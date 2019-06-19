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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Расширение ЕС идет со скрипом

Виталий Портников: Расширение ЕС идет со скрипом

Страны – члены Европейского Союза не смогли достичь согласия относительно начала переговоров с Северной Македонией и Албанией о членстве в объединении

Европейская комиссия выступила с рекомендацией начать такие переговоры еще 30 мая и планировалось, что Совет Евросоюза одобрит такое решение на саммите 18 июня. Однако ничего подобного не произошло. Оппозиция отдельных стран оказалась достаточно серьезной и решение решили отложить на осень. Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан подчеркнул, что не может гарантировать принятие позитивного решения и в октябре, но очень на него надеется.

Для Украины это – плохая новость. Она демонстрирует, с каким скрипом будет проходить расширение Европейского Союза в ближайшие годы, если не десятилетия. Того энтузиазма, который наблюдался при принятии в ЕС стран Центральной Европы, сейчас нет и в помине. И даже «брексит» не создал у европейцев стимулов для того, чтобы демонстрировать привлекательность своего объединения, напротив – он только обострил проблемы и противоречия.

Между тем, ни о каком начале интеграции Украины в Европейский Союз не приходится говорить, пока не будет завершен процесс интеграции стран западных Балкан – и это не только политика, это еще и география. При этом я говорю не столько даже о членстве нашей страны в ЕС, сколько о  самом начале переговорного процесса, который, в свою очередь, будет длиться годами. И все годы до начала переговорного процесса Украина будет продолжать оставаться в "серой зоне" между Евросоюзом и Россией.

Поэтому в наших интересах, чтобы страны западных Балкан поскорее добились успеха. И чтобы страны ЕС хотели хотя бы диалога с ними. Но этот диалог вовсе не обещает быть простым. Потому что – при всей кажущейся сложности ситуации с Северной Македонией и Албанией – ее нельзя сравнить с тем, что еще предстоит пережить при интеграции Сербии, Косово и в особенности Боснии и Герцеговины. А ведь смысл подхода к интеграции западных Балкан – сделать европейским, мирным и цивилизованным весь регион.

И об этом, кстати, нам тоже стоит подумать. У Северной Македонии куда больше шансов начать переговоры с ЕС, чем у Албании – ситуация в стране выглядит стабильной и, что самое важное, Скопье хотят поощрить за беспрецедентные политические усилия, которые предприняло македонское руководство для урегулирования многолетнего спора с Грецией. Но начать переговоры  с Северной Македонией собираются только вместе с Албанией.

А это означает, что в интеграционной политике Украины тоже не может быть "мелочей". Например, нестабильность в соседней Молдове может в решающий момент стать такой же проблемой для начала переговоров с Украиной, как и наши собственные проблемы. Именно поэтому уже сейчас нам нужно учиться становиться не объектом, а субъектом большой политики – иначе рискуем так и остаться за дверьми Евросоюза навсегда.

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