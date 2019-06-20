Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна

20 июня, 2019, 11:01

Портников Виталий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил факт своей встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в японской Осаке

Как и ожидалось, встреча американского и российского президента состоится еще до возможного визита в Вашингтон нового украинского президента Владимира Зеленского, Таким образом, Зеленского, скорее всего, просто проинформируют о части договорённостей между Вашингтоном и Москвой - если, конечно, такие договоренности будут.

Стоит напомнить, что последняя встреча между американским и российским президентами была отменена по инициативе Трампа из-за кризиса в Керченском проливе. С того момента Владимир Путин не выполнил ни одного из условий, которые могли бы сделать эту встречу возможной, практически проигнорировал ультиматум Трампа. Именно поэтому можно сделать вывод, что встреча в Осаке сейчас нужна прежде всего самому американскому президенту. И вот почему.

Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании для переизбрания на второй срок. Несмотря на высокие шансы действующего президента, это переизбрание выглядит отнюдь не бесспорным. Трампу нужны успехи, как можно больше успехов. И во внешней политике в том числе.

При этом процесс денуклиаризации Корейского полуострова в тупике. Обнародование плана по урегулированию на Ближнем Востоке откладывается из-за политической неразберихи в Израиле. США близки к открытому столкновению с Ираном, власти которого начали демонстративно нарушать условия «ядерной сделки». Остаются сложными отношения США с Китаем, "торговая война" этих стран может привести к сокрушительному кризису в мировой экономике. И никакого продвижения в отношениях с Россией тоже нет.

Вопрос для Киева состоит в том, собирается ли Трамп включать Украину в пакет своих возможных договоренностей с Путиным или предпочтёт отложить урегулирование украинского кризиса на потом. Разговоры об «обмене» представляются несостоятельными с логической, как и с моральной точки зрения. «Меняться» Москве и Вашингтону просто нечем. У России нет достаточного влияния на Иран, чтобы заставить аятоллизм изменить свою позицию. В Венесуэле США просто не могут свергнуть Мадуро из-за слабости и разобщенности местной оппозиции и преданности силовых структур интересам диктатуры. Сирия разрушена. В Украине - неопытная и непредсказуемая власть, аффилированная с местными олигархами.

Поэтому единственное, о чем сейчас могут договориться Путин и Трамп - если захотят, конечно - так это о совместной деолигархизации Украины с последующим превращением территории нашей страны и соседней Молдовы в "буферную зону" между Россией и Западом. Учитывая опыт Молдовы, это теперь не такой уж фантастический вариант - хотя в нашей ситуации он может в будущем привести не столько к буферизации, сколько к расколу Украины и территориальным потерям на востоке.

Президенту Зеленскому, когда он прибудет в Вашингтон, смогут предложить прекращение войны на Донбассе (там перестанут стрелять), финансовую помощь и избавление от опекунов-олигархов путём их замены на опекунов из Белого дома, Кремля и Еврокомиссии. Вряд ли это тот вариант, от которого Зеленский сможет отказаться. Наступит мир (без возврата территорий), фиксация бедности и разделение страны на зоны внешнего влияния. Украинское руководство окончательно утратит свою субъектность в пользу Вашингтона и Москвы.

Главное, что может помешать такому сценарию осуществиться - так это неготовность Путина вообще обсуждать Украину, которую он продолжает воспринимать как часть своей собственной страны. Но если российский президент проявит хитрость и осторожность, он выиграет.