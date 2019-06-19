Почему Зеленский - это потенциальный Ющенко-2

19 июня, 2019, 16:46

Казалось бы, что общего может быть у нынешнего президента - КВНщика из Кривого Рога с космополитическими взглядами и четвертого - банкира-традиционалиста с любовью к пчелам и трипольским горшкам?

Почти ничего. Кроме того, что нынешний руководитель государства может легко повторить политический путь Ющенко. К тому же даже превысить его. В негативном смысле этого слова. То есть, стать очень слабым президентом с отсутствием контроля не только за ситуацией в политике, а также в собственной фракции в следующем парламенте.

Почему так?

Итак, опросы общественного мнения обещают партии, если ее так, конечно, можно назвать, "Слуга народа" Владимира Зеленского оглушительную победу на досрочных парламентских выборах. Вынесем за скобки гипотетическую вероятность их отмены из-за решения Конституционного Суда о незаконности указа Зеленского о роспуске Верховной Рады. Как и то, кто виноват в том, что люди готовы голосовать хоть за черта лысого, лишь бы не видеть многие лица предыдущей власти снова в этой власти. Важно, что наскоро собранные повсюду объединения самых разных людей под флагом "Сделаем их вместе" имеет все шансы получить наибольший со времен восстановления независимости результат на выборах. По оценкам профильных журналистов и экспертов - это 130-140 мандатов только по партийным спискам. А еще есть 199 одномандатных мажоритарных округов, где только сам факт принадлежности кандидата к партии Зеленского с ходу дает 10-20% поддержки. То есть, задача набрать впервые в истории 226 депутатов от одной партии и однопартийное большинство не выглядит невыполнимой отнюдь.

Казалось бы, это - триумф, которого не видела политическая Украины. Казалось бы, Зеленский на пороге огромного успеха. Да, согласен. На пороге. Вот только, скорее, не успеха, а... шухера. Давайте разберемся почему. Начнем с пресловутой мажоритарки. Повторимся - все социологические конторы согласны в том, что любой, полный «ноунейм», в случае выдвижения из-под бренда "Слуга народа" сразу получает феноменальную поддержку. Которая на многих округах бьет даже таких мастодонтов, как Сергей Кивалов (это - Одесса). Ключевой момент здесь - бренд "Слуги народа". И если вы думаете, что в штабах противоборствующих Зеленскому сил не понимают этого факта - вы очень ошибаетесь.

И в ход уже сейчас на огромном количестве округов идет старая, как мир, технология двойников. Не в плане фамилий ( Юлия Тимошенко - Юрий Тимошенко , например) - в плане названия структуры, от которой выдвигается кандидат. То есть, если вы хотите победить ставленника Зеленского, то вам просто надо выдвинуть на округе 2-3 человека от структур с очень похожими названиями или логотипами. Например, от ОО "Слуга украинского народа". Или "Народный слуга Украины" и другие. Принцип понятен.

И именно это массово начинает уже сейчас происходить на округах. И об эту технологию разбивается технология "новых лиц". Ведь "новые лица" - они на то и новые, чтобы их никто не знал. В первую очередь в лицо. Соответственно, вот как не сильно продвинутому избирателю (а чего греха таить - именно таких большинство среди Зе-электората) отличить, где же настоящий "слуга народа", а где - нет? Это же никаких видосиков на 199 округов не напасешься. А кампания же, по желанию самого господина президента, у нас - мгновенная, буквально несколько недель. А кандидатов - их же тоже еще то надо выбрать.

Ведь не забываем, что никакой команды у господина Зеленского не от слова совсем. Поэтому до сих пор не опубликован список мажоритарщиков от его партии. Если вы думаете, что конкуренты-мажоритарщики в округах теряют время, то вы очень сильно ошибаетесь. Работают, аж гай гудит. Точнее, регистрируют. И имеют все возможности перебить всю "малину" Зеленскому в его надеждах добрать до 100 мандатов в мажоритарных округах.

Теперь переходим к партийному списку, где, на первый взгляд, у "слуг народа" все просто идеально. Однако при более тщательном взгляде там тоже все не так уж и в шоколаде. Еще никогда в Раду не шло такое пестрое образование, как нынешний список "Слуги народа". Там есть лоббисты олигархов, работники инвестиционных фондов и аналитических центров, "кварталовцы" и спортсмены, антикоррупционеры и правозащитники, блоггеры с сомнительной репутацией и тому подобное. Кого там только нет. Это даже не сравнишь со списком БПП образца 2014 года, который хоть и тоже напоминал лоскутное одеяло из разных партий и групп влияния олигархов, но все же был более или менее объединенный пониманием, куда и для чего они идут.

То же, что мы видим под видом списка Зеленского - это абсолютное "разнотравье", которое абсолютно невозможно будет как-то составить вместе, кроме как на торжественном заседании новоизбранной Верховной Рады. Тем более - контролировать. Особенно если речь пойдет о каких-то неоднозначных вещах. А если вспомнить, как активно в новом парламенте будут действовать рекрутеры всех возможных олигархов и подолигархов, имеющиеся во всех списках, можно не сомневаться, что фракция "Слуги народа", несмотря на количество, может достаточно быстро стать неконтролируемой массой совершенно разных людей с разными интересами , которые могут ситуативно объединяться в совершенно непредсказуемые конфигурации и союзы.

Тому, кому удастся из этого всего "разнотравья" составить некое подобие коалиции, можно сразу давать смело Нобелевскую премию. По биологии. Однако говорить о ее постоянстве при таких условиях может только экзальтированная тетушка бальзаковского возраста с пабликом в поддержку Зеленского в инстаграмом. Соответственно, не имея стабильности в парламенте, господину президенту будет очень трудно объяснить своему электорату, который хочет все и сразу, почему это не удается. Времени у Владимира Зеленского нет от слова "совсем" - любая задержка смерти подобна. Смерти рейтинга. А потом - и конструкции всей его власти. Которая как легко сформировалась, то так же легко может и рухнуть. Завалиться до новых досрочных и парламентских, и даже президентских выборов. Где шансов снова выехать на усталости избирателя от всех и любви к телешоу уже не получится. Поэтому вот именно отсюда и происходят шансы шестого президента повторить и даже превзойти путь четвертого.