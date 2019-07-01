Конституция как основное беззаконие

1 июля, 2019, 15:59

Теперь, когда схлынул девятый вал пустых официозных хвалебных слов от пустословов в фейсбуке и хайповых флешмобов от нового президента по поводу Конституции, стоит поговорить о том, о чем мало кто говорит

А именно - почему наш Основной закон так им и не стал. Наоборот, почему же так случилось, что вся его история является символом мелочных перетаскиваний одеяла на себя, прикрытых пышными словами и декларациями, за которыми ничего не стояло и не стоит. И, если поставить вопрос еще шире - почему же на 28-м году восстановления Независимости законы в Украине не работают, и почему именно Основной закон является этом лучшим доказательством.

Как Кучма с парламентом Конституцией воевал

Итак, если коротко пробежаться по истории украинской Конституции, то можно вспомнить, что Украина стала последней страной из всех постсоветских в плане принятия своего Основного закона. С первых дней существования восстановленной Украины вопрос Конституции встал ребром. Но почти сразу зашел в тупик. Тупик политической недальновидности, незаинтересованности и непонимание элитами важности этого документа. Ну, и конечно, нежеланием вообще украинского общества понимать важности основных рамок и красных границ, которые как раз и устанавливает подобный документ. Прекрасным свидетельством этого стал уже процесс ее принятия. Который, иногда так кажется, был вообще одним из эпизодов перманентной войны с парламентом тогдашнего президента Леонида Кучмы. И именно такую нагрузку, в первую очередь, имел.

Итак, первый проект Конституции был разработан рабочей группой Л. П. Юзькова еще осенью 1991 - в начале 1992 годов. После огромного количества обсуждений, круглых столов, экспертиз, на которых были сломаны все возможные копья, 5 июня 1992 он наконец был принят Конституционной комиссией и вынесен на рассмотрение Верховной Рады. 1 июля 1992 Верховная Рада приняла постановление о вынесении разработанного Конституционной комиссией проекта Конституции до 1 ноября 1992 года на всенародное обсуждение. Однако - никакого обсуждения не произошло. Как и до голосования не дошло дело у Верховной Рады первого созыва вообще.

Трудно сказать, что могло быть важнее для высшего законодательного органа нововоссозданному облику страны, чем принятие Основного закона, по которому новое государство должно было функционировать. Но факт остается фактом - первый парламент так больше никогда до конца своей каденции и не вернулся к этому вопросу. Чем создал огромные проблемы в формировании управленческого аппарата государства. Конечно, кто-то скажет, что нам, с позиции сегодняшнего дня, трудно понять те условия. Мол, когда все рушится, экономика летит в тартарары, деньги превращаются в туалетную бумагу, а над страной встает призрак голода - то тут уж не до коварства с юридической казуистикой. Тем более, на фоне вечного в Украине кризиса отношений между президентом и парламентом. Особенно, когда волей как всегда мудрого украинского избирателя в последнем большинство имели те, кто в существование Украины видел только средство сохранить свою власть. То есть, те же коммунисты и партийная номенклатура.

К вопросу Конституции вернулись уже за Верховной Рады второго созыва, с не менее трешовий сплавом коммунистов и социалистов с красными директорами, и также при президенте - Леонида Кучмы. Который, надо отдать ему должное, начал жестко педалировать необходимости принятия Основного закона. Ведь ответ на поставленный им же сакраментальный вопрос: "Скажите мне, что строить - и я это устрою», была явно невозможен без документа, который должен регулировать, по сути, все основные устои жизни общества и государственного аппарата. Это уже не говоря об обострении сепаратизма в Крыму. Ответом на который могло быть только принятие четкого Основного закона государства, который бы нормировал ситуацию.

24 ноября 1995 года Конституционная комиссия поддержала предложение Кучмы и образовала новую рабочую группу в составе четырех представителей Верховной Рады, четырех представителей президента и двух представителей органов правосудия для доработки конституционного проекта. Очередной проект, наработанный в нескольких вариантах рабочих групп, был вынесен на обсуждение Конституционной комиссии 12 марта 1996 года и опять же рекомендован к рассмотрению Верховной Радой. 20 марта проект Конституции был представлен на специальное заседание парламента. 2 апреля 1996 года Верховная Рада вынесла проект Конституции в повестку дня пленарных заседаний, а 17 апреля началось его рассмотрение.

4 апреля 1996 года 10 депутатских фракций (без социалистов и коммунистов) создали межфракционную депутатскую группу по разработке Конституции под руководством тогдашнего заместителя председателя партии "Народный Рух" Александра Лавриновича. Которая сразу оказалась под мощным прессом леваков. Которые хотели от нее всего и сразу. В конце концов, 5 мая 1996 была создана на ее основе Временная специальная комиссия по доработке проекта Конституции Украины. Правда, Лавринович на посту ее председателя, по требованию левого фронта, был заменен на Михаила Сироту.

Первое чтение проекта прошло более-менее нормально. А вот на второе - началась стандартная украинская парламентская история. Когда все пытались внести в текст суперважный документа свои "хотелки" и прихоти с наибольшим шумом вокруг. Для понимания, тогда был внесен на рассмотрение более 6000 поправок к тексту проекта закона. Ситуация вновь зашла в тупик. Тогда в наступление перешел Кучма.

26 июня 1996 года Совет национальной безопасности Украины и Совет регионов при президенте, с его подачи, выступили с резким осуждением любых дальнейших проволочек с принятием новой Конституции, "... поскольку такие проволочки усугубляют социально-экономическую ситуацию в государстве". Параллельно Кучма дал понять, что продолжение игрищ вокруг Конституции побуждает его к перевыборам Рады. Еще одним козырем тогдашнего президента стал указ о проведении всеукраинского референдума 25 сентября 1996 года по принятию новой Конституции. Мол, если вы саботируете - тот пусть народ решит направления. Как видим, референдум как средство давления на несговорчивый парламент - далеко не изобретение нынешнего президента Зеленского. Интересно, что тогда подействовало. Хотя и не сразу.

Политический кризис разрастался. Как оппозиция, так и определенные представители власти делали все, чтобы попиариться на теме, попроизносить декларации "за все хорошее", срывали процесс рассмотрения. Был наработан максимально затрудненный процесс рассмотрения статей Конституции. И все же, до конца июня Рада подошла к Рубикону - или принимать Конституцию, или идти на перевыборы. Как всегда в таких случаях, политическая целесообразность добавила депутатам работоспособности и переговороздатности. Накануне голосования было решено вести работу в режиме непрерывного заседания - до принятия документа. После суток бдения 28 июня около 9 утра голосами 315 народных депутатов Конституция таки было проголосована. Тогда в Украине устанавливалась президентско-парламентская республика. Правда, сказать, что процесс имплементации и выполнения положений этого документа были автоматическими легкими, конечно, нельзя.

Конституционные танцы с бубном

И буквально с первых дней начались игрища и попытки переписать текст под себя вокруг положений этой Конституции. Особенно - в области полномочий различных ветвей власти. Уже в начале второго своего президентского срока, в 2000 году, Леонид Кучма, который получил очередную супернелояльную к себе Раду, решил разобраться с этим непокорным органом раз и навсегда. И предложил вообще устроить двухпалатный парламент, почти убрать депутатскую неприкосновенность, дать возможность президенту распускать Раду в случае, если в течение месяца последняя не сформирует коалицию и вообще уменьшить количество депутатов до 300. Не просто предложил - вынес эти вопросы на всеукраинский референдум, на котором избиратели утвердительно ответили на все 4 вопроса. Правда, Рада заблокировала эти инициативы и так никогда и не внесла их в повестку дня.

И это при том, что Конституционный Суд признал двумя решениями законность и окончательность результатов этого референдума. Более того, КС установил, что результаты волеизъявления не требуют никаких согласований Верховной Радой и имеют силу закона. Правда, многие считали, что суд так решил под давлением тогдашнего президента. Однако, как видим, попрание сути Основного закона как главного регулятора жизни страны продолжилось. И о попытках переписать его текст, и относительно нежелания Рады внедрять в жизнь положения, за которые народ проголосовал.

Далее историю, думается, помнят все. В 2004 году, как вариант выхода из политического кризиса во время Помаранчевой революции, в угоду политической конъюнктуре был снова принесен Основной закон. В какой вносились очередные изменения, которые должны были забрать побольше полномочий у новоизбранного президента Виктора Ющенко, превратив Украину уже в парламентскую республику. Просуществовав в таком виде 6 лет, Конституция стала жертвой как только сменился президент.

Виктор Янукович пожелал себе возвращение полномочий Кучмы образца 1996 года. И руками своей юридической обслуги - Андрея Портнова и Сергея Кивалова - их и вернул. Конституционный Суд как всегда послушно выполнил политическую волю очередного обладателя Банковой. То, что определенные нужные себе изменения хотел продавить и следующий президент - Петр Порошенко - говорили многие эксперты и журналисты. Но - то ли не успел, то ли не хватило политической воли. Зато новоизбранный президент Зеленский и представители его команды постоянно говорят о необходимости очередных изменений в Конституцию. Будто под хорошим соусом - мол, из-за постоянных изменений у нас нет теперь четкого устоявшегося текста Основного закона. Поэтому его надо упорядочить, а также собрать таки новую Конституционную комиссию, которая еще раз тщательно пересмотрит весь текст и решит, где есть противоречия, где проблемные моменты, где прямые глупости - и вынесет предложения в Верховную Раду. Интересно, что судьба рацио в этом есть, безусловно. Вот только опыт всех предыдущих властей не дает слепо поверить в то, что новая команда руководствуется исключительно проблемами законности и юридической грамотности.

Ведь за 20 лет существования главного юридического документа страны мы имеем очень печальную ситуацию полной деградации самого понятия Конституции как фундаментального документа, содержащего основные и неизменные принципы существования украинского общественно-государственного механизма. Каждые несколько лет в Конституцию стараются не просто вносить правки - нет, по сути, изменять ее суть в своих интересах абсолютные все конфигурации власти в Украине. Каждая следующая власть, в угоду своим тактическим политическим интересам, подминает под себя то, что, по идее, наоборот должно обеспечивать принцип правового государства и правопреемства. Подобное отношение к высшему в юридическом табели о рангах документе, не в последнюю очередь и породило тот девятый вал правового нигилизма, который сейчас катится страной и полностью дезавуирует понятие "закон" и "законность".

Речь уже не идет даже о том, помогают украинские законы и Основной закон устанавливать справедливость. Речь идет о том, что украинские законы Конституции во главе - просто не эффективны и недееспособные в таком виде. В виде ужасного накопления различных документов и статей, которые нередко прямо противоречат друг другу и содержат положения, не имеют никакого отношения к общественному интересу или иной же заветной справедливости. Собственно, во многом, именно поэтому, эти законы используются не для того, чтобы их выполнять. А для того, чтобы различные слои полуфеодального государственного аппарата могли опираться на эти бумажки для собственного обогащения.

Соответственно, предложение юристов из команды президента Зеленского о необходимости перезапуска Конституции во многом верно давно назрело. Вот только никаких гарантий, что это не просто попытка очередной раз переписать под себя многострадальный документ, для очередного перетягивание политического одеяла на себя - нет. Поэтому что, учитывая, что новая администрация в нас мечтает референдумами как способом решения всех проблем, то, с точки зрения автора, тут как раз этим механизмом и можно воспользоваться. Например, вынести на референдум вопрос о необходимости принятия новой Конституции с максимально незыблемым текстом и состав Конституционной комиссии, которая выработает ее текст. Все остальное, учитывая печальные исторические прецеденты, будет восприниматься просто как очередная попытка очередного президента, с позволения сказать, начхать на документ, который, по идее, он должен уважать даже больше Пересопницкого Евангелие. На которое, напомню, опирается его правая рука во время инаугурации.