Украина - Южная Корея: все об историческом финале ЧМ-2019

13 июня, 2019, 16:48

15 июня в Лодзи состоится финал молодежного чемпионата мира-2019 по футболу, в котором сборная Украины сыграет с командой Южной Кореи

Каким был путь сборной Украины в финал

На старте группового этапа сборная Украины победила США - 2: 1 (за нашу команду забивали Сергей Булеца и Денис Попов). В следующем поединке - одолела Катар - 1: 0 благодаря голу Попова. После этого украинцы гарантировали себе место в плей-офф , в чем помогли неудачи соперников в других группах. В 3-м туре Украины сыграла вничью с Нигерией - 1: 1 (Даниил Сикан) и обеспечила себе первое место в группе.

В 1/8 финала сборная Украины разгромила Панаму - 4: 1 (дубль Сикана, голы Попова и Булеца). В четвертьфинале минимально одолела Колумбию - 1: 0 (гол в активе Сикана).

Полуфинальный поединок ЧМ-2019 был драматичным для украинцев, которые большую часть матча защищались против Италии. Но один из контрвыпадов команды Александра Петракова стал переломным: Сергей Булеца мастерски забил после паса Ефима Конопли. Затем было удаление Дениса Попова и забитый гол Италии на последних секундах, который арбитр отменил благодаря помощи системы видеоповторов VAR.

Почему это достижение уникальное

Для молодежной сборной Украины, которая трижды участвовала в чемпионатах мира, это первый в истории выход в финал турнира. До этого высоким достижением был этап 1/8 финала - в 2005 году на этой стадии команда Алексея Михайличенко уступила нигерийцам.

А вот на молодежных чемпионатах Европы Украина достигала большего - стала вице-чемпионом 2006 года. Наибольшим успехом на юношеском уровне стала победа сборной U-19 под руководством Юрия Калитвинцева на домашнем Евро-2009.

Какие сборная Украины имеет сильные стороны

Важную роль в команде играет голкипер Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу", а игровую практику получает в "Леганесе". Лунин провел на поле все матчи сборной, кроме одного - против Колумбии. Эту игру вратарь пропустил из-за вызова в национальную сборную на матч с Люксембургом.

Но сразу после игры он вернулся в Польшу, где блестяще сыграл против итальянцев - в одном из эпизодов после того, как счет уже был в пользу Украины, Лунин спас команду после выхода нападающего итальянцев лицом к лицу. На групповом этапе с Нигерией Лунин в ярком стиле помешал сопернику забить с 11-метровой отметки.

Среди защитников выделяются Денис Попов, который имеет мощную фигуру - он забил три гола на турнире и отважно играл в обороне, но в финале не сыграет из-за красной карточки в матче с Италией, и Валерий Бондарь. Крайний фулбек Ефим Конопля отдал три голевых передачи.

Полузащитник Сергей Булеца забил решающий гол Италии, а до этого еще дважды огорчал соперников. Даниил Сикан, который является номинальным форвардом, но часто действует из глубины поля, забил 4 мяча. Организованной команду делает главный тренер Александр Петраков.

В составе молодежной сборной Украины выступает сын погибшего героя войны с Россией Павла Дрышлюка - Кирилл, история которого тронула украинских пользователей facebook . Он вышел на поле в победной игре с Италией и, пожалуй, добавил вдохновения партнерам. В поединке с итальянцами нашу команду горячо поддерживали на трибунах, а после игры футболисты всем составом в стиле сборной Исландии поблагодарили фанов за поддержку.

Что нужно знать о команде Южной Кореи

Путь Южной Кореи в финал ЧМ-2019 был тернистым: в полуфинале корейцы минимально одолели Мали - 1: 0, в четвертьфинале в основное время сыграли - 3: 3 с Сенегалом, а в серии пенальти победили соперника со счетом 3: 2, в 1/8 финала Корея минимально одолела Японию. Интересно, что в решающем матче группового ЭАПУ корейцы победили мощную Аргентину - 2: 1. Перед этим обыграли ЮАР - 1: 0, а в стартовом матче уступили португальцам - 0: 1.

На предыдущем чемпионате мира 2017 молодежная сборная Южной Кореи также достигла определенных успехов, пробившись в 1/8 финала. На эту же стадию команда пробилась в 2011 году, а в 2009-м дошла до четвертьфинала турнира. Подъем корейского футбола начался с 2002 года, когда национальная команда под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала чемпионата мира.

Кто будет фаворитом

Букмекеры в финальном матче отдают незначительное преимущество украинцам. На победу нашей команды коэффициент - 1,8. На победу команды Южной Кореи котировки - 1,9.

Видео яркого полуфинала Украины с Италией



