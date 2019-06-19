Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха

20 июня, 2019, 09:07

Игорь Бондарь-Терещенко

На самом деле богатеют в этих книгах не только мыслью, но и вполне реально, в повседневной жизни. Более того, авторы имеют четкую технологию преобразования мечты в действительность, и это работает не только в западном мире

Наполеон Хилл. Думай и богатей. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2018

Когда Наполеон Хилл был еще совсем юным, Дейл Карнеги рассудительно поделился с ним тайной формулой успеха, которую он вывел, основываясь на достижениях выдающихся людей. С тех пор Наполеон Хилл не только сумел многого добиться в бизнесе и личной жизни, но и дал возможность всему миру испытать эту формулу на личном опыте. Может показаться, что эта книга обещает слишком много, но прочитав и поняв ту же формулу успеха, вы осознаете, что она дала вам гораздо больше, чем вы могли себе представить. В отличие от большинства современных изданий, предлагающих готовые решения проблем, Наполеон Хилл дает несколько больше - он дает Идею, которая применяется для всех аспектов жизни. В целом "Думай и богатей" - это книга, которая уже долгие годы не сдает позиций среди лучших бестселлеров в литературе о бизнесе и мотивации. Именно она в свое время помогла достичь успеха Генри Форду, Теодору Рузвельту, Чарльзу Шваабу, Джону Рокфеллеру, Вудро Уилсону и многим другим!

Скотт Гэлловэй. Большая четверка. Скрытая ДНК Amazon, Apple, Facebook и Google. - М .: КМ-Букс, 2019

На протяжении последних 20 лет каждая из таких известных компаний-гигантов, как Apple, Amazon, Facebook и Google, обеспечила человечеству больше возможностей для удовлетворения материальных потребностей, общения, процветания и даже развития, чем любая другая подобная структура за всю историю своего существования. Однако благодаря чему эти коммерческие структуры смогли стать столь мощными и всевластными? Каким образом им удалось проникнуть в души людей так глубоко, что теперь они способны влиять на наши решения и определять наши предпочтения? И как такие беспрецедентные масштабы этих компаний и влияние, которое они оказывают, скажутся на будущем мировой экономики? А не суждено ли им, так же как и бизнес-титанам, которые существовали ранее, раствориться в тени младших и успешных конкурентов? А может, они настолько хорошо защищены, что никто другой просто не имеет шансов на победу? Пытаясь получить ответы на эти вопросы, Скотт Гэлловэй анализирует присущие компаниям "большой четверки" стратегии, дает советы, как их можно применять в различных сферах деятельности.

Идрис Мути. Брендинг за 60 минут. - М .: Фабула, 2019

Бренд - это, без всякого сомнения, самый мощный бизнес-инструмент после стоимости и ценообразования, а эта книга - креативное собрание мыслей, действий, очерков и визуальных образов, взятых из мастер-класса автора по прогрессивному брендингу, который он проводит на протяжении уже 10 лет более чем в 20 странах. Поэтому идеи, собранные в этой книге, - прекрасное пособие, с помощью которого можно получить ответ на вопрос «кто я?», а также невероятный источник информации для всех заинтересованных в бренд-менеджменте и бизнес-стратегии. Поэтому любой успешный бизнес, большой или маленький, глобальный или локальный, должен иметь стратегию, и желательно несложную. Иначе как выйти за рамки успешной компании и стать мировым брендом? Как эффективно взаимодействовать с клиентами, конкурентами и партнерами? Как определить ведущую идею, ценные возможности своих товаров и услуг, развиваться и создавать новые торговые марки и рынки? Ответы на все эти вопросы - в книге профессора Идриса Мути, маркетолога, бизнес-стратега, разработчика бизнес-инноваций, всемирно известного лектора и спикера. "Эта небольшая книга, - пишет он, - поможет любой компании добиться успеха, используя бренд для вдохновения и создания стратегии, изменит ход игры. Ваши же инвестиции - только время, которое вы посвятите чтению".

Ави Йориш. Пусть будут с вами инновации. Как израильская изобретательность спасает мир. - М .: Yakaboo Publishing, 2019

Автор этой книги, предприниматель и эксперт по Ближнему Востоку, рассказывает об изобретениях, которые улучшают жизнь миллиардов людей во всем мире, помогают кормить голодных, лечить больных, спасать жизни. Это истории об отваге и упорстве изобретателей в медицине и сельском хозяйстве, обороне и энергетике. Это истории страны, которая в поисках решения для своих локальных вызовов и проблем нашла решения, которые пригождаются в тысячах километров от Израиля. Это и мобильные команды парамедиков, которые успевают туда, куда не успевает обычная «скорая», и система капельного орошения, и глубинное стимулирование мозга, и системы кибербезопасности. Автор объясняет, как работает специфическая израильская культура инноваций, в основе которой - религиозное убеждение, что хорошие евреи должны направлять мир, tikkun olam. В современной интерпретации эти слова древней молитвы означают искать решения для сложных проблем в медицине, спасать окружающую среду и сохранять активную гражданскую позицию. Для героев и героинь этой книги - врачей, ученых, агрономов, ботаников, инженеров, иудеев, христиан и мусульман - "направлять мир" стало главной целью.

Брэд Стоун. Продается все. Джефф Безос и эра Amazon. - М .: Наш Формат, 2018

Эта книга - не только история успеха новаторской компании, но и своего рода пособие, инструкция для тех, кто хочет создать свой бизнес. Автор увлекательно пишет о зарождении и развитии Amazon - со времен создания компании на Уолл-стрит в начале 1990-х и до сих пор. Amazon одним из первых увидел неограниченные возможности интернета. Стоун раскрывает секрет успеха основателя Amazon Джеффа Безоса, одного из самых выдающихся бизнес-лидеров современности и неутомимого генератора идей, и в деталях рассказывает, как Безос дисциплинированно и иногда педантично воплощает новаторские идеи в жизнь, ломает стереотипы и не признает общепринятых правил, вводя в то же время свои. При написании этой книги автор Брэд Стоун общался с сотнями бывших и нынешних работников Amazon, с родными и друзьями Джеффа Безоса. Такой основательной биографии компании, которая навсегда изменила то, как мы покупаем и читаем, мир еще не видел.