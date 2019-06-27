Виталий Портников: Это кадровый реванш из прошлого

27 июня, 2019, 11:53

Портников Виталий

Удивление общественности из-за кадровых назначений Владимира Зеленского – сейчас новая волна такого удивления возникла в связи с представлением глав областных администраций – можно понять

От нового президента, этого нового лица в украинской политике, ожидают новых кадров. А к власти сплошь и рядом возвращаются люди, которые находились на ответственных должностях до Майдана 2013-2014 годов – от главы президентской администрации до руководителей областей. Как же так?

А очень просто. Новые лица – это мантра для невежественного наивного избирателя, который просто не способен понять, что государством гораздо труднее руководить, чем подержанным автомобилем. Новым лицом может быть сам президент. Определенное количество новых лиц можно завести в парламент – чтобы они нажимали там на кнопки и делали вдохновенные лица во время телевизионных эфиров. Но для реального руководства государственными структурами необходимо иметь управленческие навыки. Кухарка не может управлять государством, она может быть лишь ширмой для тех, кто принимает решения.

Естественным образом сложилось так, что в нашей стране есть две управленческих элиты, которые сформированы во времена Леонида Кучмы – условная «помаранчевая» и условная «бело-голубая», элита Ющенко и элита Януковича, элита проукраинская и элита малороссийская. Понятно, что между ними есть огромное количество попутчиков и перебежчиков, понятно, что есть те, кто выступает в амплуа идеологических политиков, а есть те, кто выступает в амплуа технократов, но в целом границы лагерей давно очерчены не только идеологией, но и многолетними личными связями.

Поражение Петра Порошенко (и, кстати, не только одного его, но и Юлии Тимошенко, и других политиков национал-демократического лагеря) на президентских выборах означает простую вещь, которую избиратель может не понимать и не замечать, но которая от этого никуда не девается – смену управленцев одного лагеря управленцами другого, возвращение к власти элиты Януковича.

Просто не первого ее эшелона – первый эшелон либо в Москве, либо в «Оппозиционной платформе», либо в "Оппозиционном блоке". Но это – публичные политики. А мы говорим об управленцах.

Просто поставьте себя на место Зеленского. Кадры "Квартала" давно окончились, а ему нужно еще замещать десятки, сотни должностей. При этом управленцы, которые находятся рядом с ним, ранее тоже были частью «региональной» управленческой элиты, никого другого они просто не знают. Сам Зеленский ввиду специфики своей профессии и работы на олигархических телеканалах тоже знаком исключительно с представителями "бело-голубых". Если он когда-то сталкивался с представителями лагеря их конкурентов, то вряд ли мог с ними сблизиться ввиду совершенно непостижимой для него системы ценностей. Этих людей он привык высмеивать, а не назначать.

Поэтому да, победа Зеленского – это управленческий реванш второго эшелона бывшей «региональной» элиты, реванш приспособленцев, карьере большинства которых помешал Майдан. И их количество во власти будет увеличиваться с каждым днем, а после победы партии президента на парламентских выборах перейдет в устойчивую монополию.