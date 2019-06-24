Виталий Портников: Это может быть сессия позора

24 июня, 2019, 11:47

Портников Виталий

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы может войти в историю этой организации как самая настоящая сессия позора – в том случае, если депутаты примут решение об отмене санкций против российской делегации

Официально это делается для возвращения россиян в зал заседаний и "продолжения диалога". Но в этих формулировках кроется главная ложь сторонников отмены санкций.

Россию из зала заседаний ПАСЕ никто никогда не изгонял. Санкции, которые были введены против российской делегации после оккупации Крыма и Донбасса, лишь ограничивают голосование россиян на ассамблее – но не мешают им участвовать в дискуссии и находиться в постоянном диалоге с коллегами. Россия сама отказалась от участия в работе ПАСЕ, сама перестала посылать делегации на сессии этой организации, сама перестала платить взносы в Совет Европы. У Москвы всегда было только одно требование – полная отмена санкций без каких-либо ответных уступок со стороны России. Именно такой ультиматум может быть принят на сессии ПАСЕ «ради диалога». И это будет не только позор, но и серьезное дипломатическое поражение Запада с непредсказуемыми последствиями – в том числе и для нашей страны. По сути, речь идет о начале сворачивания санкционной политики и примирения Запада и России за украинский счет.

О том, что вероятность такого развития событий весьма велика, стало ясно в ходе первого официального визита нового украинского президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин. Президент Франции Эммануэль Макрон впервые не стал публично скрывать желания своей страны предпринять шаги по возвращению России. Да, представители Франции и ранее голосовали за нужные для этого решения, но на столь высоком уровне поддержка капитулянтской политике еще не высказывалась. Это заявление Макрона – сигнал тем, кто готов к примирению с Путиным и «устал» от его войны с нашей страной. А ответное заявление Зеленского, который выступил против возвращение России в ПАСЕ – сигнал о том, что украинская внешняя политика остается неизменной.

Однако не стоит преуменьшать силу первого сигнала и преувеличивать значимость второго – по крайней мере, для депутатов, которые сегодня соберутся в Страсбурге.