, как и для всех украинцев, является большими сигналами опасности. Вы правильно сказали, насколько украинское общество за те пять лет изменилось. Огромное количество людей, которые прошли войну, которые прошли фронт, живущих с огромным уровнем чувства справедливости, они в огромной готовности защищать национальные интересы. И, конечно, для Украины нужно сделать все возможное, чтобы не спровоцировать любые новые уличные мероприятия. Но когда начинаются уличные мероприятия? Когда власть начинает идти по пути реванша, когда власть начинает игнорировать мнения и позицию людей. Вспомните, с чего начался Майдан? С того, что отказались подписать соглашение об Ассоциации. И поэтому, для того чтобы не допустить подобных сценариев, нужно на уровне власти, в данном случае на уровне Верховной Рады Украины, не допустить даже теоретических возможностей для любых реваншистских настроений. И поэтому я возвращаюсь к тому же, с чего начинали. Очень важно, чтобы в Верховной Раде Украины было достаточное количество патриотических профессиональных людей, которые не позволят через решение ключевого органа высшего законодательного органа государства проводить любые реваншистские действия. И я уверен, что, собственно, от этого выбора 21 июля и будет зависеть, как будут разворачиваться события в государстве в последующие месяцы и в последующие годы.