Ждать или действовать? - 5 книг о будущем

28 июня, 2019, 10:45

Игорь Бондарь-Терещенко

Времени на размышления о том, как выжить в будущем, авторы этих книг не оставляют. Более того, обеспечить существование в будущем, как подсказывают нам, можно только вместе, а не отдельными "творческими" единицами

При этом нам советуют контролировать свои привычки, развивать не стабильные, а креативные проекты, не забывая, что без знаний о прошлом не бывает будущего.

Юхан Норберг. Прогресс. Десять причин с нетерпением ждать будущего. - М .: Фолио, 2019

Вопреки всем «невзгодам», которыми нас пугают СМИ, и которые, безусловно, имеют реальную основу (войны, беженцы, межгосударственные конфликты), автор этой книги предлагает с цифрами в руках взглянуть на и на «прекрасное прошлое», и на историю в целом. И достаточно взглянуть на названия разделов, чтобы понять, что прогресс, на котором настаивает автор - это же наглядное явление. Итак, "Еда", "Санитария", "Письменность" и "Продолжительность жизни" более чем убедительно докажут разницу между средневековым "вчера" и многомерным «сегодня». Не говоря уже о "Свободе" или "Права женщин", где можно узнать о прогрессе в социальной сфере жизни. Другое дело, что пользоваться всем этим после упомянутого «средневекового», а «социалистического» прошлого мы научимся только завтра, но это уже тема следующего разговора. Пока же нам предлагают почувствовать разницу, напоминая, что настоящий апокалипсис мы уже не раз пережили. "Некоторые считали это концом света, - пишет автор об эпидемии чумы. - В 1349 году ирландский монах записал события и завершил свой текст словами:" Я оставляю пергамент для продолжения работы в случае, если кто-то выживет в будущем, и какой-нибудь сын Адама сможет избежать этого мора и продолжить работу ". После этого текста есть примечание, написанная рукой писца:« На этом, кажется, автор умер ".

Ави Йориш. Пусть будут с вами инновации. Как израильская изобретательность спасает мир. - М .: Yakaboo Publishing, 2019

Автор этой книги, предприниматель и эксперт по Ближнему Востоку, рассказывает об изобретениях, которые улучшают жизнь миллиардов людей во всем мире, помогают кормить голодных, лечить больных, спасать жизни. Это истории об отваге и упорстве изобретателей в медицине и сельском хозяйстве, обороне и энергетике. Это истории страны, котораяв поисках решения для своих локальных вызовов и проблем, нашла решение, пригодились за тысячи километров от Израиля. Это и мобильные команды парамедиков, которые успевают туда, куда не успевает обычная «скорая», и система капельного орошения, и глубинное стимулирования мозга, и системы кибербезопасности. Автор объясняет, как работает специфическая израильская культура инноваций, в основе которой - религиозное убеждение, что хорошие евреи имеют направлять мир, tikkun olam. В современной интерпретации эти слова древней молитвы означают искать решения для сложных проблем в медицине, спасать окружающей среды и сохранять активную гражданскую позицию. Для героев и героинь этой книги - врачей, ученых, агрономов, ботаников, инженеров, иудеев, христиан и мусульман - «направлять мир» стало главной целью.

Алекса Клей, Кира Май Филлипс. Экономика бунтовщиков.- К .: # книголав, 2018

Оба автора этой книги - ведущая експертка по субкультурам и инновациям на обочине и специалист по социальным инновациям - продолжают развенчивать мифы Кремниевой долины. Оказывается, не все грандиозные идеи и предпринимательские изобретения родом из этой колонии интеллектуалов. Они приходят также из многолюдных улиц Шэньчжэня, из затопленных прибрежных городов Таиланда и даже из тюрем Сомали. Эта книга - об уникальных людях, которые двигают мир, однако остаются никому не известными. Это новаторы-мятежники: пираты, компьютерные хакеры, пранкстеры и бывшие лидеры уличных банд. В отличие от стандартных предпринимателей, они демонстрируют замечательную изобретательность, применяют першопроходные оригинальные методы и воплощают необычные, но производительные практики. Как же работают эти неизвестные мечтатели? Откуда черпают свои идеи и каким образом их реализуют? И как, в конце концов, мы можем использовать их опыт и знания для развития современной экономики?

Антонио Гарсия Мартинес. Хаос в Кремниевой долине. Стартапы, которые сломали систему. - М .: Наш Формат, 2018

Автор этой книги развенчивает миф о Кремниевой долине как об убежище интеллектуалов, показывая ее совсем с другой стороны. Для него не существует никаких авторитетов, поэтому этот веселый и дерзкий авантюрист рассказывает увлекательную историю, положив в ее основу собственный опыт. Кремниевая долина, по мнению Мартинеса - это зоопарк для обезьян хаоса, молодых бизнесменов технократов, не слишком обремененных моралью, число которых со временем будет неуклонно расти. Между тем венчурный капитал всегда готов обеспечить их бананами. Но сможет ли общество пережить их предпринимательскую активность и какой человеческой цене? В основу книги легла история запуска рекламной платформы AdGrok, которую автор создал вместе с двумя единомышленниками. Эта платформа автоматизировала процесс выбора ключевых слов. Они работали втроем в корпорацию Adchemy, но работа не приносила ни радости, ни доходов, и троица решила уволиться и найти деньги на стартап.

Георгий Почепцов. Управление будущим. - М .: Фолио, 2019

Автор этой книги, который писал на тему информационных войн, пропаганды, теории коммуникации, информационных и коммуникативных технологий. недаром считает, что страна, которая строит будущее, будет жить по своим правилам. Зато страна, которая не делает этого, будет жить по чужим, поскольку она будет строить будущее для кого-то другого. Для кого именно? Будущее всегда было интересно в первую очередь военным, мировым нефтяным и газовым компаниям и государствам в сфере энергетики. Но сегодня будущее повлияет на жизнь каждого, поскольку все будут зависимы от роботизации и развития искусственного интеллекта, поскольку исчезнет множество профессий. "Часто мы понимаем и чувствуем, что нас ожидает, - пишет автор, - но еще более часто мы реагируете на приход такого неожиданного будущего достаточно неадекватно. Мы отворачиваемся или замираем, надеясь, что злые ветры пронесутся мимо".